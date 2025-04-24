Silivri'den sonra Büyükçekmece 5.9 ile sallandı. AFAD riskli binalara girilmemesi konusunda uyardı. Deprem İstanbul'un yanı sıra Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir'de yoğun şekilde hissedildi.
TAMP DEVREDE! BAŞKAN ERDOĞAN ANBEAN TAKİPTE
Öte yandan İstanbul'da kriz masası kuruldu. Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gelişmeleri anbean takip ediyor.
Takvim.com.tr İstanbul'daki şiddetli depremler sonrası dakika dakika tüm detayları aktarıyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Büyükçekmece açıkları olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.16'da merkez üssü Marmara Denizi, Marmaraereğlisi (Tekirdağ) açıkları olan 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 6,82 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
İstanbullular geceyi parklarda geçirdi. Ateş yakan ve parklara çadır kuran vatandaşlar, evlerine girmeye korktuklarını söylediler.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Marmara Denizi'nin Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04.20'de gerçekleşen depremin, yerin 7.02 kilometre derinliğinde yaşandığı bildirildi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da meydana gelen depremde hastanede tedavi gören vatandaşların sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmelerde bulundu:
İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle birincil yaralanma olmamıştır. Yaptığımız ilk değerlendirmelere göre, ikincil hadiseler sonucu; İstanbul’da 173, Tekirdağ’da 24, Sakarya’da 24, Bursa'da 13, Yalova’da 2 olmak üzere 236 vatandaşımız yaralanmıştır.
Şu ana kadar 221 yaralımız tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. Durumları iyi olan 15 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Kendilerine acil şifalar diliyorum.
Olayın ilk anından itibaren gerek sahada gerek sağlık tesislerimizde görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da yaşanan depreme ilişkin vatandaşları paniğe sevk eden manipülatif paylaşımlara karşı X hesabından açıklamalarda bulundu:
Sosyal medya mecralarında "Büyük deprem bekleniyor" şeklinde manipülatif paylaşımlar ve ses kayıtları dolaşıma sokulmaktadır.
Hiçbir bilimsel veriye dayanmayan bu tür şayialar, vatandaşımızı paniğe sevk etmenin dışında hiç bir amaç taşımamaktadır.
Vatandaşlarımızdan, bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemesini, AFAD Bilim Kurulumuzun yaptığı-yapacağı açıklamaları takip etmelerini rica ediyoruz.
Bu ve benzeri asılsız paylaşımları yapanların kimlik tespit çalışmaları başlatılmış olup, sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.
AFAD Deprem Bilim Kurulu Yerbilimleri Üyeleri İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin yapılan değerlendirme paylaşımında şu ifadelere verdi:
AFAD Deprem Bilim Kurulu Yerbilimleri Üyelerimizin, Silivri (Marmara Denizi) Depremi’ne ilişkin değerlendirmeleri kamuoyuna saygıyla duyurulur.
23 Nisan 2025 Mw: 6.2 Silivri (Marmara Denizi) Depremi Bugün 12.49'da Marmara Denizi içinde Silivri açıklarında Mw 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.
184 ARTÇI SARSINTI
Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Orta Marmara içinden geçen segmenti üzerinde gerçekleşmiştir.
Yerin yaklaşık 7 km derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 13 saniye sürmüştür. Deprem dış merkezden 300 km yarıçaplı bir alan içindeki illerimizde hissedilmiştir. Ana şok sonrasında şu ana kadar toplam 184 artçı sarsıntı kaydedildi. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı 7'dir.
Bu artçı sarsıntılar önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edebilecektir. Depremin ardından gelişen artçıların dağılımı doğuya doğru yaklaşık 10-15 km'lik bir hat üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Artçı sarsıntılar özellikle Marmara Orta Çukurunun kuzey kenarında ve ana fay izine yakın bölgelerde toplanmıştır. Depremin hemen sonrasında ülkemizin değişik üniversitelerinde görev yapan, yerbilimleri ve farklı disiplinlerden akademisyenlerden oluşan AFAD "Deprem Bilim Kurulu" üyeleri toplanarak deprem ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur. Bilim kurulumuz sürekli çalışma halinde olup zaman zaman kamuoyunu bilgilendirmeye devam edilecektir.
