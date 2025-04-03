İL İL OGM KURA SONUÇLARI 2025 | 4.500 işçi alımı asil ve yedek aday sorgulama: Adana, Giresun, Denizli, Konya, Bolu...

OGM işçi alımı kura sonuçları açıklandı. Henüz tüm iller için listeler yayınlanmış değil. Şu ana kadar Amasya, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Zonguldak gibi illerin kura sonuçları ilan edildi. Adaylar başvuru yaptıkları illerin bölge müdürlüklerinin web sitelerinden isim listelerine ulaşabilirler.