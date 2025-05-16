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CANLI | Başkan Erdoğan'dan Arnavutluk'ta yoğun diplomasi! Tiran'daki gazeteciler böyle seslendi: "Dünyanın barış anahtarı sizsiniz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere Arnavutluk'un başkenti Tiran'da. Başkan Erdoğan burada yaptığı ilk açıklamasında, "Barışı seslendireceğiz" ifadelerini kullandı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından karşılanan Başkan Erdoğan'ın gazetecileri selamladı. Bu sırada bir gazetecinin, “Dünyanın barış anahtarı sizsiniz.” diyerek seslendiği duyuldu. Daha sonra zirve kapsamında temaslarına başlayan Erdoğan, Almanya'nın yeni göreve başlayan Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.

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Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025 , 11:09 Güncelleme Tarihi :16 Mayıs 2025 , 16:30
CANLI | Başkan Erdoğan’dan Arnavutluk’ta yoğun diplomasi! Tiran’daki gazeteciler böyle seslendi: Dünyanın barış anahtarı sizsiniz

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Türkiye'de Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için barış masası kurulurken Başkan Recep Tayyip Erdoğan temaslarını sürdürüyor.

    ARNAVUTLUK ZİYARETİ
    Başkan Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere Arnavutluk'un başkenti Tiran'da

    Başkan Erdoğan'ın ziyaret kapsamında, "Yeni Bir Dünyada Yeni Avrupa: Birlik-İşbirliği- Ortak Eylem" temasıyla, Arnavutluk'un ev sahipliğinde yapılacak zirvenin Ana Oturumu'na hitap etmesi bekleniyor.

    Başkan Erdoğan Arnavutluk'ta

    İşte Erdoğan'ın Tiran ziyaretinde dakika dakika yaşananlar...

    CANLI ANLATIM
    16:01 16 Mayıs 2025
    ALMANYA BAŞBAKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında, Almanya'nın yeni seçilen Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi. 

     

    15:25 16 Mayıs 2025
    ALİYEV'LE BİR ARAYA GELDİ

    Başkan Erdoğan, zirvenin Genel Oturumu sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü.

    15:22 16 Mayıs 2025
    BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLERLE SOHBET ETTİ

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında düzenlenen oturum öncesi liderlerle bir araya geldi. 

    Başkan Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile sohbet etti.

     

     

    14:43 16 Mayıs 2025
    AVRUPA'YA BİRLİK MESAJI

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği için kritik önemde olduğunu belirten Erdoğan, "Savunma ve güvenlik gibi konularda bölündükçe zayıflıyor birleştikçe güçleniyoruz." dedi.

     

     

     

    İstanbul'daki görüşmelerin devam ettiğini belirten Erdoğan, "Ukrayna'da silahların susması için kritik dönemeçteyiz. Çözüme dönük çabalara katkı sağlıyoruz. Tarafların teşvik edilmesi önemlidir." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Avrupa'nın Gazze için tüm imkanları seferber etmesi gerektiğini belirtti.

    13:45 16 Mayıs 2025
    AİLE FOTOĞRAFI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında aile fotoğrafına katıldı.
    12:44 16 Mayıs 2025
    "BARIŞI SESLENDİRECEĞİZ"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katıldı.

    Başkan Erdoğan, zirvenin yapıldığı İskender Bey Meydanı'nın girişinde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından karşılandı.

    Arnavutluk Başbakanı Rama, Erdoğan'a zirvenin oturumlarının yapılacağı Opera Binası'na kadar eşlik etti.

    Bu sırada basın mensuplarının, Rusya-Ukrayna görüşmeleriyle ilgili yönelttiği soruya Başkan Erdoğan, "Kardeşimle (Edi Rama) beraber, Arnavutluk'tan tüm dünyaya barışı seslendireceğiz." karşılığını verdi.

    Erdoğan, zirve oturumlarının yapılacağı Opera Binası'nda, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin de aralarında olduğu liderle ayaküstü bir süre sohbet etti.

    Zirvenin açılış programında Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yan yana oturdu.

     

    Açılış programının ardından liderler, aile fotoğrafının çekileceği alana geçti. Erdoğan, fotoğraf çekiminden önce Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile ayaküstü sohbet etti.

    Burada çekilen aile fotoğrafında Başkan Erdoğan'ın sağında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, solunda ise Almanya Başbakanı Merz yer aldı.

    Erdoğan ve diğer liderler daha sonra günün anısına Avrupa Siyasi Topluluğu'nun logosunun bulunduğu panoyu imzaladı.

    12:41 16 Mayıs 2025
    DÜNYANIN BARIŞ ANAHTARI SİZSİNİZ

    Başkan Erdoğan gazetecileri selamladı. Bir gazetecinin, “Dünyanın barış anahtarı sizsiniz.” diyerek seslendiği duyuldu.

     

     

     

    12:40 16 Mayıs 2025
    BAŞKAN ERDOĞAN TİRAN'DA: RAMA ALANDA KARŞILADI

    Başkan Erdoğan'ı Zirve'nin yapılacağı alanın girişinde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama karşıladı.

    12:00 16 Mayıs 2025
    BAŞKAN ERDOĞAN ARNAVUTLUK'TA
    Başkan Erdoğan'ı taşıyan uçak Arnavutluk'a iniş yaptı.
    10:15 16 Mayıs 2025
    BAŞKAN ARNAVUTLUK'A GİTTİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi açılış törenine katılmak üzere Arnavutluk'a hareket etti.