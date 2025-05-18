Yabancıların konut alımında tercih ettiği şehirlerde rota değişti!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülke genelinde ocak-nisan döneminde 454 bin 145 konut satıldı. Satılan konut sayısı, geçen yılın aynı döneminde 355 bin 173 olarak kayıtlara geçmişti. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre konut satışları yüzde 27,9 yükseldi.



Yabancılara bu dönemde satılan konut sayısında ise azalış görüldü. Özellikle İstanbul, Antalya ve Mersin'de yabancılara yönelik konut satışları yıllık bazda azalırken Ankara, İzmir ve Sakarya'da arttı. Böylece, Türkiye'de yabancıların konut alımında tercih ettiği şehirlerde değişiklik yaşandı. Bu kapsamda yabancılara Ocak-Nisan 2024'te 6 bin 957 konut satılırken, söz konusu sayı, bu yılın aynı döneminde 6 bin 18 oldu.



Böylece, yabancılara konut satışı yıllık bazda yüzde 13,5 azaldı. Yabancılar, geçen yılın ilk 4 ayında İstanbul'da 2 bin 460 konut alırken, bu yıl 2 bin 314 konutun sahibi oldu. Buna göre, İstanbul'da yabancılara konut satışı yıllık bazda yüzde 5,9 azaldı. Ankara'da 192, İzmir'de 123 ve Sakarya'da ise 99 dairenin yeni sahipleri yabancı oldu.

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