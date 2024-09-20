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Lübnan saldırısında oklar bu kez Norveç’te! İsrail bağı ortaya çıktı teknoloji uzmanı ortadan kayboldu

İsrail’in Lübnan’da peş peşe düzenlediği siber saldırının ardından oklar bu kez de Norveç’e döndü. Hizbullah’a telsiz cihaz sevkiyatında işaret edilen Macar paravan şirketin Mossad bağını sağlayan Cristiana Arcidiacono-Barsony’nin ardından şimdi de Norveçli teknoloji uzmanı Rinson Jose sırra kadem bastı. Peki, kim bu Rinson Jose? Arcidiacono-Barsony ile ne ilişkisi var? Takvim.com.tr tek tek ortaya çıkardı? İşte, Mossad’ın Hizbullah sızıntısı ile ilgili tüm detaylar…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 12:21 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 12:43
Lübnan saldırısında oklar bu kez Norveç’te! İsrail bağı ortaya çıktı teknoloji uzmanı ortadan kayboldu

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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği peş peşe iki siber saldırının ardından oklar Mossad'a yöneldi. İsrail'in Hizbullah'ın sipariş ettiği çağrı cihazlarının geldiği adresler iki gizemli kadının Mossad bağını ortaya çıkarırken son olarak Norveçli bir teknoloji uzmanının patlamaların olduğu gün ortadan kaybolduğu iddiası gündeme damga vurdu. Peki, kim bu Norveçli teknoloji uzmanı? Saldırılar ile ilgisi nedir? Macar şirketten çıkan Cristiana Arcidiacono-Barsony ile ne ilişkisi var? Takvim.com.tr tek tek ulaştı. İşte, Mossad'ın Hizbullah sevkiyatına sızması ile ilgili tüm detaylar…

MOSSAD'IN UCU NORVEÇ'E UZANDI

Hizbullah'a çağrı cihazı sevkiyatında Tayvan, Macaristan ve Bulgaristan'ın ardından Norveç de ağa dahil oldu. İsrail'in Hizbullah'ın sevkiyatına ulaşmasına bir Norveçli teknoloji uzmanının yardımcı olduğu ortaya çıktı.

Hint asıllı Norveçli teknoloji uzmanı Rinson Jose, Daily MailHint asıllı Norveçli teknoloji uzmanı Rinson Jose, Daily Mail

TAKVİM.COM.TR BULDU! MOSSAD'IN BARSONY'Sİ NEREDE YAŞIYOR?

Takvim.com.tr Tayvan'ın sevkiyat sızıntısında Macaristan'ı işaret etmesinin ardından Cristiana Arcidiacono-Barsony'nin sosyal medya hesaplarına ulaştı.

Cristiana Arcidiacono-Barsony Instagram hesabı ekran görüntüsüCristiana Arcidiacono-Barsony Instagram hesabı ekran görüntüsü

Arcidiacono-Barsony'nin Instagram hesabının açıklama bölümünde "Sicilya, Budapeşte, Paris ve Afrika" konumları yer alıyor.

Cristiana Arcidiacono-Barsony Instagram hesabı ekran görüntüsüCristiana Arcidiacono-Barsony Instagram hesabı ekran görüntüsü

NORVEÇLİ HİNTLİ DE ORTADAN KAYBOLDU

39 yaşındaki Hindistan doğumlu girişimci Rinson Jose'un patlamaların olduğu gün ortadan kaybolduğu ve o zamandan beri kendisine ulaşılamadığı öğrenildi.

Rinson Jose, Daily MailRinson Jose, Daily Mail

1.3 MİLYON STERLİN ÖDEDİLER

Hindistan doğumlu Jose'un Mossad tarafından organize edilen karmaşık bir anlaşmanın parçası olarak aracı Cristiana Arcidiacono-Barsony'ye çağrı cihazlarını almak için 1.3 milyon sterlin ödediği bildirilen Bulgar paravan şirketinin sahibi olduğu belirtildi.

