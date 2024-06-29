SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Galerileri

Joe Biden'ın Donald Trump'a karşı performansı Time'a kapak oldu: Demokratlar panikte her şey karanlık

ABD'deki Joe Biden - Donald Trump düellosu dünyanın gündemine oturdu. Trump'a karşı kötü bir performans sergileyen Joe Biden demokratları panikletti. Amerikan medyası Joe Biden'ı yerden yere vururken TIME dergisi de ilginç bir kapakla çıktı. Biden'ın ters yöne ilerlediği kapakta "Panik" ifadeleri yer aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 15:50 Güncelleme 29 Haziran 2024, 15:51
Joe Biden’ın Donald Trump’a karşı performansı Time’a kapak oldu: Demokratlar panikte her şey karanlık 1

ABD'nin başkan adayları mevcut Başkan Joe Biden ile eski Başkan Donald Trump geçtiğimiz gece (28 Haziran) düelloda karşı karşıya geldi.

Joe Biden’ın Donald Trump’a karşı performansı Time’a kapak oldu: Demokratlar panikte her şey karanlık 2

BİDEN'IN DESTEKÇİLERİ PANİKLEDİ

Donald Trump karşısında yer yer kekeleyen ve ne dediği anlaşılmayan Joe Biden demokratları panikletti.

Joe Biden’ın Donald Trump’a karşı performansı Time’a kapak oldu: Demokratlar panikte her şey karanlık 3

Pek çok Demokrat, Biden'ın bu haline tepki gösterirken, aday değişikliği bile konuşulmaya başlandı.

Demokratlarda Biden paniği

SON DAKİKA