Murat Ongun’a ret! Takvim.com.tr deşifre etti: CHP destekli sosyal medya çetesi tescillendi

Sosyal medya platformu Twitter'da, özellikle 2021 yılında AK Parti ve MHP'ye destek veren binlerce milli hesabın aniden kapatılması büyük tepki toplamıştı.
O dönem, bu dijital kıyımın rastgele olmadığı, organize bir yapının sistemli bir operasyonu olduğu iddiaları sıkça dile getirildi.
TAKVİM.COM.TR HABERLERİYLE ÇETEYİ İFŞA ETTİ
Takvim.com.tr o dönem arka arkaya yayımladığı haberlerde, bu operasyonların arkasında Furkan Güngör isimli şahsın olduğu ve kendisinin FETÖ ile bağlantılı karanlık bir geçmiş taşıdığı belirtti. Güngör'ün yanında, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda görev yapan Ümit Kaya'nın da bu dijital çetede aktif rol aldığı iddia ediliyordu.
Murat Ongun (Takvim.com.tr Arşiv)
MURAT ONGUN MAHKEMEYE KOŞTU
En dikkat çekici isim ise şuan yolsuzluk kapsamında görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanıEkrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'du. Haberlere göre, Güngör ve Kaya'nın arkasındaki esas güç Murat Ongun'du.
Furkan Güngör ve Ümit Kaya
RED CEVABI ALDI TAKVİM.COM.TR'NİN HABERLERİ TESCİLLENDİ
Bu ifşaların ardından Murat Ongun, hukuki süreç başlatarak haberlerin kaldırılmasını talep etti. 31. Asliye Hukuk Mahkemesi davayı reddetti. Daha bir üst mahkemeye başvuran Ongun oradan da red cevabı aldı.