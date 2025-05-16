DEM'li Tuncer Bakırhan'ın sözleri tepki çekmişti! MSB'den "Güvenlik Korucuları" açıklaması

Türkiye 40 yıllık terör belasından kurtulmak için önemli adımlar attı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İç cephe ve terörsüz Türkiye" çıkışları sürecin başlangıcı olurken MHP Lideri Devlet Bahçeli tarihi bir çıkışla önce DEM'e el uzattı daha sonra PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a "Çık örgütü lağvet" çağırısında bulundu. Devam eden süreçte elebaşı Öcalan 27 Şubat'ta örgüte "Kongreyi toplayın silahları bırakın ve örgütü feshedin" şeklinde bir mektup yazdı.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK KENDİNİ FESHETTİ
Pazarlık ve taviz içermeyen bu süreç geniş bir toplumsal mutabakata dönüşürken terör örgütü PKK pes ederek örgütü feshettiğini duyurdu.
DEM Partili Tuncer Bakırhan'ın korucularla ilgili sözleri tepki çekti
DEM'Lİ TUNCER BAKIRHAN'DAN TEPKİ ÇEKEN "KORUCU" SÖZLERİ
Türkiye yeni süreci konuşurken DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, terörle mücadelede görev alan Güvenlik Korucularına ilişkin tepkilere neden olan bir açıklama yaptı.
Bir öneri olarak söylediğini öne süren Bakırhan, "Korucuları işsiz bırakmayacağız inşallah. Elindeki silahı al, ver sopayı, köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görevdir." şeklinde tepki çeken bir açıklama yaptı.
BAKIRHAN'DAN YENİ AÇIKLAMA: KASTIM YOK BENİM AİLEM DE HAYVANCILIKLA UĞRAŞIYOR
Tepkilerin ardından Bakırhan'dan konuya ilişkin açıklama geldi. TV100'e konuk olan Bakırhan sözlerini tam olarak ifade edemediğini savunarak kendi ailesinin de hayvancılıkla uğraştığını belirtti.
Bakırhan şunları söyledi:
"Bence şöyle, bu çok derin bir konu ama tam olarak ifade edememiş olabilirim. En başta onu söyleyeyim. Burada başka bir kasıt yoktu, buna emin olabilirsiniz. Belki hani Türkiye kamuoyu bilmez. Benim ailem şu anda hayvancılıkla uğraşıyor. Biz bütün geçimimizi oradan sağlıyoruz. Muhtemelen Karslı hemşehriler izliyorsa; "Evet öyledir" der. Ahırlarımız var, hayvanlarımız var, besleriz, satarız. Bütün geçimimiz bizim odur. Yani burada bir kasıt, bir küçümseme, bir aşağılama yok. Korucular neyin bir sonucudur? Mevcut çözümsüzlüğün bir sonucudur. Kürt meselesi çözülmediği için ortaya çıkan bir zemindir. Bu mesele çözülecekse tabii ki onlara da bir hal yolu bulunmalıdır. Onu demek istedim ama dediğim gibi yanlış ifade edilmiş olabilir."