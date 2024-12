Mossad’ın eski yetkilisinden çarpıcı iddia: Lübnan saldırısı 10 yıl önce planlandı

İsrail'in dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın eski bir üst düzey yetkilisi, Lübnan'da gerçekleşen çağrı cihazı saldırısının 10 yıl önce planlandığını öne sürdü. İsrail devlet televizyonu KAN'a verdiği röportajda, eski Mossad yetkilisi, saldırı operasyonunda eski model çağrı cihazlarının tercih edildiğini belirtti.

"Seçim çok dikkatlice yapıldı," diyen yetkili, "Bu, herhangi bir operasyonun içinde yer alan risklerden biridir. Birçok kuruluş bu teknolojiyi kullanmayı bırakmışken, Hizbullah'ın bunu kullanmaya devam ettiğini biliyorduk," ifadelerini kullandı.

Eski Mossad yetkilisi, "Operasyon süreci, 10 yılı aşkın bir planlama gerektiriyordu ve hedefteki müşteriyle güven ilişkisi kurmayı, teknolojiyi geliştirmeyi ve düşmanın şüphesini uyandırmadan mesafeyi korumayı da içeriyordu." şeklinde konuştu.

İki eski İsrail ajanı saldırılar hakkında Amerikan kanalı CBS kanalına konuştu, kimliklerini gizlemek için maskeler takıp seslerini değiştirdi.



Ajanlardan biri, Hizbullah'ın şüphelenmemesi için "sahte bir dünya yarattık" dedi. "Cihazları satın aldıklarında, aslında Mossad'dan satın aldıklarından haberleri bile yok. 'Truman Show' gibi yaptık. Arka planda her şey bizim tarafımızdan kontrol ediliyordu. Onların deneyimine göre, her şey normaldi. İş adamı, pazarlamacı, mühendis, showroom, her şey %100 helaldi." açıklamasında bulundu.

İsrail'in Hizbullah'a yönelik telsiz saldırısı (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

SAHTE TANITIMLARLA GEÇİRDİLER

Planın ikinci aşaması 2022 yılında uygulamaya alındığını söyleyen Mossad ajanı, "Hizbullah üyelerine zarar vermek amacıyla, doğru miktarda patlayıcıyı belirlemek için mankenler üzerinde birçok test yapıldı. Ayrıca, birinin çağrı cihazını cebinden çıkaracak kadar acil ses çıkaran bir melodi de defalarca test edildi." dedi.

"Yaralanacak tek kişi Hizbullah üyelerinin kendisi olacak diyen Mossad ajanı, "Karısı ya da kızı yanında olsa bile, zarar görecek tek kişi o olacak. Evet, her şeyi birkaç kez, birçok defa test ediyoruz. Biliyorsun, en az hasar olduğundan emin olmak için." dedi.

"Cebrail" kod adını kullanan Mossad ajanı, Hizbullah'ı bu çağrı cihazına geçirmeyi başarmanın iki hafta sürdüğünü, bunu ise Youtube'da cihazların toz ve su geçirmez olduğu, uzun pil ömrü sunduğu gibi sahte tanıtımlar yaparak sağladıklarını açıkladı. Ajan, hedeflerinin Hizbullah savaşçılarını öldürmek değil, daha çok bir korku mesajı vermek olduğunu ifade etti.

İSRAİL'İN PARAVAN ŞİRKETİ VE BAC CONSULTİNG KFT BAĞLANTISI

Lübnan'da 17 Eylül tarihinde, Hizbullah mensuplarına ait çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana gelmişti. Patlamalar sonucunda, ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 2 bin 800 kişiden 300'ü ağır olmak üzere yaralanmıştı.

Bir gün sonra, 18 Eylül'de, ülkede çok sayıda telsizin patlaması sonucu 25 kişi hayatını kaybetmiş, 450'den fazla kişi ise yaralanmıştı.

Tayvan merkezli Gold Apollo şirketi, patlatılan çağrı cihazlarının üreticisi olarak, Macar ortağı BAC Consulting KFT'yi suçlamıştı.

New York Times gazetesinde yayımlanan bir habere göre ise, İsrail'in bu saldırı için paravan bir şirket kurduğu öne sürülmüştü. Gazeteye konuşan ve isimleri açıklanmayan yetkililer, BAC Consulting KFT'nin İsrail tarafından paravan bir şirket olarak kurulduğunu iddia etmişti.