DEPREM BİLİM KURULU YERBİLİMLERİ ÜYELERİMİZ YAPTIĞI DEĞERLENDİRMEDE
1- 6.2 büyüklüğündeki deprem yüksek ivme değerlerine sahip değildir.
2- Deprem, Kuzey Anadolu Fayının kırılma mekanizması ile uyumlu olarak sağ yanal doğrultu atımlı bir kırılma mekanizmasını işaret etmektedir.
3- İlk analizler yaklaşık 15 km uzunluğunda 9.5 km genişliğinde bir segmentin kırıldığını göstermektedir. Fay üzerindeki sağ yanal yer değiştirme 30 cm civarındadır.
4- Yapı hasarlarının tespiti yerinde inceleme gerektiren teknik bir süreç olup, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız görevlileri saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir.
5- Şu ana kadar 112'ye gelen çağrı sayısı 10 bini aşmıştır. Bunların 296'sı yapılarla ilgili vatandaşlarımız tarafından yapılan bildirimlerdir. Vatandaşlarımızın bu tür binalara resmi teknik görevliler gelip gerekli incelemeyi yapıncaya kadar girmemeleri ve uzak durmaları önerilmektedir.
6- Riskli olduğu düşünülen binalara girilmemesi önem arz etmektedir.
7- Binası ile ilgili şüphesi olan vatandaşlarımız 112 Çağrı Merkezine durumu bildirmelidirler.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 184 artçı sarsıntı kaydedildiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, bugün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği depremin, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Orta Marmara içinden geçen segmenti üzerinde gerçekleştiği belirtildi.
Depremin, yüzeyin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve 13 saniye sürdüğü kaydedilen açıklamada, "Deprem dış merkezden 300 kilometre yarıçaplı bir alan içindeki illerimizde hissedilmiştir. Ana şok sonrasında şu ana kadar toplam 184 artçı sarsıntı kaydedildi. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı 7'dir. Bu artçı sarsıntılar önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edebilecektir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, depremin ardından gelişen artçıların dağılımının, doğuya doğru yaklaşık 10-15 kilometrelik bir hat üzerinde yoğunlaştığı aktarılarak, artçı sarsıntıların özellikle Marmara Orta Çukuru'nun kuzey kenarında ve ana fay izine yakın bölgelerde toplandığı anlatıldı.
Açıklamada, farklı disiplinlerden akademisyenlerden oluşan "AFAD Deprem Bilim Kurulu" üyelerinin İstanbul'daki depremlere ilişkin değerlendirmelerine de yer verildi.
Bilim Kurulu'nun değerlendirmelerinin zaman zaman kamuoyuyla paylaşılacağı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Deprem Bilim Kurulu Yerbilimleri Üyelerimiz yaptığı değerlendirmede, 6,2 büyüklüğündeki deprem yüksek ivme değerlerine sahip değildir. Deprem, Kuzey Anadolu Fayı'nın kırılma mekanizması ile uyumlu olarak sağ yanal doğrultu atımlı bir kırılma mekanizmasını işaret etmektedir. İlk analizler yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda, 9,5 kilometre genişliğinde bir segmentin kırıldığını göstermektedir. Fay üzerindeki sağ yanal yer değiştirme 30 santimetre civarındadır. Yapı hasarlarının tespiti yerinde inceleme gerektiren teknik bir süreç olup, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız görevlileri saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir. Şu ana kadar 112'ye gelen çağrı sayısı 10 bini aşmıştır. Bunların 296'sı yapılarla ilgili vatandaşlarımız tarafından yapılan bildirimlerdir. Vatandaşlarımızın bu tür binalara resmi teknik görevliler gelip gerekli incelemeyi yapıncaya kadar girmemeleri ve uzak durmaları önerilmektedir."
