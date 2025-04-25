Papa Franciscus’un cenaze törenine bazukalı hazırlık! Trump da katılıyor: 0.44 kilometrekarelik alanda yüz binlerce kişi

Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri ve Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze töreni için dünyanın en küçük ordusu harekete geçti. Vatikan ordusu ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılacağı cenaze töreninde ziyaretçileri korumak için bölgeyi keskin nişancılar, insansız hava araçları (İHA) ve İHA'lara karşı kullanılan bazukalarla çevirdi.

0,44 KİLOMETREKAREYE ZİYARETÇİ AKINI Yüzölçümü 0,44 kilometrekare olan bu küçük ülkeye gelen ünlü ziyaretçilerin sayısındaki artış, şimdiye kadarki en karmaşık güvenlik operasyonlarından birinin başlatılmasına yol açtı.

BAZUKALI GÜVENLİK HAZIRLIĞI İtalya'da konuşlu gizli bir askeri birlik sismik görevi yönetiyor ve dünyanın seçkinlerini korumak için anti-drone teknolojisi, keskin nişancı tüfekleri, jetler kullanmaya hazırlanıyor. Aziz Petrus Meydanı'nı kuşatan uzman birlikler, teröristlerin araçlarını radyo dalgalarıyla etkisiz hale getirebilen "İHA bazukaları" taşıdıkları görüldü.