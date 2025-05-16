Bu yıla yüzde 11.54'lük maaş zammıyla başlayan memurların ve memur emeklilerinin, Temmuz zammı da şekillenmeye başladı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre Temmuz ayında memurlara ve memur emeklilerine yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark yansıtılması gerekiyor.
ENFLASYON NE ÇIKTI?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Ocak ayı enflasyonu yüzde 5.03, Şubat enflasyonu yüzde 2.27, Mart enflasyonu yüzde 2.46, Nisan enflasyonu yüzde 3 olarak gerçekleşti. Dört aylık enflasyon yüzde 13.36 olurken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 6.94 fark ortaya çıktı. Yüzde 5'lik Temmuz zammı da dört ayda oluşan enflasyon farkıyla yüzde 12.29 seviyesine ulaştı. Önümüzdeki iki aylık enflasyon verisine göre bu oran daha da artacak.
İŞTE 6 AYLIK FARK
Artış merakla beklenirken, ipucu da geldi. Merkez Bankası, Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Ekonomistlerle yapılan ankete göre, Mayıs enflasyonu yüzde 2.36, Haziran enflasyonu yüzde 1.77 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse ilk altı aylık enflasyon yüzde 18.09 olacak. Buna göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 11.41'i bulacak. Yüzde 5'lik Temmuz zammı da bu farkla birlikte yüzde 16.98'e ulaşacak.
EN AZ 51.150 TL MAAŞ
Anket sonuçlarına göre ortaya çıkan zam tahminine göre; halen 43 bin 726 lira olan en düşük memur maaşı Temmuz'da 51 bin 150 liraya, 19 bin 617 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da 22 bin 949 liraya ulaşacak. Memurların ve memur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Memurlar 15 Temmuz'da zamlı maaşlarını alacak. Memur emeklilerine ise ay içinde zam farkı ödemesi yapılacak.
ÖNCE ZAM, SONRA TOPLU SÖZLEŞME
Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi, Temmuz zammını cebine koyduktan sonra toplu sözleşmeye kilitlenecek. Ağustos ayında gerçekleştirilecek toplu sözleşmeyle, memurların ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 yıllarında mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmeler belli olacak.
MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü (Üniv. mez) 1/4
Mevcut maaş: 66.358
% 16.98 zamlı maaş: 77.625,59
Memur (Üniv. mez.) 9/1
Mevcut maaş: 45.555
% 16.98 zamlı maaş: 53.290,24
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 58.663
% 16.98 zamlı maaş: 68.623,98
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 52.935
% 16.98 zamlı maaş: 61.923,36
Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 64.481
% 16.98 zamlı maaş: 75.429,87
Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 58.938
% 16.98 zamlı maaş: 68.945,67
Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 109.154
% 16.98 zamlı maaş: 127.688,35
Hemşire (Üniv. Mez.) 5/1
Mevcut maaş: 53.465
% 16.98 zamlı maaş: 62.543,36
Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 67.691
% 16.98 zamlı maaş: 79.184,93
Teknisyen (lise mez.) 11/1
Mevcut maaş: 47.224
% 16.98 zamlı maaş: 55.242,64
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 96.374
% 16.98 zamlı maaş: 112.738,31
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 63.877
% 16.98 zamlı maaş: 74.723,31
Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 55.332
% 16.98 zamlı maaş: 64.727,37
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 63.637
% 16.98 zamlı maaş: 74.442,56
Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.
Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 23.958,47
% 16.98 zamlı maaş: 28.026,62
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 29.415,55
% 16.98 zamlı maaş: 34.410,31
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 41.454,37
% 16.98 zamlı maaş: 48.493,32
Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 30.167,81
% 16.98 zamlı maaş: 35.290,30
Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 29.663,82
% 16.98 zamlı maaş: 34.700,74
Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 29.415,55
% 16.98 zamlı maaş: 34.410,31
Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 29.415,55
% 16.98 zamlı maaş: 34.410,31
Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 21.118,23
% 16.98 zamlı maaş: 24.704,11
Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 51.454,86
% 16.98 zamlı maaş: 60.191,90
Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 56.308,63
% 16.98 zamlı maaş: 65.869,84