Aile Yılı kapsamında annelere 6 yeni destek! Kim ne alıyor? İşte detaylar. (AA)



YARI ZAMANLI ÇALIŞANA ÇİFT ÖDEME:

Doğum izni sonrası isteyen anneler birinci çocukta 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor. Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün ekleniyor. Çocuğun engelli doğması halinde ise 360 gün olarak uygulanıyor. Bu sürelerde işveren anneye yarım maaş öderken, İŞKUR da brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışma ödeneği veriyor. İŞKUR yarı zamanlı çalışan anneye her ay için 12 bin 904 lira ödüyor. İlk doğumunu yaparak 2 ay yarı zamanlı çalışan anne İŞKUR'dan toplam 25 bin 808 lira alıyor. Eğer anne asgari ücretli ise işverenin vereceği tutar da aylık 11 bin 52, 2 aylık 22 bin 104 lira. Böylece asgari ücretli annenin eline aylık 23 bin 956, 2 ayda 47 bin 912 lira geçecek.

Aile Yılı kapsamında annelere 6 yeni destek! Kim ne alıyor? İşte detaylar. (AA)



EMZİRME ÖDENEĞİ:

Doğum yapan anneye her yıl artan miktarda süt parası yani emzirme ödeneği ödeniyor. Yararlanmak için annenin ya da eşinin çalışıyor veya kendi işini yapıyor olması yeterli. Tek seferlik verilen bu ödemenin tutarı bu yıl için bin 238 lira.

Aile Yılı kapsamında annelere 6 yeni destek! Kim ne alıyor? İşte detaylar. (AA)



BAKICI DESTEĞİ:

Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin ikinci fazı için başvurular alınıyor. Bu kapsamda tam zamanlı çalışan annelere aylık 510 (22 bin 266 lira) bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere de 560 euro (24 bin 450 lira) hibe destek verilecek. Proje kapsamında yarı zamanlı çalışan annelere sağlanacak destek de aylık 255 euro (11 bin 133 lira) olacak. Anne bekar ise ya da özel gereksinimli çocuğu varsa bu tutar 305 euroyu (13 bin 316 lira) bulacak. Bakıcı istihdamı için sağlanan bu desteğe İstanbul, Ankara ve İzmir'de 0-20 ay arası çocuğu olan anneler başvurabilecek. Destek çocuk 36 aylık olana kadar sürecek.

Aile Yılı kapsamında annelere 6 yeni destek! Kim ne alıyor? İşte detaylar. (AA)



KİM, NE ALIYOR?

İLK ÇOCUĞUNU DÜNYAYA GETİREN İÇİN:

Emzirme ödeneği (1 seferlik): 1.238 TL

Doğum yardımı (1 seferlik): 5.000 TL

İş göremezlik ödeneği (112 günlük): En az 64.724 TL

İŞKUR yarı zamanlı çalışma ödeneği (2 ay için): 25.808,12 TL

Yarı zamanlı çalışana işverenin ödeyeceği tutar (2 ay için): En az 22.104,67 TL



İKİNCİ ÇOCUĞUNU DÜNYAYA GETİREN İÇİN:

Bakıcı desteği (aylık): 11.133-24.450 TL İkinci çocuğunu dünyaya getiren için:

Emzirme ödeneği: 1.238 TL

Doğum yardımı (aylık): 1.500 TL

İş göremezlik ödeneği (112 günlük): En az 64.724 TL

İŞKUR yarı zamanlı çalışma ödeneği (4 ay için): 51.616,24 TL

Yarı zamanlı çalışana işverenin ödeyeceği tutar (4 ay için): En az 44.209,34 TL



ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞUNU DÜNYAYA GETİREN İÇİN:

Bakıcı desteği (aylık): 11.133-24.450 TL Üçüncü çocuğunu dünyaya getiren için:

Emzirme ödeneği: 1.238 TL

Doğum yardımı (aylık): 5.000 TL

İş göremezlik ödeneği (112 günlük): En az 64.724 TL

İŞKUR yarı zamanlı çalışma ödeneği (6 ay için): 77.424,36 TL

Yarı zamanlı çalışana işverenin ödeyeceği tutar (6 ay için): En az 66.314,01 TL

Bakıcı desteği (aylık): 11.133-24.450 TL TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN