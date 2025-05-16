CANLI | Başkan Erdoğan'dan Arnavutluk'ta yoğun diplomasi! Tiran'daki gazeteciler böyle seslendi: "Dünyanın barış anahtarı sizsiniz"

Türkiye'de Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için barış masası kurulurken Başkan Recep Tayyip Erdoğan temaslarını sürdürüyor.
ARNAVUTLUK ZİYARETİ
Başkan Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere Arnavutluk'un başkenti Tiran'da
Başkan Erdoğan'ın ziyaret kapsamında, "Yeni Bir Dünyada Yeni Avrupa: Birlik-İşbirliği- Ortak Eylem" temasıyla, Arnavutluk'un ev sahipliğinde yapılacak zirvenin Ana Oturumu'na hitap etmesi bekleniyor.
İşte Erdoğan'ın Tiran ziyaretinde dakika dakika yaşananlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında, Almanya'nın yeni seçilen Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.
Başkan Erdoğan, zirvenin Genel Oturumu sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında düzenlenen oturum öncesi liderlerle bir araya geldi.
Başkan Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile sohbet etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği için kritik önemde olduğunu belirten Erdoğan, "Savunma ve güvenlik gibi konularda bölündükçe zayıflıyor birleştikçe güçleniyoruz." dedi.
İstanbul'daki görüşmelerin devam ettiğini belirten Erdoğan, "Ukrayna'da silahların susması için kritik dönemeçteyiz. Çözüme dönük çabalara katkı sağlıyoruz. Tarafların teşvik edilmesi önemlidir." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Avrupa'nın Gazze için tüm imkanları seferber etmesi gerektiğini belirtti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katıldı.
Başkan Erdoğan, zirvenin yapıldığı İskender Bey Meydanı'nın girişinde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından karşılandı.
Arnavutluk Başbakanı Rama, Erdoğan'a zirvenin oturumlarının yapılacağı Opera Binası'na kadar eşlik etti.
Bu sırada basın mensuplarının, Rusya-Ukrayna görüşmeleriyle ilgili yönelttiği soruya Başkan Erdoğan, "Kardeşimle (Edi Rama) beraber, Arnavutluk'tan tüm dünyaya barışı seslendireceğiz." karşılığını verdi.
Erdoğan, zirve oturumlarının yapılacağı Opera Binası'nda, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin de aralarında olduğu liderle ayaküstü bir süre sohbet etti.
Zirvenin açılış programında Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yan yana oturdu.
Açılış programının ardından liderler, aile fotoğrafının çekileceği alana geçti. Erdoğan, fotoğraf çekiminden önce Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile ayaküstü sohbet etti.
Burada çekilen aile fotoğrafında Başkan Erdoğan'ın sağında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, solunda ise Almanya Başbakanı Merz yer aldı.
Erdoğan ve diğer liderler daha sonra günün anısına Avrupa Siyasi Topluluğu'nun logosunun bulunduğu panoyu imzaladı.
Başkan Erdoğan gazetecileri selamladı. Bir gazetecinin, “Dünyanın barış anahtarı sizsiniz.” diyerek seslendiği duyuldu.
Başkan Erdoğan'ı Zirve'nin yapılacağı alanın girişinde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama karşıladı.