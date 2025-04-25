SESİ BENİ HAYATA BAĞLADI



Babasını çok sevdiğini dile getiren Uygun, "Göğsümde babamın kramponu var. İnanılmaz iyi bir baba. Yeri geldiğinde anne yeri geldiğinde baba. Ben Ağustos ayında şeker komasına girdim ve babamın sesini duyana kadar tedaviye yanıt vermedim. Onun o sevgisi ve sesi beni hayata bağladı. Bence sevgililer günü değil sevdiğiniz insanlarla olduğunuz her gün sevgililer günü olabilir. Onu çok seviyorum ve iyi ki onun gibi bir babam var." ifadelerini kullandığı görüldü.