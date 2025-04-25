Moskova’da araç patlaması! Üst düzey Rus subayı öldürüldü mü? Ukrayna’dan ilk açıklama

Moskova bölgesinde meydana gelen bir araç patlamasında üst düzey bir Rus subayın öldüğü bildirildi. Yetkilinin, Moskova Oblastı'na bağlı Balaşiha'daki Nesterova Bulvar'ında öldürüldüğü söylendi.
RUS YETKİLİ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?
Ukrayna Eski İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko, hayatını kaybeden yetkilinin Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yaroslav Moskalik olduğunu açıkladı.
HEDEF TRUMP'IN ELÇİSİ Mİ?
Patlamanın ABD Başkanı Donald Trump'In özel temsilcisi Steve Witkoff'u taşıdığı düşünülen konvoyun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşme öncesinde Moskova'ya ulaştığı sırada meydana gelmesi dikkat çekti.