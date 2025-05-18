Enerjide Suriye atağı!

Körfez turu kapsamında Riyad'da katıldığı Suudi Arabistan-ABD Ortak Yatırım Forumu'nda konuşan Trump'ın, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağını duyurmasının ardından gözler Şam halkının enerji ihtiyaçlarının nasıl giderileceğine çevrildi.



Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener ise yaptırımların kalkmasıyla Suriye'nin enerji altyapısını yeniden inşa sürecinin hız kazanacağına dikkati çekerek,



"Ülkenin yaklaşık 7 milyar varillik üretilebilir petrol rezervi ve önemli doğalgaz potansiyeli var. Uygun koşullarda yenilenebilir enerji yatırımları da mümkün." değerlendirmesinde bulundu. Akyener, önceliğin elektrik altyapısının yeniden kurulması olduğunun altını çizerek, "Türkiye zaten bu sürecin rahat bir şekilde aşılmasını sağlıyor. Suriye'nin bütün enerji altyapısını ayağa kaldırma süreci çok daha hızlı ilerleyecektir" dedi.

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