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Trump’ın Körfez hasılatı! 4 gün 3 durak 3 trilyon dolar

ABD Başkanı Donald Trump ikinci başkanlık döneminin ilk yurt dışı seyahatini Körfez'e düzenledi. Sırasıyla Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret eden Trump çok sayıda anlaşmaya imza attı. Trump'ın dört günlük körfez seyahatinde yaptığı anlaşmalar bir araya geldiğinde 3,5 ila 4 trilyon dolar elde edeceği ortaya çıktı. İşte ABD Başkanı'nın Körfez hasılatı...

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Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025 , 11:42 Güncelleme Tarihi :16 Mayıs 2025 , 11:47
Trump’ın Körfez hasılatı! 4 gün 3 durak 3 trilyon dolar

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki ikinci döneminin ilk yurt dışı gezisini Körfez ülkelerine düzenledi. Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde çok sayıda anlaşmaya imza atan Trump dört günlük seyahatinden 3,5 ila 4 trilyon dolar elde edecek.

Trump’ın Körfez hasılatı! 4 gün 3 durak 3 trilyon dolar

TRUMP "TARİHİ YOLCULUK" DEDİ

Trump ikinci durağı olan Katar'da iş dünyası liderleriyle bir araya geldi ve seyahatini tarihi bir yolculuk olarak nitelendirdi.

Trump’ın Körfez hasılatı! 4 gün 3 durak 3 trilyon dolar

ABD başkanı dört günlük Orta Doğu turunun yeni yatırımlar açısından rekor kıracağını, ancak verdiği rakamlar için ayrıntı vermediğini söyledi.

Trump’ın Körfez hasılatı! 4 gün 3 durak 3 trilyon dolar

MİLYARLARCA DOLARLIK YATIRIM SÖZÜ

Suudi Arabistan Trump'ın seyahatinde ABD'ye toplam 600 milyar dolarlık yatırım sözü verdi.

Trump’ın Körfez hasılatı! 4 gün 3 durak 3 trilyon dolar

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD ile Katar, en az 1,2 trilyon dolar değerinde "ekonomik değişim" ve 240 milyar dolardan fazla değere sahip ticari anlaşmalar konusunda anlaştı.

Ancak çok az ayrıntı verildi ve Katar planlanan yatırımlarla ilgili herhangi bir bilgi açıklamadı.

Trump’ın Körfez hasılatı! 4 gün 3 durak 3 trilyon dolar

Trump, Katar Havayolları ile ABD'li uçak üreticisi Boeing arasındaki anlaşma hakkında konuşurken hacmin "200 milyar dolardan fazla" olduğunu söyledi.

Trump’ın Körfez hasılatı! 4 gün 3 durak 3 trilyon dolar

YAPAY ZEKA VE ENERJİ

Birleşik Arap Emirlikleri ise 10 yıl boyunca 1,4 trilyon dolar tutarında ABD yatırımı yapacağını duyurdu. Emirlik kaynaklarına göre bu yatırımların yapay zeka (AI) ve enerji gibi alanlara odaklanması bekleniyor.

Trump’ın Körfez hasılatı! 4 gün 3 durak 3 trilyon dolar

TRUMP'IN KÖRFEZ ANLAŞMALARI

İşte Trump'ın Körfez turunda yaptığı anlaşmalar…

Trump’ın Körfez hasılatı! 4 gün 3 durak 3 trilyon dolar

Suudi Arabistan (850 Milyar $)

142 milyar dolarlık silah anlaşması.

600 milyar dolarlık enerji ve teknoloji ortaklığı.

Aramco ile 90 milyar dolarlık yapay zeka işbirliği

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Trump’ın Körfez hasılatı! 4 gün 3 durak 3 trilyon dolar

Katar (1,2 Trilyon $)

243,5 milyar dolarlık uçak ve motor siparişi.

42 milyar dolarlık askeri satın alım

Askeri üslere 10 milyar dolarlık yatırım.

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Trump’ın Körfez hasılatı! 4 gün 3 durak 3 trilyon dolar

BAE (1,4 Trilyon $)

ABD'ye 10 yıl içinde 1,4 trilyon dolarlık yatırım sözü verildi.

Yapay zeka ve bilişim teknolojileri alanında ortaklıklar.

Bu ziyaret, ABD tarihindeki en büyük uluslararası ekonomik etkileşimlerden biri olarak kayıtlara geçti. Anlaşmalar savunma, enerji, teknoloji ve altyapı gibi çok çeşitli sektörleri kapsıyor. Tüm taahhütlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsizliğini korurken ziyaret ABD'nin Orta Doğu'daki etkisini güçlendirme çabalarının altını çiziyor.

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Trump’ın Körfez hasılatı! 4 gün 3 durak 3 trilyon dolar

Trump'ın Körfez turundan kareler...

Trump’ın Körfez hasılatı! 4 gün 3 durak 3 trilyon dolar

Trump'ın Körfez turundan kareler...

Trump’ın Körfez hasılatı! 4 gün 3 durak 3 trilyon dolar

Trump'ın Körfez turundan kareler...