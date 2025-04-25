Murat Ongun’a ret! Takvim.com.tr deşifre etti: CHP destekli sosyal medya çetesi tescillendi

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Sosyal medya platformu Twitter'da, özellikle 2021 yılında AK Parti ve MHP'ye destek veren binlerce milli hesabın aniden kapatılması büyük tepki toplamıştı. O dönem, bu dijital kıyımın rastgele olmadığı, organize bir yapının sistemli bir operasyonu olduğu iddiaları sıkça dile getirildi.

TAKVİM.COM.TR HABERLERİYLE ÇETEYİ İFŞA ETTİ

Takvim.com.tr o dönem arka arkaya yayımladığı haberlerde, bu operasyonların arkasında Furkan Güngör isimli şahsın olduğu ve kendisinin FETÖ ile bağlantılı karanlık bir geçmiş taşıdığı belirtti. Güngör'ün yanında, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda görev yapan Ümit Kaya'nın da bu dijital çetede aktif rol aldığı iddia ediliyordu. Murat Ongun (Takvim.com.tr Arşiv)