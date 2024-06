ABD'de kasımda düzenlenecek olan başkanlık seçimlerine beş aydan kısa bir süre kala Demokratların adayı ve mevcut Başkan Joe Biden ile Cumhuriyetçilerin adayı ve eski başkan Donald Trump'ın 27 Haziran akşamı katıldığı canlı yayın düellosu paniğe yol açtı. ABD medyasının ağır topları Biden'a "Bırakma zamanı geldi" derken Demokratların Biden'a tuzak kurduğuna dair flaş bir iddia geldi.

AMERİKAN MEDYASININ AĞIR TOPLARINDAN VETO

Gafları ve unutkanlıkları ile gündemden düşmeyen Biden'ın canlı yayında Trump karşısında adeta kekelemesi ve anlaşılmayan ifadeler kullanması adaylığını resmen riske attı.

Batı basınında Biden'a adaylıktan çekilme çağrısı yapılırken dünyaca ünlü The Times ise düelloyu kapağına taşıdı ve "Panik" başlığını kullandı. Fakat Biden'a tepkiler sadece The Time dergisi ile kalmazken Daily Mail'den ise flaş bir iddia geldi.

"ULUSUN İYİLİĞİ İÇİN YARIŞTAN ÇEKİLMELİ

Atlanta Journal-Constitution yayın kurulu, Biden'a 2024 yarışından çekilmesi için çağrı yaptı. AJC Yayın Kurulu, "Talihsiz gerçek şu ki Biden, yarım yüzyıldır takdire şayan bir şekilde hizmet ettiği ulusun iyiliği için yarıştan çekilmeli" ifadelerini kullandı.

Georgia'nın en büyük gazetesi, Biden'ın Donald Trump'a karşı yapılan tartışmadaki performansını "dayanılmaz" olarak nitelendirdi ve "Başkan Biden için emekliliğin gölgesi artık gerekli" dedi.

"KAMU HİZMETİ OLARAK YARIŞTAN ÇEKİL"

Biden'a ilk ve en sert darbe ise New York Times'tan geldi. New York Times, Trump-Biden canlı yayın düellosunun hemen ardından "Biden'ın şu anda yapabileceği en büyük kamu hizmeti yeniden seçilmek için aday olmayacağını açıklamaktır" dedi. New York Times'ın haberinde şu ifadelere yer verildi:

Bu haliyle Başkan pervasızca bir kumar oynamaktadır. İkinci bir Trump başkanlığına karşı net, ikna edici ve enerjik alternatifler sunabilecek daha donanımlı Demokrat liderler var... Amerikalıların kendi gözleriyle gördükleri Bay Biden'ın yaşını ve güçsüzlüğünü görmezden geleceklerini ya da göz ardı edeceklerini ummak çok büyük bir bahis.

ALTI MAKALE İLE "ÇEKİL" ÇAĞRISI

The Atlantic ise Biden'ın adaylığına son verilmesini savunan altı makale yayımladı.

BAĞIŞÇILAR'DAN FIRST LADY'YE ÇAĞRI: KOCANI İKNA ET

Biden'ın seçim kaderini etkileyebilecek dönüm noktalarından biri ise Demokrat bağışçıların tepkisi oldu. Trump-Biden düellosunun ardından Silikon Vadisi'ndenki Demokrat bağışçılar First Lady Jill Biden'ı, kocasını adaylıktan vazgeçirmeye nasıl ikna edecekleri konusunda birbirlerine e-posta ve mesaj gönderdi.

Biden'ı bir bağış etkinliğinde ağırlamayı planlayan teknoloji sektöründen bir bağışçının, tartışma nedeniyle etkinliği iptal ettiği belirtildi.

DEMOKRATLAR BIDEN'A KARŞI HAREKETE GEÇTİ

ABD basınında Biden'ın adaylıktan çekilmesi için yapılan çağrılar çığ gibi büyürken İngiliz Daily Mail'den flaş bir iddia geldi. Geçtiğimiz haftalarda Demokratların "dört büyüğü" eski Başkan Barack Obama, eski aday Hillary Clinton, Senato lideri Chuck Schumer ve eski Meclis Başkanı Nancy Pelosy'nin Biden'a komplo kurduğunu ve adaylıktan çekilmesini isteyeceğini iddia eden Daily Mail, Biden'a "yumuşak bir darbe" yapıldığını ortaya attı. Daily Mail'in iddiasına göre Demokrat Parti'nin içinden üst düzey bir isim dün gece, Başkan Biden'ı devirmek için yumuşak bir darbe planlandığını iddia etti.

CANLI YAYIN FİYASKOSUNU DEMOKRATLAR MI PLANLADI?

Daily Mail'e konuşan kaynaklar, Demokratların Biden'ı Trump ile canlı yayına, başarısızlığa uğraması için bilerek çıkardığını söyledi. Normal şartlarda kasım seçimlerinden yaklaşık iki ay önce, düzenlenen canlı yayın karşılaşmasının bu kez bu kadar erken yapılmasının, tamamen Biden'ın adaylıktan çektirilmesi için planlandığı iddia edildi.

Hillary Clinton'ın eski bir yardımcısı Daily Mail'e konuştu ve "Daha önce hiç bu kadar erken bir tartışma olmamıştı. Geleneksek olarak tartışmalar temmuz ve ağustos aylarında yapılan Cumhuriyetçi ve Demokrat kongrelerinin ardından yapılıyor. Çoğu yıl ilk tartışma eylül ayı başlarında, kasım seçimlerinden önce yapılır." dedi ve tartışmasının erken yapılmasını Biden'ın yakın çevresinin talep ettiğini belirtti.

Demokratlardan gelen talep Biden'a karşı "yumuşak bir darbe" olarak görülüyor.