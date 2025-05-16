DEM'li Tuncer Bakırhan'ın sözleri tepki çekmişti! MSB'den "Güvenlik Korucuları" açıklaması

Türkiye 40 yıllık terör belasından kurtulmak için önemli adımlar attı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İç cephe ve terörsüz Türkiye" çıkışları sürecin başlangıcı olurken MHP Lideri Devlet Bahçeli tarihi bir çıkışla önce DEM'e el uzattı daha sonra PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a "Çık örgütü lağvet" çağırısında bulundu. Devam eden süreçte elebaşı Öcalan 27 Şubat'ta örgüte "Kongreyi toplayın silahları bırakın ve örgütü feshedin" şeklinde bir mektup yazdı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK KENDİNİ FESHETTİ

Pazarlık ve taviz içermeyen bu süreç geniş bir toplumsal mutabakata dönüşürken terör örgütü PKK pes ederek örgütü feshettiğini duyurdu.