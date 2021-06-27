2021 YKS eşit ağırlık puan türünde 180 barajı geçmek için kaç net yapmak gerekir? 2021 YKS 180 puan için kaç net lazım?

2021 YKS eşit ağırlık puan türünde barajı geçmek için kaç net yapmak gerekir? Sorusu milyonlarca öğrenci tarafından araştırılmaya başlandı. Üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT dün gerçekleşti. Bugün öğrenciler AYT ve YDT sınavları için ter dökecek. Bu noktada milyonlarca kişi 2021 YKS eşit ağırlık puan türünde 180 puanı geçmeleri için kaç net yapmaları gerektiğini merak ederek araştırmalara başladı. İşte merak edilen soruların cevapları!
YKS'DE BARAJ PUANI KAÇ?
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.
2021 YKS BARAJINI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?
2021 YKS puan türlerine göre 180 puan barajını geçmek için hem TYT sınavında hem de AYT sınavında belirli sayıda net çıkarmak gerekir. 2021 TYT de 150 barajını sağlayamayan adaylar, AYT de kaç net yaparlarsa yapsınlar, YKS puanları hesaplanmaz.
TYT sınavında 14,25 net ve AYT sınavında 16 net yapan bir aday, 2021 YKS puan barajını geçecektir.