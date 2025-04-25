Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Hatayspor'u konuk ediyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Emrecan Terzi, Gedson, Amir, Rashica, Rafa Silva, Mustafa Erhan, Immobile.
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil, Kilama, Calvo, Cengiz, Massanga, Görkem, Abdülkadir, Boutobba, Joelson, Strandberg.
HEDEF MORAL GALİBİYETİ
Ligde ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 7 resmi maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlılar, bu kötü seriyi Hatayspor karşısında bozmayı amaçlıyor. Beşiktaş, 30 maç sonunda topladığı 49 puanla 5. sırada yer alıyor.
AVRUPA İÇİN KAZANMAK ŞART
Son haftalardaki puan kayıplarıyla Avrupa kupalarına katılma yarışında geriye düşen Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi öncesinde moral depolamak istiyor. Siyah-beyazlı ekip, ligdeki son 3 karşılaşmasında galibiyet elde edemedi.
DERBİ SONRASI GALİBİYETİ YOK
29. haftada Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, bu galibiyetin ardından çıktığı üç lig maçında 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlılar, lig ve kupada ev sahibi olduğu son 4 karşılaşmada ise yalnızca 1 kez kazandı; 3 kez mağlup oldu.
5 EKSİK VAR
Hatayspor karşısında Beşiktaş'ta 5 oyuncu forma giyemiyor. Sarı kart cezalısı Arthur Masuaku'nun yanı sıra sakatlıkları süren Bakhtiyor Zaynutdinov, Felix Uduokhai, Elan Ricardo ve Ernest Muçi kadroda yer almıyor.
HATAYSPOR İLE 10. MAÇ
İki ekip Süper Lig tarihinde 10. kez karşı karşıya geliyor. Bu maçlardan 3'ünü kazanan Beşiktaş, 4 karşılaşmada beraberlik yaşarken, 2 kez de Hatayspor sahadan galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar 19 gol atarken, Hatayspor'un 10 golü bulunuyor.
KÜME DÜŞEBİLİR
Son dört maçını kaybeden Hatayspor, Beşiktaş karşısında puan alamaması halinde küme düşebilir. 19 puanla 18. sırada yer alan Akdeniz ekibi, sahadan mağlubiyetle ayrılır ve Alanyaspor en az 1 puan alırsa, Hatayspor'un Süper Lig'deki serüveni sona erecek.