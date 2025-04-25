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Sustalı Ceylan’ın Ferhat’ı Burak Yörük’ün “Çok klas bir kadın” dediği sevgilisi bakın hangi ünlü müzisyen çıktı!

Sümeyye Aydoğan, Celil Nalçakan, Melike Güner, Seda Türkmen gibi isimlerin yer aldığı, atv'nin sevilen dizisi Sustalı Ceylan'da Ferhat Kanturalı karakterini canlandıran Burak Yörük'ün hayatı merak edildi. Bu akşam yayınlanan yeni bölümle birlikte gündeme gelen ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Yörük'ün güzeller güzeli sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan Yörük'ün sevgilisi hakkında söyledikleri "Körkütük aşık" dedirtirken ünlü çift için "Çok yakışıyorlar" yorumu yapıldı.

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Giriş Tarihi :25 Nisan 2025 , 12:52 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 12:52
Sustalı Ceylan’ın Ferhat’ı Burak Yörük’ün Çok klas bir kadın dediği sevgilisi bakın hangi ünlü müzisyen çıktı!

Ünlü oyuncu Burak Yörük, Ferhat Kanturalı karakterini canlandırdığı Sustalı Ceylan'ın bu akşam yayınlanacak olan yeni bölüm öncesi gündeme geldi. Bunun üzerine Yörük'ün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Sustalı Ceylan’ın Ferhat’ı Burak Yörük’ün Çok klas bir kadın dediği sevgilisi bakın hangi ünlü müzisyen çıktı!

Özellikle aşk hayatı merak edilen Yörük'ün güzeller güzeli sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sustalı Ceylan’ın Ferhat’ı Burak Yörük’ün Çok klas bir kadın dediği sevgilisi bakın hangi ünlü müzisyen çıktı!

Geçen günlerde A Para ekranlarında yayınlanan 'Biz Bize' programına katılan Yörük'ün sevgilisi hakkında söyledikleri ise dikkat çekti.

Sustalı Ceylan’ın Ferhat’ı Burak Yörük’ün Çok klas bir kadın dediği sevgilisi bakın hangi ünlü müzisyen çıktı!

"ÇOK KLAS BİR KADIN"

Ünlü oyuncu, müzisyen sevgilisiyle ilgili şöyle konuştu: "İlişkimiz mükemmel gidiyor. Ferah bir insan çok klas bir kadın. Fazla eğitimli bana göre, İTÜ birincisi, aynı zamanda müzisyen fazla donanımlı biri. Çok iyiyiz"

Sustalı Ceylan’ın Ferhat’ı Burak Yörük’ün Çok klas bir kadın dediği sevgilisi bakın hangi ünlü müzisyen çıktı!

"Hayatımın üzerinde kimsenin etkisi yok. Düzgün bir hayat yaşıyorum. Yanlış veya ayıp bir şey yapmıyorum. Kimsenin yorumu umurunda değil" diyen Yörük, sevgilisi için "Çok donanımlı harika bir kadınla birlikteyim. Bu benim, canım da dahil, neyime mal olacaksa olsun" ifadelerini kullandı.

Sustalı Ceylan’ın Ferhat’ı Burak Yörük’ün Çok klas bir kadın dediği sevgilisi bakın hangi ünlü müzisyen çıktı!

Öte yandan ünlü oyuncu, senaryo geldiğinde sevgilisiyle de paylaştığını belirterek "Sustalı Ceylan'ı okuttum, çok sevdi. Bayıldı" şeklinde konuştu.

Sustalı Ceylan’ın Ferhat’ı Burak Yörük’ün Çok klas bir kadın dediği sevgilisi bakın hangi ünlü müzisyen çıktı!

İşte Burak Yörük başta olmak üzere ünlü isimlerin aşkları...

Sustalı Ceylan’ın Ferhat’ı Burak Yörük’ün Çok klas bir kadın dediği sevgilisi bakın hangi ünlü müzisyen çıktı!

