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Uzak Doğu’dan Avrupa’ya Lübnan krizi! Topyekün savaşın fitilini ateşleyen saldırının arka planı

İsrail'in Lübnan'a salı ve çarşamba günleri düzenlediği peş peşe iki saldırı ile ilgili soru işaretleri devam ediyor. Hizbullah'ı hedef alan saldırıların ardından oklar Tel Aviv'e yönelirken saldırının rotası ise Uzak Doğu'dan Avrupa'ya kadar uzandı. Peki, Hizbullah'a yönelik siber saldırının arka planında neler var? Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyordu? Çağrı cihazları nasıl patlayıcıya dönüştü? İşte, İsrail'in siber saldırıları ile ilgili merak edilen tüm soruların cevapları…

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 09:50 Güncelleme Tarihi19 Eylül 2024, 09:55
Uzak Doğu’dan Avrupa’ya Lübnan krizi! Topyekün savaşın fitilini ateşleyen saldırının arka planı 1

Lübnan'da Hizbullah'a yönelik ikinci siber saldırının ardından bölgede tansiyon giderek yükseliyor. İsrail'in Gazze'deki saldırıları Lübnan sınırı boyunca Hizbullah ile çatışmaları da kapsayacak şekilde genişleteceğini açıklamasının hemen ardından gelen saldırı tüm okları Tel Aviv'e yöneltti.

Uzak Doğu’dan Avrupa’ya Lübnan krizi! Topyekün savaşın fitilini ateşleyen saldırının arka planı 2

HİZBULLAH NEDEN ÇAĞRI CİHAZI KULLANIYOR?

Hizbullah 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırıma devam eden İsrail'i hedef alırken grubun lideri Hasan Nasrallah geçtiğimiz yıl şubat ayında militanlarına akıllı telefonları bırakma çağrısı yapmıştı. İsrail'in akıllı telefonları takip, gözetleme ve hatta hedef alma için kullanabileceğini belirten Nasrallah'ın emri ile Hizbullah militanları toplu şekilde çağrı cihazlarına geçiş yapmıştı.

Uzak Doğu’dan Avrupa’ya Lübnan krizi! Topyekün savaşın fitilini ateşleyen saldırının arka planı 3

SON SEVKİYATTA İSRAİL PARMAĞI

Salı günü Lübnan'da düzenlenen ilk siber saldırıda infilak eden çağrı cihazlarının çoğunun Hizbullah'ın yakın zamanda aldığı yeni bir sevkiyattan geldiği ortaya çıktı. Son sevkiyat bir yıldır devam eden akıllı telefonlardan kurtulma sürecinin bir parçasıydı.

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