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32. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat tarihleri belli oldu mu?

Polis Akademisi tarafından 32. dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) başvuruları 21 Kasım ile 9 Aralık 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavlarına katıldılar. Bu sınavların tarihleri ise 20 Ocak 2025'te ilan edilmişti. Şimdi ise polis adayları POMEM mülakatlarının ne zaman yapılacağını merakla bekliyor.

Giriş Tarihi: 06.04.2025 17:01 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 17:01
32. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat tarihleri belli oldu mu?

Polis Akademisi Başkanlığı, 32. dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) sınav sürecinin önemli aşamalarından birini daha tamamladı. Adaylar, 20 Ocak 2025'te gerçekleştirilen fiziki yeterlilik sınavını başarıyla geçtikten sonra gözler şimdi sözlü mülakat tarihine çevrildi.

32. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat tarihleri belli oldu mu?

32. DÖNEM POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Lisans mezunu (8.160) erkek ile (1.440) kadın ve önlisans mezunu (2.040) erkek ile (360) kadın aday olmak üzere toplamda 12 bin öğrenci alımı yapılıyor. Polis Akademisi tarafından ocak ayında parkur sınav tarihi duyurulan 32. dönem POMEM için henüz sonuç duyurusu gelmedi.

32. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat tarihleri belli oldu mu?

Önceki dönem dikkate alındığında POMEM sonuçlarının nisan ayı içinde açıklanacağı tahmin ediliyor.

POMEM sonuçları e-Devlet üzerinden adaylarla paylaşılacak.

32. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat tarihleri belli oldu mu?

POMEM MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

POMEM sözlü mülakat sınavları, parkur sonuçları ardından duyuruluyor. Mülakatların geçtiğimiz dönemde olduğu gibi haziran ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

32. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat tarihleri belli oldu mu?

31. dönem POMEM de 29 Nisan'da parkur sınav tarihleri ilan edilmiş ve mülakatlar da 26 Haziran da duyurulmuştu.