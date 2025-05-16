Emekli zammı için tahminler değişti! İşte Temmuzda ceplere girecek para

Eemekliler bir yandan bu yılın ikinci bayram ikramiyesi için gün sayarken, diğer yandan da yılın ikinci maaş zammını merakla bekliyor. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, bu yıla, yüzde 15.75'lik maaş zammıyla başlamıştı.

Kök aylıklara, 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranı olan yüzde 15.75 artış yansıtılmıştı. Aynı oran taban aylığa uygulanmış ve en düşük ödeme 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarılmıştı. Böylece tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri yüzde 15.75 artmıştı.



EMEKLİNİN BEKLEDİĞİ VERİLER! DÖRT AYDA NE OLDU? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yılın ikinci maaş artışı Temmuzda olacak. Bu tarihte kök aylıklara, yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artış yansıtılacak. Şimdiye kadar dört aylık enflasyon verisi belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı enflasyonunu yüzde 5.03, Şubat ayı enflasyonunu yüzde 2.27, Mart enflasyonunu yüzde 2.46, Nisan ayı enflasyonunu yüzde 3 olarak açıkladı. Böylece Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 13.36 olarak gerçekleşti. Dört aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 13.36 artış ortaya çıktı. Geriye sadece iki veri kaldı.