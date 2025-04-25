Trabzonspor U19 - Salzburg U19 | CANLI

Trabzonspor U19 Takımı finale çıkan ilk takım olmak istiyor (AA)

TRABZONSPOR'UN UEFA GENÇLİK LİGİ YOLU

Trabzonspor, Avrupa arenasında tarih yazmaya devam ediyor. Turnuvaya Lig Şampiyonları yolundan katılan bordo-mavililer, 2. eleme turunda Karadağ temsilcisi Buducnost Podgorica'yı eleyerek adını bir üst tura yazdırdı. Deplasmanda 3-1 kazanan Trabzonspor, rövanş maçında ise Trabzon'da rakibini 5-2 mağlup etti.

3. eleme turunda Bosna Hersek'in güçlü temsilcisi Sarajevo ile karşılaşan Karadeniz ekibi, deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Trabzon'da oynanan rövanşta ise sahadan 6-1 galip ayrılarak son 32 turuna yükseldi.

Son 32 turunda İtalya'nın köklü kulüplerinden Juventus ile eşleşen Trabzonspor, sahadan 1-0 galip ayrılarak turu geçen taraf oldu. Son 16 turunda bir diğer İtalyan temsilcisi Atalanta ile karşılaşan bordo-mavililer, normal süresi 0-0 sona eren mücadelede penaltılarda rakibini 5-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde yine bir İtalyan devi olan Inter'i konuk eden Trabzonspor, sahadan 1-0 galip ayrılarak büyük bir başarıya imza attı. Böylece bordo-mavililer, turnuvada yarı finale yükselen tek Türk takımı olmayı başardı.