Sustalı Ceylan’ın Ferhat’ı Burak Yörük’ün “Çok klas bir kadın” dediği sevgilisi bakın hangi ünlü müzisyen çıktı!

Ünlü oyuncu Burak Yörük, Ferhat Kanturalı karakterini canlandırdığı Sustalı Ceylan'ın bu akşam yayınlanacak olan yeni bölüm öncesi gündeme geldi. Bunun üzerine Yörük'ün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Özellikle aşk hayatı merak edilen Yörük'ün güzeller güzeli sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Geçen günlerde A Para ekranlarında yayınlanan 'Biz Bize' programına katılan Yörük'ün sevgilisi hakkında söyledikleri ise dikkat çekti.

"ÇOK KLAS BİR KADIN" Ünlü oyuncu, müzisyen sevgilisiyle ilgili şöyle konuştu: "İlişkimiz mükemmel gidiyor. Ferah bir insan çok klas bir kadın. Fazla eğitimli bana göre, İTÜ birincisi, aynı zamanda müzisyen fazla donanımlı biri. Çok iyiyiz"