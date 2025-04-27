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Papa Franciscus'un mezarından ilk fotoğraflar yayınlandı!

Katolik dünyasının 266. lideri Papa Franciscus için Roma'da düzenlenen cenaze töreninin ardından, Papa'nın vasiyetine uygun şekilde defnedildiği Santa Maria Maggiore Bazilikası'ndaki mezarı ilk kez görüntülendi. Vatikan, halka açılan mezardan kareleri bugün paylaştı.

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Giriş Tarihi :27 Nisan 2025 , 18:56 Güncelleme Tarihi :27 Nisan 2025 , 18:56
Papa Franciscus’un mezarından ilk fotoğraflar yayınlandı!

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Bir süredir solunum yollarındaki sağlık sorunlarıyla mücadele eden, 21 Nisan'da yaşamını yitiren Katolik Kilisesi'nin 266. lideri Papa Franciscus için dün cenaze töreni düzenlendi.

Santa Maria Maggiore Bazilikası'ndaki Papa Francis'in kabri görüntülendi. (AA)Santa Maria Maggiore Bazilikası'ndaki Papa Francis'in kabri görüntülendi. (AA)

İŞTE MEZARINDAN İLK FOTOĞRAFLAR

Törenin ardından, Papa'nın vasiyetinde belirttiği isteğe uygun olarak, sık sık ziyaret ettiği Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'na defnedildi.

Santa Maria Maggiore Bazilikası'ndaki Papa Francis'in kabri görüntülendi. (AA)Santa Maria Maggiore Bazilikası'ndaki Papa Francis'in kabri görüntülendi. (AA)

Papa Franciscus'un mezarının ilk görüntüleri bugün mezarın halka açılmasının ardından Vatikan tarafından yayınlandı.

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