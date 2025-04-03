İL İL OGM KURA SONUÇLARI 2025 | 4.500 işçi alımı asil ve yedek aday sorgulama: Adana, Giresun, Denizli, Konya, Bolu...
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 4.500 işçi alımı için yapılan kura çekimi, 28 Mart tarihinde sona erdi. Kura sonuçları başvuruların yoğun olduğu illere göre açıklanarak adaylar için büyük bir merak konusu haline geldi. Canlı yayını takip edemeyenler için asil ve yedek adayların sonuçları ilgili bölge müdürlüklerinin web sitelerinde isim listeleri şeklinde duyurulmaya başlandı.
Giriş Tarihi: 03.04.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 11:04