CANLI | Başkan Erdoğan'dan Arnavutluk'ta yoğun diplomasi! Tiran'daki gazeteciler böyle seslendi: "Dünyanın barış anahtarı sizsiniz"

AVRUPA'YA BİRLİK MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği için kritik önemde olduğunu belirten Erdoğan, "Savunma ve güvenlik gibi konularda bölündükçe zayıflıyor birleştikçe güçleniyoruz." dedi.

İstanbul'daki görüşmelerin devam ettiğini belirten Erdoğan, "Ukrayna'da silahların susması için kritik dönemeçteyiz. Çözüme dönük çabalara katkı sağlıyoruz. Tarafların teşvik edilmesi önemlidir." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Avrupa'nın Gazze için tüm imkanları seferber etmesi gerektiğini belirtti.