SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Zelenskiy’den Arnavutluk’ta İstanbul mesajı: “Hedef tam ateşkes” dedi Rus heyetine tepki gösterdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Siyasi Topluluğu’nun 6. Zirvesi için bulunduğu Tiran’da İstanbul’daki barış müzakereleriyle ilgili açıklama yaptı. Birincil önceliklerinin tam ve koşulsuz ateşkes sağlanması olduğunu söyleyen Zelenskiy, Rus heyetine tepki gösterdi. Zelenskiy, Putin’in İstanbul’a üst düzey yetkililer göndermediğini belirtirken “Görüşmelere boş kafalar gönderen Ruslardı ve bu da diplomasinin anlamını yok ediyor." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025 , 16:11 Güncelleme Tarihi :16 Mayıs 2025 , 16:44
Zelenskiy’den Arnavutluk’ta İstanbul mesajı: Hedef tam ateşkes dedi Rus heyetine tepki gösterdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 6. Zirvesine katılmak üzere bulunduğu Arnavutluk başkenti Tiran'da İstanbul'da gerçekleşen barış görüşmeleriyle ilgili konuştu.

Zelenskiy, Tiran'daki temasları sırasında pek çok elinde telefonla görüntülendi, AFPZelenskiy, Tiran'daki temasları sırasında pek çok elinde telefonla görüntülendi, AFP

"BİRİNCİL ÖNCELİK TAM VE KOŞULSUZ ATEŞKES"

Birincil önceliklerinin tam ve koşulsuz ateşkes sağlanması olduğunu vurgulayan Zelenskiy, İstanbul'da yürütülen barış müzakerelerinden ateşkese dair bir sonuç alınması gerektiğini söyledi.

Edi Rama ve Zelenskiy, AFPEdi Rama ve Zelenskiy, AFP

Ukrayna'da barışın sağlanmasına ihtiyaç olduğunu, Avrupa'da istikrarın devamının da buna bağlı olduğunu ifade eden Zelenskiy, Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da düzenlenen müzakerelerin barışa giden yolda önemli bir adım olduğunu belirtti.

Zelenskiy, "Dün Ankara'daydım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben, Putin'le Ankara ya da İstanbul'da doğrudan görüşmeye, tüm önemli meseleleri çözmeye hazırdık. Ama Putin kabul etmedi." dedi.

Zelenskiy, Tiran'daki temasları sırasında pek çok elinde telefonla görüntülendi, AFPZelenskiy, Tiran'daki temasları sırasında pek çok elinde telefonla görüntülendi, AFP

RUS HEYETİNE TEPKİ

Toplantılara katılmak üzere İstanbul'da bulunan Rus heyetinin üst düzey yetkililerden oluşmadığını söyleyen Zelenskiy, Rusya'nın barış konusunda kararlı olup olmadığını görmek amacıyla Ukrayna heyetini İstanbul'a gönderdiğini kaydetti.

"Bir numaralı önceliğimiz tam, koşulsuz ve dürüst bir ateşkes." ifadesini kullanan Zelenskiy, bugün İstanbul'daki görüşmelerden en azından ateşkesle başlayan bir sonuç alınması gerektiğini vurguladı.

Zelenskiy, EPAZelenskiy, EPA

"RUSLAR GÖRÜŞMEYE BOŞ KAFALAR GÖNDERDİ"

Zelenskiy, 2022'deki müzakereleri bozanların Ukrayna ya da Batılı liderler olmadığını belirterek, "Görüşmelere boş kafalar gönderen Ruslardı ve bu da diplomasinin anlamını yok ediyor." diye konuştu.

