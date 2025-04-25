Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Gizli görüşmeye kamuoyunda "para kasaları" olarak bilinen ve teknik takip altında olan Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal katıldı. İmamoğlu başkanlığındaki toplantıda "İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili yeni yol haritası üzerine çalışmalar yapıldığı" öğrenildi.