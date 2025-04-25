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İstanbul'daki 6.2'lik depremde en çok ihbar hangi ilçelerden geldi? Bakan Murat Kurum'dan "Yarısı Bizden" müjdesi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'da en büyüğü 6.2 şiddetinde olan depremlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, en çok ihbar gelen ilçeleri sıralarken, "6539 bina hasarına ilişkin ihbar aldık. Bu binalardan 1473'ü hasarsız ve 101'i ise az hasarlı olarak tespit edildi." dedi. Öte yandan Bakan Kurum, vatandaşlara "Yarısı Bizden" kampanyası müjdesi de verdi.

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Giriş Tarihi :25 Nisan 2025 , 20:59 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 21:44
İstanbul’daki 6.2’lik depremde en çok ihbar hangi ilçelerden geldi? Bakan Murat Kurum’dan Yarısı Bizden müjdesi!

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'da en büyüğü 6.2 şiddetinde olan depremlere ilişkin katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum depremde en çok hasar alan ilçeleri açıkladıBakan Kurum depremde en çok hasar alan ilçeleri açıkladı

Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:

6.2'LİK DEPREM BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİN KENDİSİ Mİ ÖNCÜLÜ MÜYDÜ?
"Bilim insanlarımız bu konuda ikiye ayrılıyor. Birtakım bilim insanımız öncülü derken birtakım bilim insanımız ise bunun bilimsel bir dayanağı olmadığını söylüyor. ABD'deki bilimsel verilere bakınca böylesi büyük bir deprem öncesi deprem olma olasılığını yüzde 5 olarak açıklıyor. Dolayısıyla bu 6.2'lik depremi bir haberci olarak konumlandırmak da depremin olmayacağını söylemek de doğru değil. Dün akşam itibarıyla parklarda, millet bahçelerinde, toplanma alanlarında 40 bini aşkın vatandaşımız misafir edildi. 500 bini aşkın çorba ve 1 milyon su ve kumanya dağıtımı yapıldı. Bugün bu sayı daha az tabi düne nazaran. Vatandaşlarımız ister istemez tedirgin oluyor. Bir kısmı İstanbul dışına çıktı. Yaşanan artçılarla panik yaşansa da paniğe gerek yok, bunu söyleyebiliriz.

"DEPREMİN KISA SÜRMESİ CİDDİ BİR YIKIMI ENGELLEDİ"
Depremin süresinin 13 saniye olması ivmesinin düşük olması sebebiyle büyük bir yıkım yaşanmadı. Hatırlarsanız Elazığ Sivrice'deki depremin büyüklüğü de böyleydi ama kısa sürmesi yıkımı engelledi. Bu süre uzasaydı ve şiddetinin yükselmesi durumunda 6.2 de oldukça büyük bir deprem olup hasar verebilirdi.

HASAR TESPİTTE SON DURUM
6539 bina hasarına ilişkin ihbar aldık. Bu binalardan 1473'ü hasarsız ve 101'i ise az hasarlı olarak tespit edildi. En fazla ihbar Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu, Avcılar ve Küçükçekmece olarak gidiyor.

Hasar ihbarı dağılımına bakınca bu tablo ortaya çıkıyor. Hasarların ihbar yüzdesine bakınca yüzde 80'i Avrupa Yakası'ndan geliyor.

"6.2'LİK DEPREMDE BİNASI HASAR GÖREN VATANDAŞLARIMIZ YARISI BİZDEN'E DAHİL EDİLECEK"

Bugün itibarıyla tespitimiz 101 az hasarlı binamız var. Arkadaşlarımız birkaç gün içinde bütün hasar tespitlerini tamamlayacak. Bunun ardından 6.2'lik depremdeki az hasarlı bina sahipleriyle irtibata geçilecek ve vatandaşlarımız isterlerse yarısı bizden kampanyasına dahil edilecek.

Bunun dışında kentsel dönüşümle ilgili başkanlığımız var İstanbul'da. Buraya başvuru yapabilirler. ALO 181'i arayarak da Yarısı Bizden'e başvuru için bilgi alabilirler.

"YENİ BİR SOSYAL KONUT KAMPANYASI OLACAK"

Depremle mücadele için sağlıklı konutlar yapılmalı. 2002 yılından beri biz de bunun için TOKİ ile 1.5 milyon konut yaptık. Bunu dar gelirli vatandaşlarımız için yaptık. Bunun 125 binini de İstanbul'da yaptık. Maraş depreminde bir tane TOKİ binası yıkılmadı. Bunu devam ettireceğiz.

Yıl sonunda 81 ili kapsayan yeni bir sosyal konut kampanyası olacak. Vatandaşlarımıza bu imkanları sunacağız. 250 bin konut kampanyasında İstanbul'da da bin konut sözü de vermiştik, onun da yapımı hala sürüyor. Şu an İstanbul'da 44 bin konut inşası sürüyor. İstanbul'da tüm Türkiye'de olduğu gibi kiralık konutlar yapacağız ve sosyal konut projelerini yıl sonunda vatandaşımıza müjdeliyor olacağız.

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