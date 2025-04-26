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Aile Yılı kapsamında annelere 6 yeni destek! Kim ne alıyor? İşte detaylar

Doğum yapanlar iş göremezlik ve emzirme ödeneklerinden yararlanırken, yarı zamanlı çalışma yaparsa hem İŞKUR’dan hem işverenden ödeme alıyor. İsteyenler bakıcı desteğine de başvurabiliyor, yeni doğum yardımı da önümüzdeki ay ödenmeye başlanıyor..

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Nisan 2025
Aile Yılı kapsamında annelere 6 yeni destek! Kim ne alıyor? İşte detaylar

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Annelere ülkemizde pek çok imkan sunulurken, bunlar arasında nakdi destekler de bulunuyor. Bazıları çalışan-çalışmayan tüm annelere sunulurken, bazılarından da iş hayatında yer alanlar yararlanıyor. İş göremezlik, emzirme ve yarı zamanlı çalışma ödenekleri de bu yıla zamlı başladı. Doğum yardımı da Aile Yılı kapsamında güncellendi. İşte bu destekler ile ilgili detaylar...

Aile Yılı kapsamında annelere 6 yeni destek! Kim ne alıyor? İşte detaylar. (AA)Aile Yılı kapsamında annelere 6 yeni destek! Kim ne alıyor? İşte detaylar. (AA)

DOĞUM YARDIMI:
Çalışan-çalışmayan tüm annelere tek seferlik verilen ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda ise 600 lira tutarındaki doğum yardımı 1 Ocak 2025'ten sonra doğan çocuklar için artırıldı. Bu kapsamda ilk doğumda 5 bin lira tutarında tek seferlik nakdi yardım yapılacak. Diğer doğumlarda ise çocuk 5 yaşına kadar sürecek bir aylık destek söz konusu olacak. İkinci çocuk için bin 500, üçüncü çocuk ve sonrası için 5 bin lira aylık destek sağlanacak. Bu destek için başvurular alınırken, ödemeler de Mayıs'tan itibaren başlayacak. Doğum yardımına hak kazanmak için, annenin veya babanın Türk vatandaşı olması, Türkiye'de ikamet etmesi ve e-Devlet üzerinden başvurması yetecek.

Aile Yılı kapsamında annelere 6 yeni destek! Kim ne alıyor? İşte detaylar. (AA)Aile Yılı kapsamında annelere 6 yeni destek! Kim ne alıyor? İşte detaylar. (AA)

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ:
İş hayatında olan annelere doğum izninin kullanıldığı 16 haftada çalışmadığı her gün için devlet tarafından geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. SSK'lı ve Bağ-Kur'lu annelere bu kapsamda toplam 112 gün (çoğul gebelikte 126 gün) için ödeme gerçekleştiriliyor. Ödeneğin tutarı maaşa göre değişirken, en düşük tutar 64 bin 724 lira.

Aile Yılı kapsamında annelere 6 yeni destek! Kim ne alıyor? İşte detaylar. (AA)Aile Yılı kapsamında annelere 6 yeni destek! Kim ne alıyor? İşte detaylar. (AA)

YARI ZAMANLI ÇALIŞANA ÇİFT ÖDEME:
Doğum izni sonrası isteyen anneler birinci çocukta 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor. Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün ekleniyor. Çocuğun engelli doğması halinde ise 360 gün olarak uygulanıyor. Bu sürelerde işveren anneye yarım maaş öderken, İŞKUR da brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışma ödeneği veriyor. İŞKUR yarı zamanlı çalışan anneye her ay için 12 bin 904 lira ödüyor. İlk doğumunu yaparak 2 ay yarı zamanlı çalışan anne İŞKUR'dan toplam 25 bin 808 lira alıyor. Eğer anne asgari ücretli ise işverenin vereceği tutar da aylık 11 bin 52, 2 aylık 22 bin 104 lira. Böylece asgari ücretli annenin eline aylık 23 bin 956, 2 ayda 47 bin 912 lira geçecek.

Aile Yılı kapsamında annelere 6 yeni destek! Kim ne alıyor? İşte detaylar. (AA)Aile Yılı kapsamında annelere 6 yeni destek! Kim ne alıyor? İşte detaylar. (AA)

EMZİRME ÖDENEĞİ:
Doğum yapan anneye her yıl artan miktarda süt parası yani emzirme ödeneği ödeniyor. Yararlanmak için annenin ya da eşinin çalışıyor veya kendi işini yapıyor olması yeterli. Tek seferlik verilen bu ödemenin tutarı bu yıl için bin 238 lira.

Aile Yılı kapsamında annelere 6 yeni destek! Kim ne alıyor? İşte detaylar. (AA)Aile Yılı kapsamında annelere 6 yeni destek! Kim ne alıyor? İşte detaylar. (AA)

BAKICI DESTEĞİ:
Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin ikinci fazı için başvurular alınıyor. Bu kapsamda tam zamanlı çalışan annelere aylık 510 (22 bin 266 lira) bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere de 560 euro (24 bin 450 lira) hibe destek verilecek. Proje kapsamında yarı zamanlı çalışan annelere sağlanacak destek de aylık 255 euro (11 bin 133 lira) olacak. Anne bekar ise ya da özel gereksinimli çocuğu varsa bu tutar 305 euroyu (13 bin 316 lira) bulacak. Bakıcı istihdamı için sağlanan bu desteğe İstanbul, Ankara ve İzmir'de 0-20 ay arası çocuğu olan anneler başvurabilecek. Destek çocuk 36 aylık olana kadar sürecek.

Aile Yılı kapsamında annelere 6 yeni destek! Kim ne alıyor? İşte detaylar. (AA)Aile Yılı kapsamında annelere 6 yeni destek! Kim ne alıyor? İşte detaylar. (AA)

KİM, NE ALIYOR?
İLK ÇOCUĞUNU DÜNYAYA GETİREN İÇİN:
Emzirme ödeneği (1 seferlik): 1.238 TL
Doğum yardımı (1 seferlik): 5.000 TL
İş göremezlik ödeneği (112 günlük): En az 64.724 TL
İŞKUR yarı zamanlı çalışma ödeneği (2 ay için): 25.808,12 TL
Yarı zamanlı çalışana işverenin ödeyeceği tutar (2 ay için): En az 22.104,67 TL

İKİNCİ ÇOCUĞUNU DÜNYAYA GETİREN İÇİN:
Bakıcı desteği (aylık): 11.133-24.450 TL İkinci çocuğunu dünyaya getiren için:
Emzirme ödeneği: 1.238 TL
Doğum yardımı (aylık): 1.500 TL
İş göremezlik ödeneği (112 günlük): En az 64.724 TL
İŞKUR yarı zamanlı çalışma ödeneği (4 ay için): 51.616,24 TL
Yarı zamanlı çalışana işverenin ödeyeceği tutar (4 ay için): En az 44.209,34 TL

ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞUNU DÜNYAYA GETİREN İÇİN:
Bakıcı desteği (aylık): 11.133-24.450 TL Üçüncü çocuğunu dünyaya getiren için:
Emzirme ödeneği: 1.238 TL
Doğum yardımı (aylık): 5.000 TL
İş göremezlik ödeneği (112 günlük): En az 64.724 TL
İŞKUR yarı zamanlı çalışma ödeneği (6 ay için): 77.424,36 TL
Yarı zamanlı çalışana işverenin ödeyeceği tutar (6 ay için): En az 66.314,01 TL
Bakıcı desteği (aylık): 11.133-24.450 TL

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