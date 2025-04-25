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Papa Franciscus’un cenaze törenine bazukalı hazırlık! Trump da katılıyor: 0.44 kilometrekarelik alanda yüz binlerce kişi

Papa Franciscus'un cenaze töreni için Vatikan'da İHA'lar, nişancı tüfekleri ve hatta bazukalar konuşlandırıldı. Dünyanın en küçük ordusu, 0,44 kilometrekarelik alanda ABD Başkanı Donald Trump gibi çok sayıda siyasi ismin yanı sıra yüz binlerce kişinin katılacağı cenaze töreni için üst düzey hazırlık yapıyor. En büyük tehdidin İHA saldırısı olduğu belirtilirken Roma tarafından görevlendirilen güvenlik görevlilerinin yanı sıra İsviçre Muhafızları da bölgede konuşlandırıldı.

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Giriş Tarihi :25 Nisan 2025 , 09:34 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 09:38
Papa Franciscus’un cenaze törenine bazukalı hazırlık! Trump da katılıyor: 0.44 kilometrekarelik alanda yüz binlerce kişi

Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri ve Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze töreni için dünyanın en küçük ordusu harekete geçti. Vatikan ordusu ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılacağı cenaze töreninde ziyaretçileri korumak için bölgeyi keskin nişancılar, insansız hava araçları (İHA) ve İHA'lara karşı kullanılan bazukalarla çevirdi.

Papa Franciscus’un cenaze törenine bazukalı hazırlık! Trump da katılıyor: 0.44 kilometrekarelik alanda yüz binlerce kişi

TRUMP DA CENAZEYE KATILIYOR

Cumartesi günü düzenlenecek olan cenaze törenine ABD Başkanı Donald Trump da dahil olmak üzere pek çok ülkeden devlet adamı, İngiliz Kraliyet Ailesi ve Papa'nın yasını tutan çok sayıda insan katılacak.

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Papa Franciscus’un cenaze törenine bazukalı hazırlık! Trump da katılıyor: 0.44 kilometrekarelik alanda yüz binlerce kişi

0,44 KİLOMETREKAREYE ZİYARETÇİ AKINI

Yüzölçümü 0,44 kilometrekare olan bu küçük ülkeye gelen ünlü ziyaretçilerin sayısındaki artış, şimdiye kadarki en karmaşık güvenlik operasyonlarından birinin başlatılmasına yol açtı.

Papa Franciscus’un cenaze törenine bazukalı hazırlık! Trump da katılıyor: 0.44 kilometrekarelik alanda yüz binlerce kişi

BAZUKALI GÜVENLİK HAZIRLIĞI

İtalya'da konuşlu gizli bir askeri birlik sismik görevi yönetiyor ve dünyanın seçkinlerini korumak için anti-drone teknolojisi, keskin nişancı tüfekleri, jetler kullanmaya hazırlanıyor.

Aziz Petrus Meydanı'nı kuşatan uzman birlikler, teröristlerin araçlarını radyo dalgalarıyla etkisiz hale getirebilen "İHA bazukaları" taşıdıkları görüldü.

Papa Franciscus’un cenaze törenine bazukalı hazırlık! Trump da katılıyor: 0.44 kilometrekarelik alanda yüz binlerce kişi

Güçlü silahlar tehditkar insansız hava araçlarını kontrolden çıkarıyor ve onları ya dikey iniş yapmaya ya da kontrol cihazına geri dönmeye zorluyor.

Papa Franciscus’un cenaze törenine bazukalı hazırlık! Trump da katılıyor: 0.44 kilometrekarelik alanda yüz binlerce kişi

EN BÜYÜK TEHDİR İHA'LAR

Güvenlik şefleri, cumartesi sabahı yapılacak cenaze törenine yönelik en büyük tehdidin İHA'lar olduğunu düşünüyor. Dün ayrıca, ellerinde güçlü tüfekler bulunan keskin nişancıların, Aziz Petrus Meydanı'na bakan çatılarda mevzilendiği görüldü.

Papa Franciscus’un cenaze törenine bazukalı hazırlık! Trump da katılıyor: 0.44 kilometrekarelik alanda yüz binlerce kişi

NATO'nun AWACS gözetleme uçakları ve gelişmiş anti-drone sinyal bozucu istasyonları da gökyüzünün güvenliğini sağlamaya yardımcı olacak.

Papa Franciscus’un cenaze törenine bazukalı hazırlık! Trump da katılıyor: 0.44 kilometrekarelik alanda yüz binlerce kişi

Roma Emniyet Müdürü Marcello Fulvi, cenaze töreninin yaklaşık 8 bin güvenlik görevlisi tarafından korunacağını söyledi. Bunlar arasında, Aziz Petrus Meydanı'nda devriye gezen 2.000 üniformalı Vatikan Jandarması ve sokaklarda konuşlandırılan 1.400 sivil polis de yer alacak.

Papa Franciscus’un cenaze törenine bazukalı hazırlık! Trump da katılıyor: 0.44 kilometrekarelik alanda yüz binlerce kişi

Dün ilk kez görülen anti-drone silahlarının, ABD yapımı DroneGun Mk4'e benzer versiyonları olduğu düşünülüyor. Cihaz üreticileri, silahların "birden fazla insansız hava aracının kontrolünü, navigasyonunu ve videosunu aynı anda bozabileceğini" iddia ediyor.

Papa Franciscus’un cenaze törenine bazukalı hazırlık! Trump da katılıyor: 0.44 kilometrekarelik alanda yüz binlerce kişi

İSVİÇRE MUHAFIZLARI DA BÖLGEDE

İsviçre Muhafızları da cenazede gözetleme ağına yardımcı olmak için hazır bulunacak. Dünyanın en eski askeri birliklerinden ve aynı zamanda en küçüklerinden biri olarak bilinen İsviçre muhafızları 1506'dan beri Papa'yı koruyor.