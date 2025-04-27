Papa Franciscus’un mezarından ilk fotoğraflar yayınlandı!

Bir süredir solunum yollarındaki sağlık sorunlarıyla mücadele eden, 21 Nisan'da yaşamını yitiren Katolik Kilisesi'nin 266. lideri Papa Franciscus için dün cenaze töreni düzenlendi.
Bir süredir solunum yollarındaki sağlık sorunlarıyla mücadele eden, 21 Nisan'da yaşamını yitiren Katolik Kilisesi'nin 266. lideri Papa Franciscus için dün cenaze töreni düzenlendi.
İŞTE MEZARINDAN İLK FOTOĞRAFLAR
Törenin ardından, Papa'nın vasiyetinde belirttiği isteğe uygun olarak, sık sık ziyaret ettiği Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'na defnedildi.
Papa Franciscus'un mezarının ilk görüntüleri bugün mezarın halka açılmasının ardından Vatikan tarafından yayınlandı.