"OLASI ARTÇI SARSINTILARA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMALI"
Kurulun riskli olduğu düşünülen binalara girilmemesinin önem arz ettiğini değerlendirdiği belirtilen açıklamada, "Binası ile ilgili şüphesi olan vatandaşlarımız 112 Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmelidir." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ana şoktan sonra devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle belirli bir süre daha belli bir büyüklüğe varan depremler olması muhtemeldir. Halkımızın sakin olması, bu tür sarsıntılarda panik yapmaması, ancak tedbirli olması önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almaları, olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaları, sosyal medya ve farklı mecralardan yayılan teyitsiz bilgilere itibar etmemelerini rica ediyoruz. İstanbul'umuza ve depremin hissedildiği illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünde kurulan kriz merkezinde kentte meydana gelen depreme ilişkin brifing aldı.
Başkan Erdoğan, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'a geldi.
Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bulunan kriz merkezini ziyaret eden Erdoğan'a, ilgili bakanlar ve yetkililer tarafından kapsamlı brifing verildi.
Başkan Erdoğan, yaklaşık 1 saatlik toplantının ardından buradan ayrıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Marmara Denizi’nde meydana gelen ve İstanbul ile birlikte çevre illerimizde de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Depremden hemen sonra başlayan mesaimiz kapsamında biraz evvel AFAD İstanbul İl Afet Müdürlüğümüzde kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik.
Toplantımızda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu, İstanbul Valimiz Davut Gül ve ilgili bürokratlarımız hazır bulundular.
Koordinasyon toplantısında en güncel bilgileri aldık, depremin etkilerini asgariye indirmek için atılan ve atılacak adımları değerlendirdik. Önümüzdeki süreç için gerekli talimatları verdik.
Öğle saatlerinden bu yana yaptığımız arama tarama faaliyetlerimiz neticesinde depremin hissedildiği şehirlerimizde elhamdülillah sıkıntılı bir durum gözükmemektedir. Deprem sebebiyle çok şükür herhangi bir can kaybımız da yoktur.
Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devlet olarak tüm birimlerimizle 7/24 teyakkuz halinde kalmaya, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz.
Tekrar tüm kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum.
Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten, afetten, kazadan, beladan muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklama yaparak, "Bugün öğle saatlerinde Marmara Denizi’nin derinliklerinde 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem elbette milletimizi endişelendirmiş ve herkesi korkuya sevk etmiştir.
İstanbul Fatih’te yıkılan metruk bir bina dışında tesellimiz elim doğal afette can ve mal kaybının yaşanmamasıdır.
Depremin meydana gelmesinden kısa bir süre sonra İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’yı aramak suretiyle gelişmeler hakkında doyurucu bilgi alma fırsatımız olmuştur. Devletimiz adeta alarma geçmiş, ilgili bakan ve bürokratlarımız eşgüdüm halinde çalışmalarını İstanbul’da yoğunlaştırmıştır. Hepsine teşekkür ederim.
Deprem hem hayatın hem de üzerinde yaşadığımız coğrafyanın ihmal ve inkar edemeyeceğimiz bir gerçeğidir. Gelecek planlarımızı bu gerçeğe muvafık şekilde yapmak; tedbirli, dikkatli, titiz ve uyanık hareket etmek dışında bir seçeneğimiz de yoktur.
İstanbul, Türkiye’mizin can damarıdır, ana davasıdır. Dünyanın bu en büyük Türk kentinin emniyet ve esenliği aynı zamanda ülkemizin beka düzeyindeki güvencesidir. Maalesef İstanbul’un son yılları heba ve israf edilmiştir. Gündelik siyasetin polemikleriyle, ikbal ve rant hedefiyle şehremini vazifesini ihmal edenler İstanbul’u risk, tehdit ve tehlike girdabına göz göre göre teslim etmişlerdir. Vaktimiz vardır, fakat günbegün azalmaktadır. Kentsel dönüşüm süratle temin edilmelidir. Depremlere hazırlık için toplumsal bilinçlenme tarihi değerdedir. İstanbul’un müdafaası ve muhafazası için seferberlik ruhuyla hareket akut bir ihtiyaçtır. Devlet-millet dayanışmasıyla, dahası İstanbul’un ehline ve hak eden ellere emanetiyle olası felaketlerin üstesinden gelmek mümkündür. Artık İstanbul’un bir numaralı gündemi deprem olmalıdır.
Allah esirgesin ama, bu gündemin altında kalmak milli varlığımızı, ekonomik gücümüzü, sosyal barışımızı, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü pamuk ipliğine bağlayacak ve kahredici sonuçlara yol açacaktır.
Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı İstanbul’un doğal felaketlerin feci akıbetlerinden korunması ve proaktif önlemlerin alınması hususunda tüm gücüyle çalışacak, inşallah başarılı olacaktır.
İstanbullu kardeşlerimiz müsterih olmalı, telaşa kapılmamalıdır. Allah’tan niyazım korktuklarımızdan emin, umduklarımıza da nail etmesidir.
Aziz İstanbul’umuza ve İstanbullu vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Deprem esnasında yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum.
Unutulan ve kaderine terk edilen İstanbul’un yerini, gelişen, büyüyen ve güvenliğe kavuşan İstanbul’a bırakması yakındır." ifadelerini kullandı.
İstanbul'da meydana gelen deprem fırtınasının ardından kabineden AFAD'da gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında ortak açıklama geldi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın öne çıkan açıklamaları:
Değerli basın mensupları, kıymetli İstanbullular, Bugün Marmara Denizi içerisinde saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem eda geldi. Yerin yaklaşık 7 km derinliğindeki deprem toplam 13 saat 13 saniye düzeltiyoru sürdü.
127 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ
Silivri açıklarında 24 km uzakta olan deprem başta İstanbul olmak üzere, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir illerinde de hissedildi. Saat 17.55'e kadar en büyüğü 5.9 olmak üzere 127 artçı deprem meydana geldi. Fatih'te metruk bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi. 112'ye 10 bin 84 acil çağrı geldi.
SAHADA 3 BİN HASAR TESPİT EKİBİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Şu ana kadar 378 yapısal ihbar bize ulaştı. Hemen incelemelerimizi yaptık. 12 binamızı tedbiren boşattık” dedi.
3 bin hasar tespit ekibiyle kentte çalışmaların yürütüleceğini belirten Bakan Kurum, vatandaşları riskli binalara girmemeleri konusunda uyardı.
Bakan Kurum kentsel dönüşüm çağrısını da yineleyerek, "Hep birlikte muhalefeti, iktidarı, belediyesi, bakanlığı elimizi taşın altına koymak zorundayız. Kentsel dönüşüm projeleriyle alakalı her türlü mücadeleyi gelin hep birlikte yapalım, İstanbul’umuzu dönüştürelim" diye konuştu.
DEPREMDE 236 KİŞİ ETKİLENDİ
Bakan Memişoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
Deprem sırasında birincil yaralanma yok. Depremden 236 kişi etkilendi.
İstanbul Valiliği, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerin deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşların kullanımına açıldığını duyurdu.
Valiliğin paylaşımında, "Okul bahçeleri, spor salonları ve camilerimiz deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. Öte yandan okullarımızın lavaboları da ikinci bir talimata kadar vatandaşlarımızın kullanımına açık tutulacaktır. Kızılay ve AFAD, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etmiştir." ifadelerine yer verdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, tüm afet gruplarının katılımıyla toplantı yaptı.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi, İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından saat 13.15 itibarıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmıştır. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında tüm afet gruplarının temsilcileri, AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durumu Merkezi'nde toplanmıştır. Gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir."
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal meyda hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımız özellikle sosyal medyadan yalan bilgi yayan söylemlere itibar etmesinler lütfen. Resmi açıklamaların izlenmesi çok önemlidir. Devletimizin tüm birimleri görevlerinin başındadır." dedi.
İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin iki gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Silivri ilçesi merkezli 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verildiğini belirtildi.
Açıklamada, "Öte yandan kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacaktır. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel, bu kapsamın dışındadır." ifadesi kullanıldı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, depremler nedeniyle, yarın ve cuma günü İstanbul'da üniversitelerde eğitime ara verildiğini bildirdi.
Prof. Dr. Özvar, katıldığı A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Prof. Dr. Özvar, depremin meydana geldiği andan itibaren üniversite rektörleriyle temasa geçtiklerini belirtti.
Prof. Dr. Özvar, aldıkları ilk bilgilere göre, üniversitelerde can kaybı veya yaralanma olmadığını, binalarda yapılan incelemelerde de hasara rastlanmadığını söyledi.
