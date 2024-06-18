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Demokratlar Joe Biden’a komplo mu kurdu? İngiliz basınından flaş iddia: Clinton, Obama, Pelosi ve Schumer dörtlüsü harekete geçti! Adaylıktan çekilecek mi?

ABD’de başkanlık seçimlerine beş aydan az bir süre kalmışken İngiliz basını Demokratların adayı Joe Biden’ın adaylıktan çekileceğine yönelik bir iddia ortaya attı. Biden’ın bilişsel kabiliyetlerini kaybettiğine yönelik dedikodular artarken eski Başkan Barack Obama’nın geçtiğimiz günlerde Biden’ı sahneden indirdiğine yönelik görüntüler sansasyon yarattı. Daily Mail ise Demokratların “dört büyüğü” eski Başkan Barack Obama, eski aday Hillary Clinton, Senato lideri Chuck Schumer ve eski Meclis Başkanı Nancy Pelosi’nin Biden’ın adaylıktan çekilmesini isteyeceğini iddia etti. Peki, Biden adaylıktan çekilecek mi? Biden’ın yerine Demokratların adayı kim olacak? İşte, detaylar…

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 11:58 Güncelleme 18 Haziran 2024, 12:07
Demokratlar Joe Biden’a komplo mu kurdu? İngiliz basınından flaş iddia: Clinton, Obama, Pelosi ve Schumer dörtlüsü harekete geçti! Adaylıktan çekilecek mi?

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ABD'de Kasım 2024'te düzenlenecek olan başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken İngiliz basınından mevcut başkan ve Demokratların başkan adayı ile ilgili flaş bir iddia geldi.

BIDEN ADAYLIKTAN ÇEKİLECEK Mİ?

Joe Biden, gafları ve unutkanlıkları ile hakkında demans olduğuna yönelik dedikoduları körüklerken Daily Mail, başkanlık yarışından da çekilebileceğini ya da çekilmek zorunda kalabileceğini iddia etti.

OBAMA RESMEN SAHNEDEN İNDİRDİ

Los Angeles'taki bir bağış etkinliğinde eski Başkan Barack Obama'nın Biden'ın elini tutup sahneden indirmek için yönlendirmesi dikkat çekti.

Wall Street Journal'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir dizi görüşme sonucu Beyaz Saray çalışanlarının Biden'ın bilişsel yeteneklerini kaybettiğine yönelik raporu ve Biden'ın devam eden tuhaf davranışları üzerine Demokrat Parti'nin Kasım 2024 seçimleri öncesinde adayını değiştireceği gündem oldu.

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Parti içinde Biden'ın adaylığına yönelik homurdanmaların başladığı ve seçimde bir fiyaskoya sürükleneceklerine yönelik korkunun arttığı belirtiliyor.

TV KARŞILAŞMASI GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK

Biden ve Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, CNN'de yapılacak olan TV programında ilk kez karşı karşıya gelecek. Daily Mail ise Biden'ın programda Trump'a karşı mağlubiyet almasının müdahaleyi getirebileceğini belirtiyor. İddiaya göre partinin "dört büyüğü" eski Başkan Barack Obama, eski aday Hillary Clinton, Senato lideri Chuck Schumer ve eski Meclis Başkanı Nancy Pelosi Biden'a bir dönemle yetinmesini önerebilir.

BIDEN'IN YERİNE KİM ADAY OLACAK?

Biden'ın kabul etmesi halinde Demokratların ağustos ayında Chicago'da yapılacak parti kongresinde alternatif arayışına girebileceği belirtiliyor.

Peki, Biden'ın adaylıktan çekilmesi durumunda Demokratların adayı kim olacak? Eski First Lady Michelle Obama'nın anketlerde önde olduğu fakat aday olmayı açıkça reddettiği belirtiliyor.

Anket uzmanı Nate Silver ise "Çekilmek büyük bir risk ama devam etmek daha büyük tehlikeler barındırıyor gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Alman Bild'e konuşan siyaset bilimci Jonathan Cristol ise "Demokratları birleştirebilecek ve Trump'ı yenebilecek açık, uygulanabilir bir alternatif olmadan Biden'ın çekilmesi zor görünüyor." İfadelerini kullandı.

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