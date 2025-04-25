Milot Rashica (DHA)

DERBİ SONRASI GALİBİYETİ YOK

29. haftada Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, bu galibiyetin ardından çıktığı üç lig maçında 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlılar, lig ve kupada ev sahibi olduğu son 4 karşılaşmada ise yalnızca 1 kez kazandı; 3 kez mağlup oldu.