Kampüs güvenliğini temin ettiklerini vurgulayan Prof. Dr. Özvar, vatandaşların yerleşim yerlerine yakın kampüslerden istifade etmesi için rektörlerin gerekli çalışmaları yürüttüğünü, üniversitelerin vatandaşlara hizmet etmeye başladığını duyurdu.
Prof. Dr. Özvar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Davut Gül ile temas halinde olduklarını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gerekli bilgileri arz ettiklerini dile getirdi.
İstanbul'daki yurt kapasitesine dikkati çeken Prof. Dr. Erol Özvar, Gençlik ve Spor Bakanlığının yurtlarla ilgili çalışma yürüttüğünü anlattı.
"Yarın ve öbür gün gerek vakıf, gerek devlet üniversitelerimizde eğitim öğretim tehir edilmiştir, tatil edilmiştir." ifadesini kullanan Prof. Dr. Özvar, bazı üniversitelerin vize döneminde olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:
"Sınavlar devam ediyor. Bu deprem dolayısıyla, öğrencilerimizin psikolojik durumunu da hesaba kattığımızda, onların şu anda dışarıda bulunarak sınavlara hazırlanmaları gerçekten oldukça zor görünüyor. Dolayısıyla, onlara bu konuda destek olabilmek adına böyle bir kararı aldığımızı ifade etmek isterim. Üniversitelerimizde herhangi bir sorun yok, ama bu psikoloji fevkalade önemli. Bu perşembe ve cuma günü inşallah İstanbul'da gerek devlet, gerek vakıf üniversitelerimizde eğitim öğretim tatil edilmiştir."
Milli Eğitim Bakanı Tekin yaptığı açıklamada "İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır" ifadelerini kullandı.
Okulların 2 gün tatil edildiği haberini A Haber'de açıklayan Tekin şunları söyledi:
Okullarımızın büyük çoğunluğu 2002 yılından sonra inşa edildi. Sadece iki okulumuzda ufak çaplı bir hasar oluştu. Biz okullar tatil olmayabilir dedik ama AFAD ve İçişleri Bakanlığı okulların toplanma alanı olabileceğini söylediler. Yarın ve ertesi gün İstanbul'da okullar tatil olacak.
Sosyal medyadan da paylaşım yapan Tekin, "İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır. İlgili diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde İstanbul’daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık. Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah." ifadelerini kullandı.
Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremin ardından Adalet Bakanlığımıza bağlı tüm birimlerde gerekli kontroller yapılmıştır.
Adliye binalarımızda, ceza infaz kurumlarımızda ve Bakanlığımıza bağlı hizmet binalarında olumsuz bir duruma rastlanmamıştır.
Adalet hizmetlerimizin sunumunda kesinti olmayıp ceza infaz kurumlarının güvenliği de eksiksiz şekilde sağlanmaktadır.
Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerinin aileleriyle iletişim kurmaları noktasında gerekli kolaylık gösterilmektedir.
Bir kez daha depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul'daki depremlere ilişkin açıklamada bulundu.
Yerlikaya, "Marmara Denizi içinde bugün saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğindeki deprem toplam 13 saniye sürdü." bilgisini paylaştı.
Silivri açıklarına 24 kilometre uzaklıkta olan depremin başta İstanbul olmak üzere civar illerde de hissedildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Saat 15.12'ye kadar en büyüğü 5,9 olan 51 artçı deprem kaydedildi. 112 Acil Çağrı Merkezimize şu ana kadar 6 bin 100 ihbar geldi. Bu ihbarların büyük çoğunluğu bilgi almaya yönelikti. Şükürler olsun şu ana kadar can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır. Deprem sonrası, ilk andan itibaren tüm ekiplerimiz hızla harekete geçti. Şu ana kadar yapılan taramalara göre içinde yerleşim olan bina çökmesi söz konusu değildir. Taramalarımız devam etmektedir. Altyapı ve enerji hatlarında herhangi bir sorun bulunmamaktadır."
Vatandaşlardan resmi kurumların açıklamalarını dikkate almalarını rica eden Yerlikaya, teyitsiz bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Yerlikaya, "İstanbul'umuza ve depremin hissedildiği illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." açıklamasında bulundu.
İstanbul Valiliğinden 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Panik nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşımız tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" denildi.
