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Vurgun ağı ortaya çıktı! Emrah Bağdatlı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Kız kardeşi de işin içindeymiş

Yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan ve yurtdışına kaçtığı tespit edilen Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un gizli kasası Emrah Bağdatlı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Çok sayıda ihale aldığı belirlenen ve yurt dışına kaçan Bağdatlı'nın tüm ihalelere kız kardeşi Özge Bağdatlı adına kayıtlı olan "Peripol Creative İletişim" isimli şirketle birlikte teklif verdiği ortaya çıktı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Nisan 2025
Vurgun ağı ortaya çıktı! Emrah Bağdatlı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Kız kardeşi de işin içindeymiş

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İBB Medya A.Ş.'nin ballı ihalelerininin büyük bölümünü, Murat Ongun'un kasası Emrah Bağdatlı ile kız kardeşi Özge Bağdatlı'nın aldığı tespit edildi.

Emrah Bağdatlı (Takvim.com.tr)Emrah Bağdatlı (Takvim.com.tr)

İHALELER HEP KASAYA
İBB'deki "Yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklama kararı bulunan ve yurt dışına kaçtığı tespit edilen Emrah Bağdatlı ile ilgili, şok bir tespit yapıldı. Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu Murat Ongun'un gizli kasası olduğu iddia edilen Bağdatlı'nın "Şimdi Yapım" isimli şirketi ile kız kardeşi Özge Bağdatlı adına kayıtlı "Peripol Creative İletişim" isimli şirketle birlikte ihalelere girdiği anlaşıldı.

Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı (Takvim.com.tr)Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı (Takvim.com.tr)


BAĞLANTILI ŞİRKETLER
Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'nin ihale dosyalarına yönelik yapılan incelemelerde ihalelere teklif veren tüm şirketlerin suç örgütü üyelerine ait ve birbiriyle bağlantılı oldukları, istedikleri şirketin kazanmasını sağladıkları anlaşıldı.

Emrah Bağdatlı'nın düğünü (Takvim.com.tr)Emrah Bağdatlı'nın düğünü (Takvim.com.tr)

Medya A.Ş.'nin davet usulü ile düzenlediği onlarca farklı ihale dosyasında yapılan incelemelerde "Peripol Creative İletişim" isimli şirketin de adı geçince Özge Bağdatlı da tutuklandı.

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