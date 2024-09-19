Uzak Doğu’dan Avrupa’ya Lübnan krizi! Topyekün savaşın fitilini ateşleyen saldırının arka planı

İsrail'in Lübnan'a salı ve çarşamba günleri düzenlediği peş peşe iki saldırı ile ilgili soru işaretleri devam ediyor. Hizbullah'ı hedef alan saldırıların ardından oklar Tel Aviv'e yönelirken saldırının rotası ise Uzak Doğu'dan Avrupa'ya kadar uzandı. Peki, Hizbullah'a yönelik siber saldırının arka planında neler var? Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyordu? Çağrı cihazları nasıl patlayıcıya dönüştü? İşte, İsrail'in siber saldırıları ile ilgili merak edilen tüm soruların cevapları…