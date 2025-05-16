Trump’ın Körfez hasılatı! 4 gün 3 durak 3 trilyon dolar

ABD Başkanı Donald Trump , Beyaz Saray'daki ikinci döneminin ilk yurt dışı gezisini Körfez ülkelerine düzenledi. Suudi Arabistan , Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri 'nde çok sayıda anlaşmaya imza atan Trump dört günlük seyahatinden 3,5 ila 4 trilyon dolar elde edecek.

Trump ikinci durağı olan Katar 'da iş dünyası liderleriyle bir araya geldi ve seyahatini tarihi bir yolculuk olarak nitelendirdi.

ABD başkanı dört günlük Orta Doğu turunun yeni yatırımlar açısından rekor kıracağını, ancak verdiği rakamlar için ayrıntı vermediğini söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD ile Katar, en az 1,2 trilyon dolar değerinde "ekonomik değişim" ve 240 milyar dolardan fazla değere sahip ticari anlaşmalar konusunda anlaştı.

Ancak çok az ayrıntı verildi ve Katar planlanan yatırımlarla ilgili herhangi bir bilgi açıklamadı.