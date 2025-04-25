İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen büyük yolsuzluk operasyonu kapsamında Ekrem İmamoğlu ve A Takımı "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandı.
Görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun soruşturmada "örgüt yöneticisi", "para kasaları" olarak geçen Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile gizli görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.
O OTELDE GİZLİ GÖRÜŞME
Teknik takipte deşifre olan görüşmenin İBB'den metro yapım ihalesi alan Adnan Çebi'ye ait Etiler'deki Le Meridien Otel'de 12 Ekim 2024'te gerçekleştiği öğrenildi.
KAMERALAR SİYAH BANTLA KAPATILDI
Konuya ilişkin ulaşılan 1 dakika 53 saniyelik kayıtta, toplantının yapılacağı alanın önceden hazırlandığı görüldü. Otelin çevresinde güvenlik önlemi alındı. İmamoğlu'ndan 50 dakika önce otele gelen korumaları, görüşmeyi gizlemek için saat 09.14'te 1'inci katta koridora hakim kameraları siyah bantla kapattı. Bu yöntemle içeride yapılacak görüşmenin kayıt altına alınması engellendi.
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Gizli görüşmeye kamuoyunda "para kasaları" olarak bilinen ve teknik takip altında olan Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal katıldı. İmamoğlu başkanlığındaki toplantıda "İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili yeni yol haritası üzerine çalışmalar yapıldığı" öğrenildi.