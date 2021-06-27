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    • Eğitim
    • 27.06.2021 10:48
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    • 27.06.2021 10:48
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    2021 YKS eşit ağırlık puan türünde 180 barajı geçmek için kaç net yapmak gerekir? 2021 YKS 180 puan için kaç net lazım?

    Üniversite hayali olan öğrenciler, bu hafta sonu 3 oturumda düzenlenen YKS sınavında başarılı olmak istiyor. Bilindiği üzere YKS baraj puanını geçemeyen öğrenciler üniversite tercihi yapamıyor. Bu noktada adaylar tarafından, '2021 YKS eşit ağırlıklı puan türünde 180 puanı geçmesi için kaç net yapmak gerekir?' Sorusu merak edilen sorular arasında yer aldı. Peki, 2021 YKS baraj puanı kaç oldu? 2021 YKS eşit ağırlık puan türünde 180 puanı geçmek için kaç net yapmak gerekiyor? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2021 YKS eşit ağırlık 180 puanı geçmek için kaç net yapmak gerekir?

    2021 YKS eşit ağırlık puan türünde barajı geçmek için kaç net yapmak gerekir? Sorusu milyonlarca öğrenci tarafından araştırılmaya başlandı. Üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT dün gerçekleşti. Bugün öğrenciler AYT ve YDT sınavları için ter dökecek. Bu noktada milyonlarca kişi 2021 YKS eşit ağırlık puan türünde 180 puanı geçmeleri için kaç net yapmaları gerektiğini merak ederek araştırmalara başladı. İşte merak edilen soruların cevapları!

    YKS'DE BARAJ PUANI KAÇ?

    TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

    TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

    TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

    Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

    2021 YKS BARAJINI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

    2021 YKS puan türlerine göre 180 puan barajını geçmek için hem TYT sınavında hem de AYT sınavında belirli sayıda net çıkarmak gerekir. 2021 TYT de 150 barajını sağlayamayan adaylar, AYT de kaç net yaparlarsa yapsınlar, YKS puanları hesaplanmaz.

    TYT sınavında 14,25 net ve AYT sınavında 16 net yapan bir aday, 2021 YKS puan barajını geçecektir.

        EŞİT AĞIRLIK PUAN TÜRÜNDE 180 PUANIN GEÇİLMESİ İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

        2021 YKS Eşit ağırlık puan türünde 180 puanı geçmesi için: AYT sınavında yer alan Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler 1 ve Matematik konularından çıkan 80 sorudan en az 15,75 üstünde net yapması gerekir.
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        Haberler Eğitim 2021 YKS eşit ağırlık puan türünde 180 barajı geçmek için kaç net yapmak gerekir? 2021 YKS 180 puan için kaç net lazım?