Joe Biden'ın Donald Trump'a karşı performansı Time'a kapak oldu: Demokratlar panikte her şey karanlık

ABD'deki Joe Biden - Donald Trump düellosu dünyanın gündemine oturdu. Trump'a karşı kötü bir performans sergileyen Joe Biden demokratları panikletti. Amerikan medyası Joe Biden'ı yerden yere vururken TIME dergisi de ilginç bir kapakla çıktı. Biden'ın ters yöne ilerlediği kapakta "Panik" ifadeleri yer aldı.
ABD'nin başkan adayları mevcut Başkan Joe Biden ile eski Başkan Donald Trump geçtiğimiz gece (28 Haziran) düelloda karşı karşıya geldi.
BİDEN'IN DESTEKÇİLERİ PANİKLEDİ
Donald Trump karşısında yer yer kekeleyen ve ne dediği anlaşılmayan Joe Biden demokratları panikletti.
Pek çok Demokrat, Biden'ın bu haline tepki gösterirken, aday değişikliği bile konuşulmaya başlandı.