İstanbul Valiliği 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde saat 15.30 itibariyle, enerji arzında ve altyapısında, Doğalgaz arzında, İçme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Depremde herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Panik nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşlarımızın tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. Fatih İlçemizde metruk bir bina yıkılmış olup, olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
İstanbul'da 3 saatte en büyüğü 6,2 şiddetinde olmak üzere 47 deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden, AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, saat 12.13'te 3,9 büyüklüğündeki depremin sonrasındaki 3 saatlik süreçte 46 sarsıntı daha yaşandı.
Sarsıntıların en küçüğü İstanbul'un Silivri ile Büyükçekmece ilçeleri açıklarında 1,6 şiddetinde, en büyüğü ise Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde oldu.
Depremlerin derinliği yaklaşık 6 ila 15 kilometre aralığında gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıkları olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 7,02 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) kurulan kriz merkezinde çalışmaların devam ettiği ve şehir genelinde herhangi bir yıkımın söz konusu olmadığı bildirildi.
İstanbul Valiliğinden, kentte meydana gelen depremlere ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, AFAD'da kurulan kriz merkezinde çalışmaların devam ettiği, enerji arzında ve altyapısında herhangi bir sorun yaşanmadığı bildirildi.
Açıklamada, "Doğal gaz arzında herhangi bir sorun yaşanmamıştır. İçme suyu hatlarında herhangi bir arıza ve benzeri sorun yaşanmamıştır. Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir." denildi.
İstanbul'daki depremin ardından Vali Davut Gül'ün başkanlığında AFAD merkezinde kriz masası kuruldu.
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen ve İstanbul ve çevre illerde hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'da, Vali Gül ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile uzmanlar, oluşturulan kriz masasında bir araya geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından saha taramaları ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda, an itibarıyla herhangi bir can kaybı ve yıkım ihbarının bulunmadığını bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 12.49'da Marmara Denizi Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde depremin meydana geldiği hatırlatılarak, depremin, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir'de yoğun şekilde hissedildiği ifade edildi.
Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) devreye alındığı, tüm afet grupları temsilcilerinin AFAD Başkanlık, Afet ve Acil Durum Merkezi'nde toplandığı bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi:
"İlgili kurumlarımız tarafından yapılan saha taramaları ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda, an itibarıyla herhangi bir can kaybı ve yıkım ihbarı bulunmamaktadır. Gelişmeleri takip ediyoruz."
İstanbul'da bir saat içerisinde 8 deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden, AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, saat 12.19'daki 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından 7 sarsıntı daha yaşandı.
Sarsıntıların en küçüğü İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında 3,4, en büyüğü ise yine Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde oldu.
Saat 12.19'daki 3,9 büyüklüğündeki depremden sonraki sarsıntılar ise sırasıyla saat 12.49'da 6,2, saat 12.51'de 5,9 ile 4,4, saat 13.01'de 4,8, 13.02'de ise 4,5 ile 4,9, 13.07'de ise 3,4 büyüklüğünde meydana geldi.
Fatih'te metruk binada deprem nedeniyle kısmı çökme meydana geldi.
Ayvansaray Mahallesi Aynalı Dükkan Sokağı'nda yer alan ve daha önce yangın meydana gelen ve kullanılmayan bir bina deprem anında kısmen çöktü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Fatih Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri sokak girişine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı incelemede binada kimsenin olmadığı belirlendi.
Kısmen çöken binanın tamamen yıkılması için bölgeye ekipler sevk edildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, depremler nedeniyle İstanbul'daki bakanlık yurtlarında herhangi bir problem bulunmadığını bildirdi.
Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul'daki öğrenci yurtlarımızda çok şükür bir problem bulunmamaktadır." dedi.
Atatürk Kız Öğrenci Yurdunda öğrencilerle bir araya geldiğini aktaran bakan Bak, paylaşımında "Şimdi Çemberlitaş'tayım. Tüm çalışma arkadaşlarım yurtlarımızda öğrencilerimizin yanında, ailelerimiz müsterih olsun. Tekrar geçmiş olsun. Allah, bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelere herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelerimize herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Bakanlık olarak, ilgili tüm kurumlarımızla tam eş güdüm içerisinde süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun."
