Kadraj Galeri Kadraj İkon 4 Nisan OGM işçi alımı asil ve yedek aday sorgulama: Adana, Giresun, Denizli, Konya, Bolu!

4 Nisan OGM işçi alımı asil ve yedek aday sorgulama: Adana, Giresun, Denizli, Konya, Bolu!

OGM'nin 4.500 işçi alımı kura sonuçları açıklandı! Antalya, İzmir ve Muğla gibi yoğun başvurulu illerde asil ve yedek listeleri belli oluyor. Sonuçlarınızı öğrenmek için hemen ilgili bölge müdürlüğü sitesini kontrol edin! Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından 28 Mart'ta tamamlanan 4.500 geçici işçi alımı kura çekiminin sonuçları, başvuruların yoğun olduğu illerde açıklanmaya başladı. Adaylar, belgelerini 7-11 Nisan arasında teslim etmek üzere e-Devlet'ten alacakları adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi ve ikametgah belgeleriyle bölge müdürlüklerine başvuru yapabilecek.

Giriş Tarihi: 04.04.2025 09:40 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 09:40
4 Nisan OGM işçi alımı asil ve yedek aday sorgulama: Adana, Giresun, Denizli, Konya, Bolu! İL İL OGM KURA SONUÇLARI 2025

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) 4.500 kişilik geçici işçi alımı için yapılan kura sonuçları açıklanmaya başladı. Şu ana kadar Amasya, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Erzurum, Eskişehir, Giresun ve Zonguldak illerinin sonuçları ilgili bölge müdürlüklerinin web sitelerinde yayınlandı. Diğer illerin sonuçlarının ise en kısa sürede açıklanması bekleniyor.

4 Nisan OGM işçi alımı asil ve yedek aday sorgulama: Adana, Giresun, Denizli, Konya, Bolu! İL İL OGM KURA SONUÇLARI 2025

Belgelerin Teslimi İçin Kritik Tarihler: 7-11 Nisan

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından asil ve yedek adaylar belirtilen belgeleri ilgili bölge müdürlüklerine teslim etmek zorunda.

Belgeler, 7-11 Nisan tarihleri arasında teslim edilecek. Belgelerin zamanında teslim edilmemesi, adayların başvurularının geçersiz sayılmasına neden olabileceği için bu süreç oldukça önemli.

4 Nisan OGM işçi alımı asil ve yedek aday sorgulama: Adana, Giresun, Denizli, Konya, Bolu! İL İL OGM KURA SONUÇLARI 2025

İstenilen Belgeler:

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınacaktır)

Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet üzerinden alınacaktır)

İkametgah Adres Belgesi (E-Devlet üzerinden alınacaktır)

Diploma ve Sürücü Belgesi (İŞKUR açık iş ilanında belirtilen bölümlerden mezuniyet ve sürücü belgesinin teslim edilmesi gerekmektedir)

Adayların bu belgeleri eksiksiz olarak teslim etmeleri, herhangi bir sorun yaşanmaması adına büyük önem taşımaktadır.

4 Nisan OGM işçi alımı asil ve yedek aday sorgulama: Adana, Giresun, Denizli, Konya, Bolu! İL İL OGM KURA SONUÇLARI 2025

Sonuçlara aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.

AMASYA OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

ANTALYA OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

BALIKESİR OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

BURSA OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

ÇANAKKALE OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

ERZURUM OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

ESKİŞEHİR OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

ZONGULDAK OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

4 Nisan OGM işçi alımı asil ve yedek aday sorgulama: Adana, Giresun, Denizli, Konya, Bolu! İL İL OGM KURA SONUÇLARI 2025

BAŞVURU YAPAN ADAYLAR DİKKAT

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar, eksik belge veren ya da belge vermeyen adaylar ile verilen süre içerisinde müracaat etmeyenlerin başvuru tarihlerinden sonra yapacakları başvurular geçersiz sayılarak sınava çağrılmayacaktır.