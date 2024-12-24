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Mossad’ın Truman Show hazırlığı! Eski ajanlar anlattı: İşte Lübnan’daki telsiz saldırısının perde arkası

İsrail’in Lübnan’da düzenlediği çağrı cihazı saldırısında yeni detaylar ortaya çıktı. Maske ve gözlüklerin arkasına gizlenip konuşan iki eski Mossad ajanı, İsrail’in on yıldan fazla bir süredir telsiz saldırısına hazırlandığını söyledi. Bomba düzenekleri, YouTube’da sahte reklamlar, şirketlerle ortaklık… İşte, Mossad’ın Truman Show operasyonu ve Hizbullah’a yönelik çağrı cihazı saldırısı için yaptıkları yıllar süren hazırlık…

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 14:23 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 14:43
Mossad’ın Truman Show hazırlığı! Eski ajanlar anlattı: İşte Lübnan’daki telsiz saldırısının perde arkası

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    İsrail'in Lübnan'da düzenlediği çağrı cihazı saldırısı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

    İsrail'in Lübnan'da düzenlediği çağrı cihazı saldırısı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor, Takvim Fotoğraf Arşiviİsrail'in Lübnan'da düzenlediği çağrı cihazı saldırısı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor, Takvim Fotoğraf Arşivi

    ÇAĞRI CİHAZI SALDIRISINI MOSSAD AJANLARI ANLATTI

    İsrail'in Gazze'deki saldırıları Lübnan sınırı boyunca Hizbullah ile çatışmaları da kapsayacak şekilde genişleteceğini açıklamasının hemen ardından eylül ayında ülkede iki ayrı siber saldırı düzenledi. "Modern zamanların Truva atı" olarak tanımlanan saldırı ile ilgili yeni iddialar iki eski Mossad ajanından geldi.

    İsrail'in Lübnan'da düzenlediği çağrı cihazı saldırısı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor, Takvim Fotoğraf Arşiviİsrail'in Lübnan'da düzenlediği çağrı cihazı saldırısı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor, Takvim Fotoğraf Arşivi

    SİBER SALDIRI İÇİN 10 YILLIK HAZIRLIK

    Eski Mossad ajanları, İsrailli casusların 2024 yılı başında çağrı cihazlı saldırı için yaptıkları hazırlıkları anlattı. İddiaya göre ajanlar çağrı cihazlarına bomba yerleştirmek için 10 yıldır çalışıyorlardı.

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    MASKE VE GÖZLÜK TAKIP ANLATTILAR

    CBS News'a röportaj veren ve "Gabriel ile Michael" adını kullanan iki Mossad ajanı, Lübnan'daki saldırıların İsrail'in düşmanlarına "Bizimle uğraşmayın" mesajı verdiğini söyledi. Kimliklerini gizlemek için kayak maskesi ve güneş gözlüğü takan iki eski ajan, çağrı saldırısının hazırlıklarını tek tek anlattı.

    İsrail'in Lübnan'da düzenlediği çağrı cihazı saldırısı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor, Takvim Fotoğraf Arşiviİsrail'in Lübnan'da düzenlediği çağrı cihazı saldırısı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor, Takvim Fotoğraf Arşivi

    HİZBULLAH'A 16 BİN PATLAYICI

    İki ajan İsrail'in yıllar içinde Hizbullah'a yaklaşık 16 bin adet patlayıcıyı "iyi fiyata" sattığını söyledi. Ajanlardan Gabriel, telsizlerin çoğunlukla savaşta kullanıldığını belirtti ve ekibinin patlayan çağrı cihazları da geliştirdiğini söyledi.

    İkili Mossad'ın çağrı cihazını elinde tutan kişiye verilebilecek zararı sınırlamak için gereken patlayıcı miktarını belirlemek amacıyla yeni geliştirdikleri cihazlarla testler yapmaya başladığını iddia etti.

    İki ajanın anlattığına göre Hizbullah küçük çağrı cihazları kullanırken Mossad ise bombaları sığdırabilmek için cihazları büyüttü. Ayrıca, ekibin başındaki ajanın ise büyük cihazları görünce öfkelendiğini belirttiler.

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    YOUTUBE'DA SAHTE REKLAMLAR

    Casus şefinin büyük cihazlara ikna edilmesinin ardından Mossad YouTube'da sahte reklamlar kullandı ve toz-su geçirmez, uzun pil ömrüne sahip yeni çağrı cihazını piyasaya sürdü.

    TRUMAN SHOW PLANI

    Mossad, Hizbullah'ın çağrı cihazlarını Tayvan'daki Gold Apollo adlı bir şirketten satın aldığını öğrendikten sonra, paravan şirketler kurarak onları bir çalışma anlaşması içine çekti. Gabriel, "Mossad'dan satın aldıklarına dair hiçbir fikirleri yoktu" dedi. Ayrıca bu düzeni Truman Show filmine benzetti ve "Her şey sahne arkasında bizim tarafımızdan kontrol ediliyor." dedi.

    Gabriel, "Onların deneyimlerine göre her şey normal. İş insanı, pazarlama, mühendisler, showroom, her şey dahil olmak üzere her şey yüzde 100 helaldi." şeklinde konuştu.

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