İsrail Lübnan'da peş peşe iki siber saldırı düzenledi.İsrail Lübnan'da peş peşe iki siber saldırı düzenledi.

PATLAMA GÜNÜ SIRRA KADEM BASTI

Londra'daki bir göçmenlik danışmanlığı firmasında iki yıl çalıştıktan sonra 2015 yılında Oslo'ya taşınan Jose'un salı günü önceden planlanmış bir iş gezisine çıktığı öğrenildi.

Jose'un işvereni olan Norveç medya devi NHST'nin patronları saldırıdan bu yana ona ulaşamadıklarını ve Lübnan'daki saldırılarla bağlantısını öğrendikten sonra çarşamba gecesi geç saatlerde Norveç'in iç istihbarat servisi ile iletişime geçtiklerini belirttiler.

Oslo Polis Dairesi ise ön soruşturma başlatıldığını duyurdu. Sözcü Unni Grøndal "Bilgilerden haberdarız ancak şimdilik konu hakkında yorumda bulunmayacağız" dedi.

Rinson JoseRinson Jose

KOMŞULARI AYLARDIR GÖRMÜYORDU

Jose'un Oslo'nun çevre mahallelerinden biri olan Mortensrud'daki dairesinde perdelerin kapalı olduğu, bahçesindeki çimlerin aşırı büyüdüğü ve komşuların onu aylardır görmediklerini söylediği belirtildi.

Bir arkadaşı, Jose'un isminin saldırılarla bağlantılı olduğunu öğrenince şok olduğunu söyledi ve onu "koca yürekli" bir adam olarak nitelendirdi. Norveçli haber sitesi VG'ye konuşan arkadaşı Jose için "Tüm çevrem onu severdi. Saçlarını kanser hastalarına bağışlayabilmek için yıllarca sakladı. Onu böyle bir insan olarak tanıdım" dedi.

BUDAPEŞTE'DEKİ PARAVAN

Norta Global LTD adlı paravan şirket, Budapeşte'de yaklaşık 200 başka firmaya ev sahipliği yapan bir apartmana kayıtlıydı. Apar topar ortadan kaybolan paravan şirketin silinmiş olan web sitesindeki metinde "Başarılı olmanıza yardımcı olacak çevik bir şirket mi arıyorsunuz ya da sizin için doğru olan teknoloji çözümünü mü bulmak istiyorsunuz? Başka yere bakmayın" ifadeleri yer alıyordu.

Uzak Doğu’dan Avrupa’ya Lübnan krizi! Paravan şirketlerin Mossad bağı ortaya çıktıUzak Doğu’dan Avrupa’ya Lübnan krizi! Paravan şirketlerin Mossad bağı ortaya çıktı
Uzak Doğu'dan Avrupa'ya Lübnan krizi! Paravan şirketlerin Mossad bağı ortaya çıktı

ORTAĞI İSRAİL DERNEĞİ ÇIKTI

Sitenin ortaklarından birinin de İsrail Savunma Kuvvetleri içindeki bir siber birimin eski komutanları tarafından gelecek nesil İsrailli teknoloji yeteneklerini bulmaya yardımcı olmak amacıyla kurulan Mamram Derneği olduğu ortaya çıktı.

RINSON JOSE NEREDE?

Jose, 2013-2015 yılları arasında iki yıl boyunca Londra merkezli pazarlama firması Levetron Ltd.'de iş geliştirme müdürü olarak çalıştı.

Şirket sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, Jose'un şu anda Norveç'te olduğunu düşündüğünü ancak konu hakkında daha fazla konuşmayı reddettiğini söyledi.

Jose, 2016 yılında "yenilikçi danışmanlık, dış kaynak kullanımı, işe alım ve teknoloji hizmetleri şirketi" olarak tanımlanan NortaLink şirketini kurmuştu.

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