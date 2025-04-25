Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti! Son görüntüsü ortaya çıktı: "Sesi beni hayata bağladı"
Eski futbolcu ve teknik direktör Bülent Uygun’un kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti. Cenaze programı belli olurken Almina Tude'nin son görüntüleri ortaya çıktı. Şeker komasına girdiğinde babasının sesi sayesinde tedaviye yanıt verdiğini dile getiren Uygun'un, 'Onun o sevgisi ve sesi beni hayata bağladı. Onu çok seviyorum ve iyi ki onun gibi bir babam var.' ifadelerini kullandığı görüldü.
Eski futbolcu ve teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Cenaze programını Sivasspor Kulübü açıkladı. Yapılan açıklamada, "Eski Teknik Direktörümüz Bülent Uygun'un kıymetli kızı Almina Tude Uygun'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Başta Bülent Uygun olmak üzere, değerli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Merhume Almina Tude Uygun, yarın (26 Nisan Cumartesi) ikindi namazına müteakip Sapanca Merkez Aile Mezarlığı'na defnedilecektir.
Ruhu şad, mekânı cennet olsun." denildi.
SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Uygun'un kızının son görüntüsü ortaya çıktı. Almina Tude Uygun katıldığı YouTube programda babasını çok sevdiğini dile getirmişti.