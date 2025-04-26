Yarısı bizden kampanyası ile dönüşüm finansmanını devlet karşılıyor. (AA)



Alan bazlı büyük dönüşümde hangi kolaylıklar sağlanır?

700 bin TL'lik hibe, TOKİ ya da Emlak Konut ile de inşa desteği verilir



Yüklenici firma ile dönüşümde her konut/iş yeri için ne kadar destek verilir?

Hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin TL kredi verilir. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanır

Yarısı bizden kampanyası ile dönüşüm finansmanını devlet karşılıyor. (AA)



Ödeme hak sahibine mi yükleniciye mi yapılır?

Bina bazlı dönüşümde ödemeler hak sahipleri adına yükleniciye yapılır.



Ödeme ne zaman ve nasıl yapılır?

İş başlayınca yüzde 30, taşıyıcı sistemin bitiminde yüzde 30, sıva aşamasında yüzde 30, yapı kullanım izin belgesi alındığında yüzde 10 oranında ödemeler yapılır



Kredi ödemeleri ne zaman başlar?

Ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlar. 10 yıl vade uygulanır



Kredi ödenemezse ne olur? Kredi geri ödemesini yapamayan vatandaşın borcunu devlet üstleniyor. Tapuya şerh konuyor. Borç istenilen zaman ödeniyor. Hiç ödenmezse ölene kadar oturma hakkı oluyor.

Yarısı bizden kampanyası ile dönüşüm finansmanını devlet karşılıyor. (AA)



Tahliye/taşınma desteği ne kadar?

Tahliye desteği tek seferde 100 bin TL olarak ödenir.



Tahliye desteğinden kiracılar da faydalanabilir mi?

Daire/iş yerinde oturan kiracıysa kiracıya, değilse ev sahibine ödenir



Kredi için gelir şartı aranır mı?

Hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmaz

Yarısı bizden kampanyası ile dönüşüm finansmanını devlet karşılıyor. (AA)



RİSK TESPİTİNDE BUNLARA DİKKAT

2000 öncesi yapılmışsa

Hazır beton yoksa

Beton dayanımı c10 ve daha azsa

Bodrum rutubet demirlerde pas varsa

Kolon ve krişler çatlaksa