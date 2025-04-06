32. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat tarihleri belli oldu mu?
Polis Akademisi tarafından 32. dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) başvuruları 21 Kasım ile 9 Aralık 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavlarına katıldılar. Bu sınavların tarihleri ise 20 Ocak 2025'te ilan edilmişti. Şimdi ise polis adayları POMEM mülakatlarının ne zaman yapılacağını merakla bekliyor.
Giriş Tarihi: 06.04.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 17:01