Vurgun ağı ortaya çıktı! Emrah Bağdatlı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Kız kardeşi de işin içindeymiş

Emrah Bağdatlı (Takvim.com.tr)

İHALELER HEP KASAYA

İBB'deki "Yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklama kararı bulunan ve yurt dışına kaçtığı tespit edilen Emrah Bağdatlı ile ilgili, şok bir tespit yapıldı. Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu Murat Ongun'un gizli kasası olduğu iddia edilen Bağdatlı'nın "Şimdi Yapım" isimli şirketi ile kız kardeşi Özge Bağdatlı adına kayıtlı "Peripol Creative İletişim" isimli şirketle birlikte ihalelere girdiği anlaşıldı.