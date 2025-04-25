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The Economist Avrupalılara seslendi: Korkmayın! Recep Tayyip Erdoğan sizin arkanızda | İmamoğlu’na İngiliz golü

ABD-Avrupa ve Rusya arasında gerilim devam ederken İngiliz The Economist Avrupalılara seslendi ve “Korkmayın, Recep Tayyip Erdoğan sizin arkanızda” dedi. Güvenlik iş birliği, yeniden silahlanma ve Ukrayna konusunda Avrupa’nın Türkiye’ye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu belirten The Economist’ten bir de yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na darbe geldi.

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Giriş Tarihi :25 Nisan 2025 , 13:40 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 13:59
The Economist Avrupalılara seslendi: Korkmayın! Recep Tayyip Erdoğan sizin arkanızda | İmamoğlu’na İngiliz golü

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ABD ile Avrupa arasındaki gerilim artarken Washington-Moskova hattında ise ilişkiler olumlu seyrediyor. Hal böyleyken savunma başta olmak üzere pek çok alanda kriz yaşayan Avrupa'da endişe arttı. İngiliz The Economist ise Avrupalılara seslendi ve "Korkmayın, Recep Tayyip Erdoğan sizin arkanızda" dedi.

ABD'nin çekildiğini, Rusya'dan gelen tehdidin ise arttığını belirten The Economist, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Nisan'da "Bir kez daha netleşti, Avrupa'nın güvenliği Türkiye olmadan düşünülemez" şeklindeki sözlerine atıf yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EPABaşkan Recep Tayyip Erdoğan, EPA

THE ECONOMIST: AVRUPA TÜRKİYE'YE HER ZAMANKİNDEN ÇOK İHTİYAÇ DUYUYOR

The Economist, güvenlik iş birliği, yeniden silahlanma ve Ukrayna konusunda Avrupa'nın her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu belirtti. Savunmada Türkiye'nin parasının karşılığını fazlasıyla aldığına dikkat çeken The Economist, "Ülkenin silah endüstrisi patlama yaşıyor. Zırhlı araçlar, saldırı ve gözetleme insansız hava araçları, savaş gemileri, hafif silahlar ve mühimmatlar Türk montaj hatlarından uçuyor" ifadelerini kullandı.

The Economist, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüThe Economist, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

TÜRK ORDUSUNA ÖVDÜ: GÜÇ, DENEYİM, MÜHİMMAT…

Baykar'ın yakın zamanda İtalyan savunma devi Leonardo ile bir ortak girişim anlaşması imzaladığına dikkat çeken The Economist, şu ifadeleri kullandı:

Bu hamle şirketin Avrupa'nın İHA pazarından daha büyük bir pay almasına yardımcı olabilir. Ve daha fazlası için de yer var. Türkiye, Avrupa'nın mühimmat talebinin en azından bir kısmını karşılamak için gereken endüstriyel temele sahip. Ordusu, ister NATO içinde ister dışında olsun, Avrupa'nın güvenlik mimarisini inşa etmek için ihtiyaç duyduğu güce ve deneyime sahip. Ukrayna'nınki dışında, Avrupa'da Türkiye kadar büyük bir ordu yok; yaklaşık 400.000 aktif asker var.

"TÜRKİYE'Yİ GÖZ ARDI ETMEYİN"

Avrupa'nın Ukrayna'da Başkan Erdoğan'ın yardımına güvendiğini vurgulayan The Economist, "Türkiye, ateşkes durumunda daha büyük bir barış gücü parçası olarak oraya asker göndermeyi teklif etti. Türkiye'nin Rusya'ya karşı koyma sicili, özellikle Suriye ve Libya'da, göz ardı edilecek bir teklif değil." ifadelerini kullandı.

ABD'de Donald Trump'ın seçimi kazanıp Beyaz Saray'a geçmesiyle üç ayda çok büyük değişiklikler olduğuna dikkat çeken The Economist, Trump Amerikasıyla karşılaştırıldığında Türkiye'nin güvenilir bir aktör olduğunu vurguladı.

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İMAMOĞLU'NA İNGİLİZ GOLÜ

CHP, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından Batı basınında Batılı ülkelere Türkiye'ye müdahale çağrısı yapmaya devam ederken The Economist ise Avrupalı diplomatların, İmamoğlu'nun tutuklanmasının Türkiye ile Avrupa arasındaki iş birliğini sona erdirmeyeceğine dikkat çektiğini belirtti.

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