Başkan Erdoğan’ın hayata geçirdiği Millet bahçeleri vatandaşa sığınak oldu: Milyonlarca kişi depremden kaçtı soluğu orda aldı!

İstanbullular, geceyi 34 Millet Bahçesi'nde geçirdi. 5.5 milyon metrekarelik alan 'yeşil sığınak' haline geldi. Türkiye genelinde 291 Millet Bahçesi hayata geçirildi.
İstanbullular, geceyi 34 Millet Bahçesi'nde geçirdi. 5.5 milyon metrekarelik alan 'yeşil sığınak' haline geldi. Türkiye genelinde 291 Millet Bahçesi hayata geçirildi.
İstanbul'a 20 tane daha yapılacağı belirtildi. Ek olarak yurt genelinde 241 Millet Bahçesi'nin yapım çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. İstanbul'da bugüne kadar 5 milyon 579 bin metrekare alanda 34 millet bahçesi yapıldı. Kente nefes olan millet bahçeleri, deprem gecesi bu kez vatandaşa sığınak oldu.
Çadırlarla dolan ve sayısız kişiyi aynı anda misafir eden bahçeler, doğal afetlerde İstanbul'un en hayati toplanma merkezi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İstanbul genelinde, 54 millet bahçesinin yapımı planlanmıştı. Bu kapsamda 13 milyon 199 bin metrekare alanda, 20 millet bahçesinin yapımı için daha çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Proje tamamlandığında, İstanbul'daki millet bahçelerinin sayısı 54'e çıkacak. Yeşil alanların büyüklüğü 18 milyon 778 bin metrekareye ulaşacak.
Türkiye'de 77 milyon metrekare alanda 532 millet bahçesine ulaşılmış olacak.Bugüne kadar 81 ilde, 34.6 milyon metrekare alanda, 291 millet bahçesi tamamlandı. Buna ek olarak 42 milyon 544 bin metrekare alanda, 241 millet bahçesinin daha yapım çalışmaları devam ediyor. Tamamlandığında,