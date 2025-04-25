8 yeni sucuk firması daha ifşa edildi: Ankara, Kayseri, Adana illerinden çıktı! Tarım Bakanlığı taklit ve tağşiş listesinde isim isim açıkladı: İstanbul’da Namlı Sarıyer Börekçisi...

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" internet adresi üzerinden açıklıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" internet adresi üzerinden açıklıyor.
Sitede "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.
Yeni listeye 8 sucuk markası, börek ve pide de dahil edildi.
BAKANLIK TEK TEK İFŞA ETTİ
Bakanlığın yayınladığı listeye göre Ankara'da yer alan Muzaffer Kodak Apa Pide Kebap Salonu ve Anadolu Sofrası'nda yapılan pişmemiş kıymalı pide harcında kanatlı eti tespit edildi.
İstanbul'da yer alan Namlı Sarıyer Börekçisi'nde ise kıymalı börek harcında sakatat tespit edildi.
8 HİLELİ SUCUK MARKASI KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI
Bakanlık tarafından yayımlanan listede;
ADN ET ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen AKÇATEKİR SUCUKLARI marka sucuklarda deri dokusu, kanatlı eti, sakatat ve dil eti tespit edildi.
ÜRÜNVEREN SUCUKLARI tarafından üretilen KUZEY GAZİ SUCUKLARI marka sucuklarda kanatlı eti ve baş eti bulundu.
EREN YUMURTA GIDA TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT NAKLİYAT OTOMOTİV AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. tarafından üretilen Eren Tekin markasıyla satışa sunulan sucuklarda kanatlı eti bulundu.
TASF.HAL.YAYLABEYİ ET VE ET ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen YAYLABEYİ marka ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK isimli üründe deri dokusu tespiti ve kanatlı eti tespit edildi.
EFEKÖY ET ÜRÜNLERİ-MEHMET BIRAKOĞLU tarafından üretilen TEKİR YAYLASI marka sucuklarda kanatlı eti tespit edildi.
ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA VE GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen AFYON BOLAT SUCUKLARI markalı ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DİLİMLENMİŞ PİLİÇ SUCUK isimli üründe mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.
ER ET ERCİYES ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen YILDIZ markalı ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK isimli üründe mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.
BEYPA GIDA PAZARLAMA-HALİL CANLIÖZ tarafından üretilen TEKİR YAYLA ET SUCUKLARI markalı ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK isimli üründe deri dokusu, kanatlı eti ve sakatat (dil) tespit edildi.