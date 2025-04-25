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Beşiktaş'ın Hatayspor maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 33. haftası Dolmabahçe'de açılıyor. Beşiktaş evinde Hatayspor'u ağırlıyor. Siyah beyazlılar kazanarak Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek amacında. Ole Gunnar Solskjaer kararını verdi ve Kara Kartal'ı ilk 11'i belli oldu. Beşiktaş - Hatayspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :25 Nisan 2025 , 18:54 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 18:54
Beşiktaş’ın Hatayspor maçı ilk 11’i belli oldu

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Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Hatayspor'u konuk ediyor.

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Beşiktaş - Hatayspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Arthur Masuaku (DHA)Arthur Masuaku (DHA)

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Emrecan Terzi, Gedson, Amir, Rashica, Rafa Silva, Mustafa Erhan, Immobile.

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil, Kilama, Calvo, Cengiz, Massanga, Görkem, Abdülkadir, Boutobba, Joelson, Strandberg.

Milot Rashica (DHA)Milot Rashica (DHA)

HEDEF MORAL GALİBİYETİ

Ligde ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 7 resmi maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlılar, bu kötü seriyi Hatayspor karşısında bozmayı amaçlıyor. Beşiktaş, 30 maç sonunda topladığı 49 puanla 5. sırada yer alıyor.

Beşiktaş son maçında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı (DHA)Beşiktaş son maçında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı (DHA)

AVRUPA İÇİN KAZANMAK ŞART

Son haftalardaki puan kayıplarıyla Avrupa kupalarına katılma yarışında geriye düşen Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi öncesinde moral depolamak istiyor. Siyah-beyazlı ekip, ligdeki son 3 karşılaşmasında galibiyet elde edemedi.

Milot Rashica (DHA)Milot Rashica (DHA)

DERBİ SONRASI GALİBİYETİ YOK

29. haftada Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, bu galibiyetin ardından çıktığı üç lig maçında 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlılar, lig ve kupada ev sahibi olduğu son 4 karşılaşmada ise yalnızca 1 kez kazandı; 3 kez mağlup oldu.

Beşiktaş Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürmek için Hatayspor'u yenmek zorunda (DHA)Beşiktaş Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürmek için Hatayspor'u yenmek zorunda (DHA)

5 EKSİK VAR

Hatayspor karşısında Beşiktaş'ta 5 oyuncu forma giyemiyor. Sarı kart cezalısı Arthur Masuaku'nun yanı sıra sakatlıkları süren Bakhtiyor Zaynutdinov, Felix Uduokhai, Elan Ricardo ve Ernest Muçi kadroda yer almıyor.

Beşiktaş bir sonraki maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak (DHA)Beşiktaş bir sonraki maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak (DHA)

FENER MAÇI ÖNCESİ KART ALARMI

Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Hatayspor maçında kart görmeleri halinde 34. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Romulo (DHA)Romulo (DHA)

HATAYSPOR İLE 10. MAÇ

İki ekip Süper Lig tarihinde 10. kez karşı karşıya geliyor. Bu maçlardan 3'ünü kazanan Beşiktaş, 4 karşılaşmada beraberlik yaşarken, 2 kez de Hatayspor sahadan galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar 19 gol atarken, Hatayspor'un 10 golü bulunuyor.

Amir Hadziahmtovic (DHA)Amir Hadziahmtovic (DHA)

KÜME DÜŞEBİLİR

Son dört maçını kaybeden Hatayspor, Beşiktaş karşısında puan alamaması halinde küme düşebilir. 19 puanla 18. sırada yer alan Akdeniz ekibi, sahadan mağlubiyetle ayrılır ve Alanyaspor en az 1 puan alırsa, Hatayspor'un Süper Lig'deki serüveni sona erecek.

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