Avcılar'da bulunana züccaciye dükkanında raflar sallandı ürünler yere düştü. Alışveriş yapmak için dükkana gelen vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avcılar Isparta Kule'de bulunan züccaciye dükkanında raflar ve avizeler sallanmaya başladı. Raflarda bulunan ürünler yere düştü. Alışveriş yapmak için markete gelen vatandaşlar panikleyerek dışarı kaçtı. Çocuklar korkudan çığlık atarken, aileleri sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan panik anları ve ürünlerin yere düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Valiliğince, kentte hissedilen depremle ilgili an itibarıyla herhangi bir yıkım ihbarı alınmadığı ve ilgili birimlerin alan tarama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir. An itibarıyla herhangi bir yıkım ihbarı alınmamış olup ilgili birimlerimizin alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın sükunetini korumalarını ve hasar görmüş olabilecek binalara yaklaşmamalarını rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Başkan Erdoğan, İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Sağlık bakanları ile İstanbul Valisi ve AFAD Başkanı'ndan İstanbul'daki depremlerle ilgili bilgi aldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a hareket ettiğini bildirdi.
Bakan Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklama, şunları kaydetti:
"İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremler nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz saha çalışmalarını yapıyor. Biz de ekibimizle incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a yola çıktık. Gelişmeleri takip ediyoruz."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin ilk incelemelerde kara yollarında, havalimanlarında, tren ve metrolarda herhangi bir hasara veya olumsuz duruma rastlanmadığını belirterek, "Ekiplerimiz, sahada genel tarama ve kontrol faaliyetlerini sürdürmektedir." ifadesini kullandı.
Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Uraloğlu, ulaşım hatlarındaki ilk inceleme sonuçlarına da değinerek, şunları kaydetti:
"İlk incelemelerimizde kara yollarımızda, havalimanlarımızda, tren ve metrolarımızda herhangi bir hasara veya olumsuz duruma rastlanmamıştır. Ekiplerimiz, sahada genel tarama ve kontrol faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten korusun."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası A Haber'e konuştu.
İşte Yerlikaya'nın açıklamaları:
Depremi hisseden bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. AFAD’a göre 12,49’da 6,2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Artçı depremler olmaya devam ediyor. Vatandaşlarımız bu konuda dikkatli olmalarını istiyoruz. İstanbul Valisi Davut Gül şu anda Acil 112 Kriz Merkezi’nde bulunuyor. 39 ilçedeki tüm kaymakamlar kriz merkezlerinde yer alıyor.
13.29 saatine kadar çöken bina ve arama-kurtarma ile ilgili bir ihbar gelmedi. Bazı ihbarlar oldu bunları teyit ettik ama doğru çıkmadı. Deprem anından şu anda kadar sevindirici bir haber olarak yıkım olmamasıdır.
Vatandaşlarımızın ihbarları bizim için önemli bunları gerekli merciler tek tek inceliyor. Tüm saha taramaları devam ediyor. İhbarlar öncelikli olmak üzere çalışmalar devam ediyor. Bende gelişmeleri medya aracılığıyla kamuoyuyla paylaşacağım. 4 şiddetinin üzerinde meydana gelen artçılar var ve vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olmalıdır. Allah tekrarından korusun bütün İstanbullu hemşehrilerimize geçmiş olsun.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki depremlerle ilgili, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.
Erdoğan, İstanbul'da art arda yaşanan depremleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul ettiği programda öğrendi.
Depremler konusunda çevresindekilerden bilgi alan Erdoğan, programı takip eden basın mensuplarına, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Yer:Marmara Denizi - [16.77 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-04-23
Saat:13:02:32 TSİ
Enlem:40.87694 N
Boylam:28.4025 E
Derinlik:7.02 km
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşları İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyardı.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6.2'lik deprem sonrası saha tarama faaliyetlerinin başladığını duyurdu.
İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6️⃣.2️⃣ büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.
Büyüklük:4.4 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [14.74 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-04-23
Saat:12:51:20 TSİ
Enlem:40.90667 N
Boylam:28.38472 E
Derinlik:7 km
AFAD depremin büyüklüğünü 6.2 olarak duyurdu.