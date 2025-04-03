Kadraj Galeri Kadraj İkon İL İL OGM KURA SONUÇLARI 2025 | 4.500 işçi alımı asil ve yedek aday sorgulama: Adana, Giresun, Denizli, Konya, Bolu...

İL İL OGM KURA SONUÇLARI 2025 | 4.500 işçi alımı asil ve yedek aday sorgulama: Adana, Giresun, Denizli, Konya, Bolu...

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 4.500 işçi alımı için yapılan kura çekimi, 28 Mart tarihinde sona erdi. Kura sonuçları başvuruların yoğun olduğu illere göre açıklanarak adaylar için büyük bir merak konusu haline geldi. Canlı yayını takip edemeyenler için asil ve yedek adayların sonuçları ilgili bölge müdürlüklerinin web sitelerinde isim listeleri şeklinde duyurulmaya başlandı.

Giriş Tarihi: 03.04.2025 11:04 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 11:04
İL İL OGM KURA SONUÇLARI 2025 | 4.500 işçi alımı asil ve yedek aday sorgulama: Adana, Giresun, Denizli, Konya, Bolu...

OGM işçi alımı kura sonuçları açıklandı. Henüz tüm iller için listeler yayınlanmış değil. Şu ana kadar Amasya, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Zonguldak gibi illerin kura sonuçları ilan edildi. Adaylar başvuru yaptıkları illerin bölge müdürlüklerinin web sitelerinden isim listelerine ulaşabilirler.

İL İL OGM KURA SONUÇLARI 2025 | 4.500 işçi alımı asil ve yedek aday sorgulama: Adana, Giresun, Denizli, Konya, Bolu...

Belgelerin Teslimi İçin Kritik Tarihler: 7-11 Nisan

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından asil ve yedek adaylar belirtilen belgeleri ilgili bölge müdürlüklerine teslim etmek zorunda.

Belgeler, 7-11 Nisan tarihleri arasında teslim edilecek. Belgelerin zamanında teslim edilmemesi, adayların başvurularının geçersiz sayılmasına neden olabileceği için bu süreç oldukça önemli.

İL İL OGM KURA SONUÇLARI 2025 | 4.500 işçi alımı asil ve yedek aday sorgulama: Adana, Giresun, Denizli, Konya, Bolu...

İstenilen Belgeler:

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınacaktır)

Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet üzerinden alınacaktır)

İkametgah Adres Belgesi (E-Devlet üzerinden alınacaktır)

Diploma ve Sürücü Belgesi (İŞKUR açık iş ilanında belirtilen bölümlerden mezuniyet ve sürücü belgesinin teslim edilmesi gerekmektedir)

Adayların bu belgeleri eksiksiz olarak teslim etmeleri, herhangi bir sorun yaşanmaması adına büyük önem taşımaktadır.

İL İL OGM KURA SONUÇLARI 2025 | 4.500 işçi alımı asil ve yedek aday sorgulama: Adana, Giresun, Denizli, Konya, Bolu...

Sonuçlara aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.

AMASYA OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

ANTALYA OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

BALIKESİR OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

BURSA OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

ÇANAKKALE OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

ERZURUM OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

ESKİŞEHİR OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

ZONGULDAK OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

İL İL OGM KURA SONUÇLARI 2025 | 4.500 işçi alımı asil ve yedek aday sorgulama: Adana, Giresun, Denizli, Konya, Bolu...

BAŞVURU YAPAN ADAYLAR DİKKAT

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar, eksik belge veren ya da belge vermeyen adaylar ile verilen süre içerisinde müracaat etmeyenlerin başvuru tarihlerinden sonra yapacakları başvurular geçersiz sayılarak sınava çağrılmayacaktır.