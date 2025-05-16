Bu yıla yüzde 11.54'lük maaş zammıyla başlayan memurların ve memur emeklilerinin, Temmuz zammı da şekillenmeye başladı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre Temmuz ayında memurlara ve memur emeklilerine yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark yansıtılması gerekiyor.

ENFLASYON NE ÇIKTI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Ocak ayı enflasyonu yüzde 5.03, Şubat enflasyonu yüzde 2.27, Mart enflasyonu yüzde 2.46, Nisan enflasyonu yüzde 3 olarak gerçekleşti. Dört aylık enflasyon yüzde 13.36 olurken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 6.94 fark ortaya çıktı. Yüzde 5'lik Temmuz zammı da dört ayda oluşan enflasyon farkıyla yüzde 12.29 seviyesine ulaştı. Önümüzdeki iki aylık enflasyon verisine göre bu oran daha da artacak.

İŞTE 6 AYLIK FARK

Artış merakla beklenirken, ipucu da geldi. Merkez Bankası, Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Ekonomistlerle yapılan ankete göre, Mayıs enflasyonu yüzde 2.36, Haziran enflasyonu yüzde 1.77 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse ilk altı aylık enflasyon yüzde 18.09 olacak. Buna göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 11.41'i bulacak. Yüzde 5'lik Temmuz zammı da bu farkla birlikte yüzde 16.98'e ulaşacak.

EN AZ 51.150 TL MAAŞ

Anket sonuçlarına göre ortaya çıkan zam tahminine göre; halen 43 bin 726 lira olan en düşük memur maaşı Temmuz'da 51 bin 150 liraya, 19 bin 617 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da 22 bin 949 liraya ulaşacak. Memurların ve memur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Memurlar 15 Temmuz'da zamlı maaşlarını alacak. Memur emeklilerine ise ay içinde zam farkı ödemesi yapılacak.