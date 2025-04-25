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Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti! Son görüntüsü ortaya çıktı: "Sesi beni hayata bağladı"

Eski futbolcu ve teknik direktör Bülent Uygun’un kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti. Cenaze programı belli olurken Almina Tude'nin son görüntüleri ortaya çıktı. Şeker komasına girdiğinde babasının sesi sayesinde tedaviye yanıt verdiğini dile getiren Uygun'un, 'Onun o sevgisi ve sesi beni hayata bağladı. Onu çok seviyorum ve iyi ki onun gibi bir babam var.' ifadelerini kullandığı görüldü.

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Bülent Uygun’un kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti! Son görüntüsü ortaya çıktı: Sesi beni hayata bağladı

Eski futbolcu ve teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Cenaze programını Sivasspor Kulübü açıkladı. Yapılan açıklamada, "Eski Teknik Direktörümüz Bülent Uygun'un kıymetli kızı Almina Tude Uygun'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Sivasspor'un paylaşımı (Ekran görüntüsü)Sivasspor'un paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Başta Bülent Uygun olmak üzere, değerli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Merhume Almina Tude Uygun, yarın (26 Nisan Cumartesi) ikindi namazına müteakip Sapanca Merkez Aile Mezarlığı'na defnedilecektir.

Ruhu şad, mekânı cennet olsun." denildi.

Almina Tude Uygun ve Bülent Uygun (Sosyal medya)Almina Tude Uygun ve Bülent Uygun (Sosyal medya)

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Uygun'un kızının son görüntüsü ortaya çıktı. Almina Tude Uygun katıldığı YouTube programda babasını çok sevdiğini dile getirmişti.

SESİ BENİ HAYATA BAĞLADI

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Babasını çok sevdiğini dile getiren Uygun, "Göğsümde babamın kramponu var. İnanılmaz iyi bir baba. Yeri geldiğinde anne yeri geldiğinde baba. Ben Ağustos ayında şeker komasına girdim ve babamın sesini duyana kadar tedaviye yanıt vermedim. Onun o sevgisi ve sesi beni hayata bağladı. Bence sevgililer günü değil sevdiğiniz insanlarla olduğunuz her gün sevgililer günü olabilir. Onu çok seviyorum ve iyi ki onun gibi bir babam var." ifadelerini kullandığı görüldü.

ALMİNA TUDE UYGUN KİMDİR?

Almina Tude Uygun 28 yaşındaydı. Tecrübeli teknik adam Bülent Uygun'un kızı olan Almina Tude, çocukluğundan beri şeker tedavisi görüyordu. Yıllarda diyabet tip 2 ile mücadele eden Tude, tam 25 kilo vermişti.

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