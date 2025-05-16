SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Temmuz zammı netleşiyor! Merkez Bankası’ndan yeni ipucu geldi! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte oranlar

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin Temmuz zammı için yeni tahmin geldi. Merkez Bankası'nın yeni Piyasa Katılımcıları Anketi ipucunu verdi. Peki kimin maaşı ne kadar olacak? İşte detayları…

Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025 , 10:48 Güncelleme Tarihi :16 Mayıs 2025 , 11:04
Temmuz zammı netleşiyor! Merkez Bankası’ndan yeni ipucu geldi! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte oranlar

Bu yıla yüzde 11.54'lük maaş zammıyla başlayan memurların ve memur emeklilerinin, Temmuz zammı da şekillenmeye başladı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre Temmuz ayında memurlara ve memur emeklilerine yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark yansıtılması gerekiyor.

Temmuz zammı netleşiyor! Merkez Bankası’ndan yeni ipucu geldi! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte oranlar

ENFLASYON NE ÇIKTI?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Ocak ayı enflasyonu yüzde 5.03, Şubat enflasyonu yüzde 2.27, Mart enflasyonu yüzde 2.46, Nisan enflasyonu yüzde 3 olarak gerçekleşti. Dört aylık enflasyon yüzde 13.36 olurken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 6.94 fark ortaya çıktı. Yüzde 5'lik Temmuz zammı da dört ayda oluşan enflasyon farkıyla yüzde 12.29 seviyesine ulaştı. Önümüzdeki iki aylık enflasyon verisine göre bu oran daha da artacak.

Temmuz zammı netleşiyor! Merkez Bankası’ndan yeni ipucu geldi! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte oranlar

İŞTE 6 AYLIK FARK
Artış merakla beklenirken, ipucu da geldi. Merkez Bankası, Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Ekonomistlerle yapılan ankete göre, Mayıs enflasyonu yüzde 2.36, Haziran enflasyonu yüzde 1.77 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse ilk altı aylık enflasyon yüzde 18.09 olacak. Buna göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 11.41'i bulacak. Yüzde 5'lik Temmuz zammı da bu farkla birlikte yüzde 16.98'e ulaşacak.

Temmuz zammı netleşiyor! Merkez Bankası’ndan yeni ipucu geldi! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte oranlar

EN AZ 51.150 TL MAAŞ
Anket sonuçlarına göre ortaya çıkan zam tahminine göre; halen 43 bin 726 lira olan en düşük memur maaşı Temmuz'da 51 bin 150 liraya, 19 bin 617 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da 22 bin 949 liraya ulaşacak. Memurların ve memur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Memurlar 15 Temmuz'da zamlı maaşlarını alacak. Memur emeklilerine ise ay içinde zam farkı ödemesi yapılacak.

Temmuz zammı netleşiyor! Merkez Bankası’ndan yeni ipucu geldi! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte oranlar

ÖNCE ZAM, SONRA TOPLU SÖZLEŞME
Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi, Temmuz zammını cebine koyduktan sonra toplu sözleşmeye kilitlenecek. Ağustos ayında gerçekleştirilecek toplu sözleşmeyle, memurların ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 yıllarında mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmeler belli olacak.

Temmuz zammı netleşiyor! Merkez Bankası’ndan yeni ipucu geldi! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte oranlar

MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü (Üniv. mez) 1/4
Mevcut maaş: 66.358
% 16.98 zamlı maaş: 77.625,59
Memur (Üniv. mez.) 9/1
Mevcut maaş: 45.555
% 16.98 zamlı maaş: 53.290,24
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 58.663
% 16.98 zamlı maaş: 68.623,98
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 52.935
% 16.98 zamlı maaş: 61.923,36
Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 64.481
% 16.98 zamlı maaş: 75.429,87

Temmuz zammı netleşiyor! Merkez Bankası’ndan yeni ipucu geldi! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte oranlar

Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 58.938
% 16.98 zamlı maaş: 68.945,67
Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 109.154
% 16.98 zamlı maaş: 127.688,35
Hemşire (Üniv. Mez.) 5/1
Mevcut maaş: 53.465
% 16.98 zamlı maaş: 62.543,36

Temmuz zammı netleşiyor! Merkez Bankası’ndan yeni ipucu geldi! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte oranlar

Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 67.691
% 16.98 zamlı maaş: 79.184,93
Teknisyen (lise mez.) 11/1
Mevcut maaş: 47.224
% 16.98 zamlı maaş: 55.242,64
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 96.374
% 16.98 zamlı maaş: 112.738,31

Temmuz zammı netleşiyor! Merkez Bankası’ndan yeni ipucu geldi! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte oranlar

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 63.877
% 16.98 zamlı maaş: 74.723,31
Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 55.332
% 16.98 zamlı maaş: 64.727,37
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 63.637
% 16.98 zamlı maaş: 74.442,56
Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

Temmuz zammı netleşiyor! Merkez Bankası’ndan yeni ipucu geldi! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte oranlar

MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 71.326,73
% 16.98 zamlı maaş: 83.438,01
Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 63.128,72
% 16.98 zamlı maaş: 73.847,98
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 29.415,55
% 16.98 zamlı maaş: 34.410,31

Temmuz zammı netleşiyor! Merkez Bankası’ndan yeni ipucu geldi! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte oranlar

Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 23.958,47
% 16.98 zamlı maaş: 28.026,62
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 29.415,55
% 16.98 zamlı maaş: 34.410,31
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 41.454,37
% 16.98 zamlı maaş: 48.493,32

Temmuz zammı netleşiyor! Merkez Bankası’ndan yeni ipucu geldi! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte oranlar

Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 30.167,81
% 16.98 zamlı maaş: 35.290,30
Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 29.663,82
% 16.98 zamlı maaş: 34.700,74

Temmuz zammı netleşiyor! Merkez Bankası’ndan yeni ipucu geldi! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte oranlar

Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 29.415,55
% 16.98 zamlı maaş: 34.410,31
Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 29.415,55
% 16.98 zamlı maaş: 34.410,31

Temmuz zammı netleşiyor! Merkez Bankası’ndan yeni ipucu geldi! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte oranlar

Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 21.118,23
% 16.98 zamlı maaş: 24.704,11
Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 51.454,86
% 16.98 zamlı maaş: 60.191,90
Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 56.308,63
% 16.98 zamlı maaş: 65.869,84

Temmuz zammı netleşiyor! Merkez Bankası’ndan yeni ipucu geldi! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte oranlar

İmam-hatip
Mevcut maaş: 29.415,55
% 16.98 zamlı maaş: 34.410,31
Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 29.415,55
% 16.98 zamlı maaş: 34.410,31

Temmuz zammı netleşiyor! Merkez Bankası’ndan yeni ipucu geldi! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte oranlar

Yasal Uyarı: Takvim.com.tr'de yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır.