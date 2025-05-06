Konya'da dehşet anları! Eşine kızan adam doğal gaz borusunu kesti | Ortalık savaş alanına döndü

Konya'da Osman Ç. evi terk eden eşine kızdı. Doğalgaz borusunu kesince patlama yaşandı. 13 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025

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Konya'da iddiaya göre; tek başına yaşayan Osman Ç. (32) eşine, 'Gelmezsen evi de yakacağım. Kendimi de yakacağım' diye mesaj attı. Ardından Osman Ç. oturduğu dairesinde, eşine kızdığı için doğal gaz borusunu kesti.

Binayı alevler sardı. Yaralanan Osman Ç. ile dairelerde oturan ZehraŞeyma- Mukaddes Altun, Mesut- Büşra Kara, Tarkan-İrem-Eymen Efe- Seda Gökdemir, Alişan Akbaba, Ali Rıza Altun ve Ahmet Altun hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alındı. Osman Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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