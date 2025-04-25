Papa Franciscus’un cenaze törenine bazukalı hazırlık! Trump da katılıyor: 0.44 kilometrekarelik alanda yüz binlerce kişi

Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri ve Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze töreni için dünyanın en küçük ordusu harekete geçti. Vatikan ordusu ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılacağı cenaze töreninde ziyaretçileri korumak için bölgeyi keskin nişancılar, insansız hava araçları (İHA) ve İHA'lara karşı kullanılan bazukalarla çevirdi.
TRUMP DA CENAZEYE KATILIYOR
Cumartesi günü düzenlenecek olan cenaze törenine ABD Başkanı Donald Trump da dahil olmak üzere pek çok ülkeden devlet adamı, İngiliz Kraliyet Ailesi ve Papa'nın yasını tutan çok sayıda insan katılacak.
0,44 KİLOMETREKAREYE ZİYARETÇİ AKINI
Yüzölçümü 0,44 kilometrekare olan bu küçük ülkeye gelen ünlü ziyaretçilerin sayısındaki artış, şimdiye kadarki en karmaşık güvenlik operasyonlarından birinin başlatılmasına yol açtı.
BAZUKALI GÜVENLİK HAZIRLIĞI
İtalya'da konuşlu gizli bir askeri birlik sismik görevi yönetiyor ve dünyanın seçkinlerini korumak için anti-drone teknolojisi, keskin nişancı tüfekleri, jetler kullanmaya hazırlanıyor.
Aziz Petrus Meydanı'nı kuşatan uzman birlikler, teröristlerin araçlarını radyo dalgalarıyla etkisiz hale getirebilen "İHA bazukaları" taşıdıkları görüldü.
EN BÜYÜK TEHDİR İHA'LAR
Güvenlik şefleri, cumartesi sabahı yapılacak cenaze törenine yönelik en büyük tehdidin İHA'lar olduğunu düşünüyor. Dün ayrıca, ellerinde güçlü tüfekler bulunan keskin nişancıların, Aziz Petrus Meydanı'na bakan çatılarda mevzilendiği görüldü.
NATO'nun AWACS gözetleme uçakları ve gelişmiş anti-drone sinyal bozucu istasyonları da gökyüzünün güvenliğini sağlamaya yardımcı olacak.
Roma Emniyet Müdürü Marcello Fulvi, cenaze töreninin yaklaşık 8 bin güvenlik görevlisi tarafından korunacağını söyledi. Bunlar arasında, Aziz Petrus Meydanı'nda devriye gezen 2.000 üniformalı Vatikan Jandarması ve sokaklarda konuşlandırılan 1.400 sivil polis de yer alacak.
Dün ilk kez görülen anti-drone silahlarının, ABD yapımı DroneGun Mk4'e benzer versiyonları olduğu düşünülüyor. Cihaz üreticileri, silahların "birden fazla insansız hava aracının kontrolünü, navigasyonunu ve videosunu aynı anda bozabileceğini" iddia ediyor.