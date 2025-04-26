PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'ın hayata geçirdiği Millet bahçeleri vatandaşa sığınak oldu: Milyonlarca kişi depremden kaçtı soluğu orda aldı!

Başkan Erdoğan’ın, hayata geçirdiği “Millet Bahçeleri Projesi”, günümüzde 291 adete ulaştı. 241 Millet Bahçesi’nin yapımı da devam ediyor.İstanbul'daki 34 Millet Bahçesi, vatandaşın sığınağı oldu. milyonlarca kişi, yeşil alanlara koştu. çadırını kurdu, burada uyudu Millet Bahçeleri Projesi, 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi sonrası önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Nisan 2025
Başkan Erdoğan’ın hayata geçirdiği Millet bahçeleri vatandaşa sığınak oldu: Milyonlarca kişi depremden kaçtı soluğu orda aldı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbullular, geceyi 34 Millet Bahçesi'nde geçirdi. 5.5 milyon metrekarelik alan 'yeşil sığınak' haline geldi. Türkiye genelinde 291 Millet Bahçesi hayata geçirildi.

Başkan Erdoğan'ın hayata geçirdiği Millet bahçeleri vatandaşa sığınak oldu: Milyonlarca kişi depremden kaçtı soluğu orda aldı. (AA)Başkan Erdoğan'ın hayata geçirdiği Millet bahçeleri vatandaşa sığınak oldu: Milyonlarca kişi depremden kaçtı soluğu orda aldı. (AA)


İstanbul'a 20 tane daha yapılacağı belirtildi. Ek olarak yurt genelinde 241 Millet Bahçesi'nin yapım çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. İstanbul'da bugüne kadar 5 milyon 579 bin metrekare alanda 34 millet bahçesi yapıldı. Kente nefes olan millet bahçeleri, deprem gecesi bu kez vatandaşa sığınak oldu.

Başkan Erdoğan'ın hayata geçirdiği Millet bahçeleri vatandaşa sığınak oldu: Milyonlarca kişi depremden kaçtı soluğu orda aldı. (AA)Başkan Erdoğan'ın hayata geçirdiği Millet bahçeleri vatandaşa sığınak oldu: Milyonlarca kişi depremden kaçtı soluğu orda aldı. (AA)

Çadırlarla dolan ve sayısız kişiyi aynı anda misafir eden bahçeler, doğal afetlerde İstanbul'un en hayati toplanma merkezi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Başkan Erdoğan'ın hayata geçirdiği Millet bahçeleri vatandaşa sığınak oldu: Milyonlarca kişi depremden kaçtı soluğu orda aldı. (AA)Başkan Erdoğan'ın hayata geçirdiği Millet bahçeleri vatandaşa sığınak oldu: Milyonlarca kişi depremden kaçtı soluğu orda aldı. (AA)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İstanbul genelinde, 54 millet bahçesinin yapımı planlanmıştı. Bu kapsamda 13 milyon 199 bin metrekare alanda, 20 millet bahçesinin yapımı için daha çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Proje tamamlandığında, İstanbul'daki millet bahçelerinin sayısı 54'e çıkacak. Yeşil alanların büyüklüğü 18 milyon 778 bin metrekareye ulaşacak.

Başkan Erdoğan'ın hayata geçirdiği Millet bahçeleri vatandaşa sığınak oldu: Milyonlarca kişi depremden kaçtı soluğu orda aldı. (AA)Başkan Erdoğan'ın hayata geçirdiği Millet bahçeleri vatandaşa sığınak oldu: Milyonlarca kişi depremden kaçtı soluğu orda aldı. (AA)Bugüne kadar 81 ilde, 34.6 milyon metrekare alanda, 291 millet bahçesi tamamlandı. Buna ek olarak 42 milyon 544 bin metrekare alanda, 241 millet bahçesinin daha yapım çalışmaları devam ediyor. Tamamlandığında, Türkiye'de 77 milyon metrekare alanda 532 millet bahçesine ulaşılmış olacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Vurgun ağı ortaya çıktı! Emrah Bağdatlı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Kız kardeşi de işin içindeymiş
İstanbul’daki 6.2’lik depremde en çok ihbar hangi ilçelerden geldi? Bakan Murat Kurum’dan sosyal konut kampanyası müjdesi!
Türk Telekom
Depremden sonra gözler Yarısı Bizden kampanyasında: Dönüşüm parası devletten! TAKVİM de tüm soruları tek tek derledi
Başkan Erdoğan 63. kuruluş yıl dönümünde Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya’yı kabul etti | Dikkat çeken katılım
Murat Ongun’a ret! Takvim.com.tr deşifre etti: CHP destekli sosyal medya çetesi tescillendi
Yıldızlarla zafere! Beşiktaş - Hatayspor : 5-1 | MAÇ SONUCU
CANLI | İstanbul’da deprem fırtınası! Artçılar devam ediyor | Güne sarsıntı ile uyandık
Uzmanlar uyarıyor! İstanbul tsunamiye hazır mı? En riskli ilçeler hangileri?
Ekrem İmamoğlu otelde o isimlerle ne görüştü? Gizli toplantı öncesi kameraları bantla kapattılar | Bavullar önden geldi
CHP’deki şaibeli kurultay davaları birleştirildi!
8 yeni sucuk firması daha ifşa edildi: Ankara, Kayseri, Adana illerinden çıktı! Tarım Bakanlığı taklit ve tağşiş listesinde isim isim açıkladı: İstanbul’da Namlı Sarıyer Börekçisi...
Papa Franciscus’un cenaze törenine bazukalı hazırlık! Trump da katılıyor: 0.44 kilometrekarelik alanda yüz binlerce kişi
Eze eze kupa Karadeniz’e! Trabzonspor U19 - Salzburg U19: 2-1 | MAÇ SONUCU
Moskova’da araç patlaması! Üst düzey Rus subayı öldürüldü mü? Ukrayna’dan ilk açıklama | Hedef Trump’ın elçisi mi?
The Economist Avrupalılara seslendi: Korkmayın! Recep Tayyip Erdoğan sizin arkanızda | İmamoğlu’na İngiliz golü
Bülent Uygun’un kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti! Son görüntüsü ortaya çıktı: Sesi beni hayata bağladı | Başkan Erdoğan’dan telefon
Trump’tan Time’a 100. gün röportajı! Kırım Rusya’da kalacak dedi: Rümeysa Öztürk ve Çin mesajı
Pakistan ve Hindistan savaşın eşiğinde! Ordu tamamen hazırlıklı mesajı
Sustalı Ceylan’ın Ferhat’ı Burak Yörük’ün Çok klas bir kadın dediği sevgilisi bakın hangi ünlü müzisyen çıktı!