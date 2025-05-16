Trump’ın Körfez hasılatı! 4 gün 3 durak 3 trilyon dolar

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki ikinci döneminin ilk yurt dışı gezisini Körfez ülkelerine düzenledi. Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde çok sayıda anlaşmaya imza atan Trump dört günlük seyahatinden 3,5 ila 4 trilyon dolar elde edecek.
TRUMP "TARİHİ YOLCULUK" DEDİ
Trump ikinci durağı olan Katar'da iş dünyası liderleriyle bir araya geldi ve seyahatini tarihi bir yolculuk olarak nitelendirdi.
ABD başkanı dört günlük Orta Doğu turunun yeni yatırımlar açısından rekor kıracağını, ancak verdiği rakamlar için ayrıntı vermediğini söyledi.
MİLYARLARCA DOLARLIK YATIRIM SÖZÜ
Suudi Arabistan Trump'ın seyahatinde ABD'ye toplam 600 milyar dolarlık yatırım sözü verdi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD ile Katar, en az 1,2 trilyon dolar değerinde "ekonomik değişim" ve 240 milyar dolardan fazla değere sahip ticari anlaşmalar konusunda anlaştı.
Ancak çok az ayrıntı verildi ve Katar planlanan yatırımlarla ilgili herhangi bir bilgi açıklamadı.
Trump, Katar Havayolları ile ABD'li uçak üreticisi Boeing arasındaki anlaşma hakkında konuşurken hacmin "200 milyar dolardan fazla" olduğunu söyledi.
YAPAY ZEKA VE ENERJİ
Birleşik Arap Emirlikleri ise 10 yıl boyunca 1,4 trilyon dolar tutarında ABD yatırımı yapacağını duyurdu. Emirlik kaynaklarına göre bu yatırımların yapay zeka (AI) ve enerji gibi alanlara odaklanması bekleniyor.
Suudi Arabistan (850 Milyar $)
142 milyar dolarlık silah anlaşması.
600 milyar dolarlık enerji ve teknoloji ortaklığı.
Aramco ile 90 milyar dolarlık yapay zeka işbirliği
BAE (1,4 Trilyon $)
ABD'ye 10 yıl içinde 1,4 trilyon dolarlık yatırım sözü verildi.
Yapay zeka ve bilişim teknolojileri alanında ortaklıklar.
Bu ziyaret, ABD tarihindeki en büyük uluslararası ekonomik etkileşimlerden biri olarak kayıtlara geçti. Anlaşmalar savunma, enerji, teknoloji ve altyapı gibi çok çeşitli sektörleri kapsıyor. Tüm taahhütlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsizliğini korurken ziyaret ABD'nin Orta Doğu'daki etkisini güçlendirme çabalarının altını çiziyor.