"Eğer bugün Rus heyetinin gerçekten sadece tiyatral olduğu ve herhangi bir sonuç üretemediği ortaya çıkarsa, dünya buna yanıt vermelidir." diyen Zelenskiy, enerji sektörü ve bankalara yönelik yaptırımlar da dahil olmak Rusya'ya "güçlü bir tepki" verilmesi gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, Tiran'daki temasları sırasında pek çok elinde telefonla görüntülendi, AFPZelenskiy, Tiran'daki temasları sırasında pek çok elinde telefonla görüntülendi, AFP

"PUTİN'İ HEYETİNE GERÇEK BİR YETKİ VERMEYE ÇAĞIRIYORUM"

Zelenskiy, "Ukrayna, savaşı sona erdirmek için tüm gerçekçi adımları atmaya hazır. Putin'i, heyetine gerçek bir yetki vermeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Ölümlere tam anlamıyla son verilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Müzakere sürecinde en azından asgari düzeyde bir güven tesis etmeliyiz. Bu da savaş esirlerinin serbest bırakılması, kaçırılan Ukraynalı çocukların geri verilmesi ve sivil rehinelerin serbest bırakılmasıyla sağlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı sona erdirmek istediğini belirterek, "Başkan ile yakın çalışmaya devam etmemiz ve mümkün olduğunca koordineli olmamız gerekiyor. Uzun vadeli ABD desteği de hayati önem taşıyor." dedi.

"Hangi konuların liderlik düzeyinde ele alınması gerektiğini net bir şekilde belirlememiz ve tanımlamamız gerekiyor, daha aşağı düzeyde değil." diyen Zelenskiy, bu görüşmeler aracılığıyla hem Ukrayna hem de tüm Avrupa için "yeni bir güvenlik mimarisi" oluşturmaya başlandığını kaydetti.

CANLI | Dünyanın gözü İstanbulda! Türkiye-Ukrayna-Rusya 3lü zirvesi sona erdi: Karşılıklı bin esir takas edilecekCANLI | Dünyanın gözü İstanbulda! Türkiye-Ukrayna-Rusya 3lü zirvesi sona erdi: Karşılıklı bin esir takas edilecek

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Dünyanın gözü İstanbul’da! Türkiye-Ukrayna-Rusya 3’lü zirvesi sona erdi: Karşılıklı bin esir takas edilecek
Başkan Erdoğan’dan Arnavutluk’ta yoğun diplomasi! Tiran’daki gazeteciler böyle seslendi: Dünyanın barış anahtarı sizsiniz
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan’dan Tiran’da Avrupa’ya birlik mesajı: Bölündükçe zayıflıyor birleştikçe güçleniyoruz
Zelenskiy’den Arnavutluk’ta İstanbul mesajı: Hedef tam ateşkes dedi Rus heyetine tepki gösterdi
Fenerbahçe için seçim iddiası! Taraftarı kızdıran tarih
Arnavutluk’ta çok konuşulacak anlar! Edi Rama kırmızı halıda Giorgia Meloni’nin önünde diz çöktü
DEM’li Tuncer Bakırhan’ın sözleri tepki çekmişti! MSB’den Güvenlik Korucuları açıklaması
Nükleer masa da İstanbul’da! İran ve Avrupa heyetlerinin görüşmesi sona erdi
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Hiç hesapta yoktu
İstanbul’da barış masası kuruldu! İşte ekrana yansımayan kareler...
Trump’tan flaş açıklama: Ülkeme dönüyorum dedi Putin’le görüşmek istediğini söyledi
PKK resmen bitti! Peki bundan sonra neler olacak? İşte 5 adımda ’Terörsüz’ Türkiye süreci
Müge Anlı’daki fenomen Mekselina olayında yeni gelişme! Yurt dışına kaçacaktı! Uygunsuz görüntüler, tehdit...
Emekli zammı için tahminler değişti! İşte Temmuzda ceplere girecek para
Trump’ın Körfez hasılatı! 4 gün 3 durak 3 trilyon dolar
Ünlü Profesör Ülker Meral Çulha’ya dolandırıcı şoku! Yine aynı yalanla kandırdılar
Temmuz zammı netleşiyor! Merkez Bankası’ndan yeni ipucu geldi! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte oranlar
Trump üçüncü durağı BAE’de! Muhammed bin Zayed cami kapattı saç dansı gündem oldu | ABD’ye on yıl içinde 1,4 trilyon dolarlık yatırım
Yeşilçam’ın güzeller güzeli Şekerpare’si gençlik iksirini bulmuş gibi! İşte Yaprak Özdemiroğlu’nun son hali...