Başkan Erdoğan'ın hayata geçirdiği Millet bahçeleri vatandaşa sığınak oldu: Milyonlarca kişi depremden kaçtı soluğu orda aldı. (AA)



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İstanbul genelinde, 54 millet bahçesinin yapımı planlanmıştı. Bu kapsamda 13 milyon 199 bin metrekare alanda, 20 millet bahçesinin yapımı için daha çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Proje tamamlandığında, İstanbul'daki millet bahçelerinin sayısı 54'e çıkacak. Yeşil alanların büyüklüğü 18 milyon 778 bin metrekareye ulaşacak.