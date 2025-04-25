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Ekrem İmamoğlu otelde o isimlerle ne görüştü? Gizli toplantı öncesinde dikkat çeken önlem! Kameraları bantla kapattılar

Yolsuzluk suçlaması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası olarak nitelendirilen isimlerle 'acil' kodlu toplantılar yaptığı açığa çıkmıştı. İmamoğlu'nun İBB'den metro yapım ihalesi alan Adnan Çebi'ye ait olan otelde yaptığı bu görüşmelerden birisinin kaydı ortaya çıktı. Görüntülerde korumaların otelin 2 güvenlik kamerasını bantla kapatması dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :25 Nisan 2025 , 10:16 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 10:32
Ekrem İmamoğlu otelde o isimlerle ne görüştü? Gizli toplantı öncesinde dikkat çeken önlem! Kameraları bantla kapattılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen büyük yolsuzluk operasyonu kapsamında Ekrem İmamoğlu ve A Takımı "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandı.

Ekrem İmamoğlu otelde o isimlerle ne görüştü? Gizli toplantı öncesinde dikkat çeken önlem! Kameraları bantla kapattılar

Görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun soruşturmada "örgüt yöneticisi", "para kasaları" olarak geçen Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile gizli görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu otelde o isimlerle ne görüştü? Gizli toplantı öncesinde dikkat çeken önlem! Kameraları bantla kapattılar

O OTELDE GİZLİ GÖRÜŞME

Teknik takipte deşifre olan görüşmenin İBB'den metro yapım ihalesi alan Adnan Çebi'ye ait Etiler'deki Le Meridien Otel'de 12 Ekim 2024'te gerçekleştiği öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu otelde o isimlerle ne görüştü? Gizli toplantı öncesinde dikkat çeken önlem! Kameraları bantla kapattılar

KAMERALAR SİYAH BANTLA KAPATILDI

Konuya ilişkin ulaşılan 1 dakika 53 saniyelik kayıtta, toplantının yapılacağı alanın önceden hazırlandığı görüldü. Otelin çevresinde güvenlik önlemi alındı. İmamoğlu'ndan 50 dakika önce otele gelen korumaları, görüşmeyi gizlemek için saat 09.14'te 1'inci katta koridora hakim kameraları siyah bantla kapattı. Bu yöntemle içeride yapılacak görüşmenin kayıt altına alınması engellendi.

Ekrem İmamoğlu otelde o isimlerle ne görüştü? Gizli toplantı öncesinde dikkat çeken önlem! Kameraları bantla kapattılar

Saat 10.04'te ise eski İBB Başkanı İmamoğlu, otelin giriş katındaki lobi koridoruna ait kameraların kadrajına girdi. Ceketsiz ve mavi bir gömlekle otele giren İmamoğlu, elinde tabletiyle toplantının yapılacağı alana ilerledi.

Ekrem İmamoğlu otelde o isimlerle ne görüştü? Gizli toplantı öncesinde dikkat çeken önlem! Kameraları bantla kapattılar

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Gizli görüşmeye kamuoyunda "para kasaları" olarak bilinen ve teknik takip altında olan Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal katıldı. İmamoğlu başkanlığındaki toplantıda "İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili yeni yol haritası üzerine çalışmalar yapıldığı" öğrenildi.

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Ekrem İmamoğlu otelde o isimlerle ne görüştü? Gizli toplantı öncesinde dikkat çeken önlem! Kameraları bantla kapattılar

İmamoğlu'nun operasyondan iki hafta önce de gizli kasası olarak nitelendirilen isimlerle yine aynı otelde 'acil' kodlu toplantı yaptığı ortaya çıkmıştı.

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