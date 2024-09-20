Lübnan saldırısında oklar bu kez Norveç’te! İsrail bağı ortaya çıktı teknoloji uzmanı ortadan kayboldu

39 yaşındaki Hindistan doğumlu girişimci Rinson Jose 'un patlamaların olduğu gün ortadan kaybolduğu ve o zamandan beri kendisine ulaşılamadığı öğrenildi.

Hindistan doğumlu Jose'un Mossad tarafından organize edilen karmaşık bir anlaşmanın parçası olarak aracı Cristiana Arcidiacono -Barsony'ye çağrı cihazlarını almak için 1.3 milyon sterlin ödediği bildirilen Bulgar paravan şirketinin sahibi olduğu belirtildi.

PATLAMA GÜNÜ SIRRA KADEM BASTI

Londra'daki bir göçmenlik danışmanlığı firmasında iki yıl çalıştıktan sonra 2015 yılında Oslo'ya taşınan Jose'un salı günü önceden planlanmış bir iş gezisine çıktığı öğrenildi.

Jose'un işvereni olan Norveç medya devi NHST'nin patronları saldırıdan bu yana ona ulaşamadıklarını ve Lübnan'daki saldırılarla bağlantısını öğrendikten sonra çarşamba gecesi geç saatlerde Norveç'in iç istihbarat servisi ile iletişime geçtiklerini belirttiler.

Oslo Polis Dairesi ise ön soruşturma başlatıldığını duyurdu. Sözcü Unni Grøndal "Bilgilerden haberdarız ancak şimdilik konu hakkında yorumda bulunmayacağız" dedi.

Rinson Jose

KOMŞULARI AYLARDIR GÖRMÜYORDU

Jose'un Oslo'nun çevre mahallelerinden biri olan Mortensrud'daki dairesinde perdelerin kapalı olduğu, bahçesindeki çimlerin aşırı büyüdüğü ve komşuların onu aylardır görmediklerini söylediği belirtildi.

Bir arkadaşı, Jose'un isminin saldırılarla bağlantılı olduğunu öğrenince şok olduğunu söyledi ve onu "koca yürekli" bir adam olarak nitelendirdi. Norveçli haber sitesi VG'ye konuşan arkadaşı Jose için "Tüm çevrem onu severdi. Saçlarını kanser hastalarına bağışlayabilmek için yıllarca sakladı. Onu böyle bir insan olarak tanıdım" dedi.

BUDAPEŞTE'DEKİ PARAVAN

Norta Global LTD adlı paravan şirket, Budapeşte'de yaklaşık 200 başka firmaya ev sahipliği yapan bir apartmana kayıtlıydı. Apar topar ortadan kaybolan paravan şirketin silinmiş olan web sitesindeki metinde "Başarılı olmanıza yardımcı olacak çevik bir şirket mi arıyorsunuz ya da sizin için doğru olan teknoloji çözümünü mü bulmak istiyorsunuz? Başka yere bakmayın" ifadeleri yer alıyordu.

ORTAĞI İSRAİL DERNEĞİ ÇIKTI

Sitenin ortaklarından birinin de İsrail Savunma Kuvvetleri içindeki bir siber birimin eski komutanları tarafından gelecek nesil İsrailli teknoloji yeteneklerini bulmaya yardımcı olmak amacıyla kurulan Mamram Derneği olduğu ortaya çıktı.

RINSON JOSE NEREDE?

Jose, 2013-2015 yılları arasında iki yıl boyunca Londra merkezli pazarlama firması Levetron Ltd.'de iş geliştirme müdürü olarak çalıştı.

Şirket sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, Jose'un şu anda Norveç'te olduğunu düşündüğünü ancak konu hakkında daha fazla konuşmayı reddettiğini söyledi.

Jose, 2016 yılında "yenilikçi danışmanlık, dış kaynak kullanımı, işe alım ve teknoloji hizmetleri şirketi" olarak tanımlanan NortaLink şirketini kurmuştu.