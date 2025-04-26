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Depremden sonra gözler “Yarısı Bizden” kampanyasında: Dönüşüm parası devletten! TAKVİM tüm soruları tek tek derledi

İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Depreme hazırlık kapsamında evlerini ve işyerlerini dönüştürmek isteyenler hibe ve kredi desteği sunan Yarısı Bizden Kampanyası'na gözlerini çevirdiler. Peki bu desteklerden nasıl yararlanılacak? İşte şartlar ve detaylar...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Nisan 2025
Depremden sonra gözler Yarısı Bizden kampanyasında: Dönüşüm parası devletten! TAKVİM tüm soruları tek tek derledi

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İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Yarısı bizden kampanyası ile dönüşüm finansmanını devlet karşılıyor.

Yarısı bizden kampanyası ile dönüşüm finansmanını devlet karşılıyor. (AA)Yarısı bizden kampanyası ile dönüşüm finansmanını devlet karşılıyor. (AA)

Son yaşanan 6.2'lik deprem ile riskli yapıları tekrar gündeme gelen İstanbul'da kentsel dönüşüm tek çare olarak görülüyor. Yaklaşık 1.5 milyon riskli binanın olduğu İstanbul'da 600 bin binanın her an yıkılacağı belirtiliyor. Başlatılan Yarısı Bizden kampanyası ile kentsel dönüşümün finansmanını da devlet karşılıyor. Peki bu desteklerden nasıl yararlanılacak. İşte detaylar.

Yarısı bizden kampanyası ile dönüşüm finansmanını devlet karşılıyor. (AA)Yarısı bizden kampanyası ile dönüşüm finansmanını devlet karşılıyor. (AA)

Kimler faydalanabilir?
İstanbul'un 39 ilçesinde riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyadan faydalanabilir.

Ev/iş yerimin riskli olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?
Bakanlığa bağlı lisanslı kuruluşlara karot örneği baktırılarak risk durumu tespit edilir.

Yarısı Bizden'e nasıl başvuru yapılır?
Kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahibi tespiti yaptırmak üzere ilçe belediyesine başvurur. Bakanlıkça belirlenen randevu gününde hak sahibi ile hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır.

TOKİ ve Emlak Konut inşaat desteği veriyor mu?
Bina yerine alan bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde tam uzlaşma sağlanması halinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliği ile destek sağlanır.

Yarısı bizden kampanyası ile dönüşüm finansmanını devlet karşılıyor. (AA)Yarısı bizden kampanyası ile dönüşüm finansmanını devlet karşılıyor. (AA)

Alan bazlı büyük dönüşümde hangi kolaylıklar sağlanır?
700 bin TL'lik hibe, TOKİ ya da Emlak Konut ile de inşa desteği verilir

Yüklenici firma ile dönüşümde her konut/iş yeri için ne kadar destek verilir?
Hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin TL kredi verilir. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanır

Yarısı bizden kampanyası ile dönüşüm finansmanını devlet karşılıyor. (AA)Yarısı bizden kampanyası ile dönüşüm finansmanını devlet karşılıyor. (AA)

Ödeme hak sahibine mi yükleniciye mi yapılır?
Bina bazlı dönüşümde ödemeler hak sahipleri adına yükleniciye yapılır.

Ödeme ne zaman ve nasıl yapılır?
İş başlayınca yüzde 30, taşıyıcı sistemin bitiminde yüzde 30, sıva aşamasında yüzde 30, yapı kullanım izin belgesi alındığında yüzde 10 oranında ödemeler yapılır

Kredi ödemeleri ne zaman başlar?
Ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlar. 10 yıl vade uygulanır

Kredi ödenemezse ne olur? Kredi geri ödemesini yapamayan vatandaşın borcunu devlet üstleniyor. Tapuya şerh konuyor. Borç istenilen zaman ödeniyor. Hiç ödenmezse ölene kadar oturma hakkı oluyor.

Yarısı bizden kampanyası ile dönüşüm finansmanını devlet karşılıyor. (AA)Yarısı bizden kampanyası ile dönüşüm finansmanını devlet karşılıyor. (AA)

Tahliye/taşınma desteği ne kadar?
Tahliye desteği tek seferde 100 bin TL olarak ödenir.

Tahliye desteğinden kiracılar da faydalanabilir mi?
Daire/iş yerinde oturan kiracıysa kiracıya, değilse ev sahibine ödenir

Kredi için gelir şartı aranır mı?
Hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmaz

Yarısı bizden kampanyası ile dönüşüm finansmanını devlet karşılıyor. (AA)Yarısı bizden kampanyası ile dönüşüm finansmanını devlet karşılıyor. (AA)

RİSK TESPİTİNDE BUNLARA DİKKAT
2000 öncesi yapılmışsa
Hazır beton yoksa
Beton dayanımı c10 ve daha azsa
Bodrum rutubet demirlerde pas varsa
Kolon ve krişler çatlaksa

Yarısı bizden kampanyası ile dönüşüm finansmanını devlet karşılıyor. (AA)Yarısı bizden kampanyası ile dönüşüm finansmanını devlet karşılıyor. (AA)

HER 5 YAPIDAN 1'i SOS VERİYOR
Ev ve işyeri: 7,5 milyon adet
Riskli konut: 1.5 milyon adet
Çökme riski olan konut: 600 bin
Riskli yapıda yaşayan sayısı: 5 milyon kişi

Yarısı bizden kampanyası ile dönüşüm finansmanını devlet karşılıyor. (AA)Yarısı bizden kampanyası ile dönüşüm finansmanını devlet karşılıyor. (AA)

YARISI BİZDEN İLE DÖNÜŞÜM
Hibe miktarı: 700 bin TL
Hibe miktarı: 700 bin TL
Kredi miktarı: 700 bin TL
Taşınma desteği: 100 bin TL

Yarısı bizden kampanyası ile dönüşüm finansmanını devlet karşılıyor. (AA)Yarısı bizden kampanyası ile dönüşüm finansmanını devlet karşılıyor. (AA)

DÖNÜŞÜM SÜRÜYOR
200 bin ev işyerinde dönüşüm var
Dönüşümü tamamlanan bina 900 bin adet

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