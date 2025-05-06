Darbedildikten sonra intihar eden Ebru Açıkalın'ın davasında takipsizlik kararı!

İzmir Çiğli'de Ebru Açıkalın, dini nikahla birlikte yaşadığı A.D. tarafından 'darbedildikten sonra' tabancayla intihar etti. A.D. hakkında, 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ancak savcılık, Ebru'nun kendi iradesiyle intihar ettiği ve bu yönde bir yönlendirme ya da teşvik bulunmadığı gerekçesiyle bu suçtan takipsizlik kararı verdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025

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İzmir Çiğli'de Ebru Açıkalın, dini nikahla birlikte yaşadığı A.D. tarafından 'darbedildikten sonra' tabancayla intihar etti. A.D. hakkında, 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ailenin avukatı, A.D'nin 'İntihara yönlendirme' suçundan da yargılanmasını talep etti. Ancak savcılık, Ebru Açıkalın'ı kendi iradesiyle intihar ettiği ve bu yönde bir yönlendirme ya da teşvik bulunmadığı gerekçesiyle bu suçtan takipsizlik kararı verdi.

Acılı anne Melahat Açıkalın, "Kızım, dini nikahlı eşinden elinden tabancayı alıp banyoya girdi ve kapıyı kilitledi. Sonra silah patladı. Bu kişi ceza alsın. Gencecik kızım toprak oldu. Kızım keyfinden mi intihar etti?" şeklinde konuştu.

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