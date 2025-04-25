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Trabzonspor U19 - Salzburg U19 | CANLI

UEFA'nın düzenlediği Gençlik Ligi'nde tarihi bir gün yaşanıyor. Trabzonspor U19 Takımı, yarı finalde Salzburg U19 ile karşı karşıya geliyor. Bordo mavililer, rakibini yenerek adını finale yazdırmak ve 28 Nisan'daki müsabakaya yerini ayırtmak amacında. Trabzonspor U19 - Salzburg U19 maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :25 Nisan 2025 , 14:54 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 14:54
Trabzonspor U19 - Salzburg U19 | CANLI

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Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde Salzburg U19 ile kozlarını paylaşıyor.

CANLI TAKİP

Trabzonspor U19 - Salzburg U19 maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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İLK 11'LER

Trabzonspor U19: Erol Can, Oğuzhan, Taha Emre, Arda, Bican, Boran, Salih, Alihan, Yiğit Kemal, Onuralp, Ömer.

Salzburg U19: Zawieschitzky, Hussauf, Schuster, Zikovic, Mellberg, Brandtner, Moser, Lukic, Paumgartner, Murillo, Camara.

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TRABZONSPOR'UN UEFA GENÇLİK LİGİ YOLU

Trabzonspor, Avrupa arenasında tarih yazmaya devam ediyor. Turnuvaya Lig Şampiyonları yolundan katılan bordo-mavililer, 2. eleme turunda Karadağ temsilcisi Buducnost Podgorica'yı eleyerek adını bir üst tura yazdırdı. Deplasmanda 3-1 kazanan Trabzonspor, rövanş maçında ise Trabzon'da rakibini 5-2 mağlup etti.

3. eleme turunda Bosna Hersek'in güçlü temsilcisi Sarajevo ile karşılaşan Karadeniz ekibi, deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Trabzon'da oynanan rövanşta ise sahadan 6-1 galip ayrılarak son 32 turuna yükseldi.

Son 32 turunda İtalya'nın köklü kulüplerinden Juventus ile eşleşen Trabzonspor, sahadan 1-0 galip ayrılarak turu geçen taraf oldu. Son 16 turunda bir diğer İtalyan temsilcisi Atalanta ile karşılaşan bordo-mavililer, normal süresi 0-0 sona eren mücadelede penaltılarda rakibini 5-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde yine bir İtalyan devi olan Inter'i konuk eden Trabzonspor, sahadan 1-0 galip ayrılarak büyük bir başarıya imza attı. Böylece bordo-mavililer, turnuvada yarı finale yükselen tek Türk takımı olmayı başardı.

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FİNAL 28 NİSAN'DA

Trabzonspor U19 ile Salzburg U19 eşleşmesinin galibi, 28 Nisan'da yine aynı statta Barcelona U19 - AZ Alkmaar U19 maçının galibiyle finalde karşılaşacak.

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