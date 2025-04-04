4 Nisan OGM işçi alımı asil ve yedek aday sorgulama: Adana, Giresun, Denizli, Konya, Bolu! İL İL OGM KURA SONUÇLARI 2025

4 Nisan OGM işçi alımı asil ve yedek aday sorgulama: Adana, Giresun, Denizli, Konya, Bolu!

OGM'nin 4.500 işçi alımı kura sonuçları açıklandı! Antalya, İzmir ve Muğla gibi yoğun başvurulu illerde asil ve yedek listeleri belli oluyor. Sonuçlarınızı öğrenmek için hemen ilgili bölge müdürlüğü sitesini kontrol edin! Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından 28 Mart'ta tamamlanan 4.500 geçici işçi alımı kura çekiminin sonuçları, başvuruların yoğun olduğu illerde açıklanmaya başladı. Adaylar, belgelerini 7-11 Nisan arasında teslim etmek üzere e-Devlet'ten alacakları adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi ve ikametgah belgeleriyle bölge müdürlüklerine başvuru yapabilecek.