Sıla Türkoğlu

Sustalı Ceylan’ın Ferhat’ı Burak Yörük’ün Çok klas bir kadın dediği sevgilisi bakın hangi ünlü müzisyen çıktı!

Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız

Sustalı Ceylan’ın Ferhat’ı Burak Yörük’ün Çok klas bir kadın dediği sevgilisi bakın hangi ünlü müzisyen çıktı!

Melike Güner

Sustalı Ceylan’ın Ferhat’ı Burak Yörük’ün Çok klas bir kadın dediği sevgilisi bakın hangi ünlü müzisyen çıktı!

Melike Güner ve eşi

Sustalı Ceylan’ın Ferhat’ı Burak Yörük’ün Çok klas bir kadın dediği sevgilisi bakın hangi ünlü müzisyen çıktı!

Yasmin Erbil

Sustalı Ceylan’ın Ferhat’ı Burak Yörük’ün Çok klas bir kadın dediği sevgilisi bakın hangi ünlü müzisyen çıktı!

Yasmin Erbil ve sevgilisi Yiğit Poyraz

Sustalı Ceylan’ın Ferhat’ı Burak Yörük’ün Çok klas bir kadın dediği sevgilisi bakın hangi ünlü müzisyen çıktı!

Hande Erçel

Sustalı Ceylan’ın Ferhat’ı Burak Yörük’ün Çok klas bir kadın dediği sevgilisi bakın hangi ünlü müzisyen çıktı!

Hande Erçel ve sevgilisi

Sustalı Ceylan’ın Ferhat’ı Burak Yörük’ün Çok klas bir kadın dediği sevgilisi bakın hangi ünlü müzisyen çıktı!

BURAK YÖRÜK

Sustalı Ceylan’ın Ferhat’ı Burak Yörük’ün Çok klas bir kadın dediği sevgilisi bakın hangi ünlü müzisyen çıktı!

BURAK YÖRÜK VE SEVGİLİSİ TUANA YILMAZ

Sustalı Ceylan’ın Ferhat’ı Burak Yörük’ün Çok klas bir kadın dediği sevgilisi bakın hangi ünlü müzisyen çıktı!

BURAK YÖRÜK VE SEVGİLİSİ TUANA YILMAZ

Sustalı Ceylan’ın Ferhat’ı Burak Yörük’ün Çok klas bir kadın dediği sevgilisi bakın hangi ünlü müzisyen çıktı!

BURAK YÖRÜK VE SEVGİLİSİ TUANA YILMAZ

Sustalı Ceylan’ın Ferhat’ı Burak Yörük’ün Çok klas bir kadın dediği sevgilisi bakın hangi ünlü müzisyen çıktı!

BURAK YÖRÜK VE SEVGİLİSİ TUANA YILMAZ

Sustalı Ceylan’ın Ferhat’ı Burak Yörük’ün Çok klas bir kadın dediği sevgilisi bakın hangi ünlü müzisyen çıktı!

Ozan Akbaba

Sustalı Ceylan’ın Ferhat’ı Burak Yörük’ün Çok klas bir kadın dediği sevgilisi bakın hangi ünlü müzisyen çıktı!

Ozan Akbaba ve eşi Buket Akbaba

Sustalı Ceylan’ın Ferhat’ı Burak Yörük’ün Çok klas bir kadın dediği sevgilisi bakın hangi ünlü müzisyen çıktı!

Ceren Benderlioğlu

Sustalı Ceylan’ın Ferhat’ı Burak Yörük’ün Çok klas bir kadın dediği sevgilisi bakın hangi ünlü müzisyen çıktı!

Ceren Benderlioğlu ve eşi Emir Benderlioğlu

Sustalı Ceylan’ın Ferhat’ı Burak Yörük’ün Çok klas bir kadın dediği sevgilisi bakın hangi ünlü müzisyen çıktı!

Demet Şener