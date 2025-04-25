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Başkan Erdoğan 63. kuruluş yıl dönümünde Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesinin 63. kuruluş yıl dönümü programı öncesi Dolmabahçe Sarayı'nda Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı kabul etti.

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Giriş Tarihi :25 Nisan 2025 , 16:05 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 16:54
Başkan Erdoğan 63. kuruluş yıl dönümünde Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya’yı kabul etti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı kabul etti.

Başkan Erdoğan'ı Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya (solda) karşıladı. (AA)Başkan Erdoğan'ı Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya (solda) karşıladı. (AA)

ANAYASA BAŞKANI ÖZKAYA'YI KABUL ETTİ
Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilen Anayasa Mahkemesinin 63. kuruluş yıl dönümü programına katılan Erdoğan, program öncesinde Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda Anayasa Mahkemesinin 63. kuruluş yıl dönümü programına katıldı. Programda Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya (solda) ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağda) da yer aldı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda Anayasa Mahkemesinin 63. kuruluş yıl dönümü programına katıldı. Programda Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya (solda) ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağda) da yer aldı. (AA)

BAKAN TUNÇ HAZIR BULUNDU
Kabulde, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da hazır bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda Anayasa Mahkemesinin 63. kuruluş yıl dönümü programına katıldı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda Anayasa Mahkemesinin 63. kuruluş yıl dönümü programına katıldı. (AA)

ÖZKAYA KONUŞMA YAPTI
Kabulün ardından başlayan program Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya konuşma yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda Anayasa Mahkemesinin 63. kuruluş yıl dönümü programına katıldı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda Anayasa Mahkemesinin 63. kuruluş yıl dönümü programına katıldı. (AA)

DEM PARTİ'DEN KATILIM
Katılımcılar arasında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın da olması dikkatlerden kaçmadı.

Program sonunda fotoğraf çektirildi. (AA)Program sonunda fotoğraf çektirildi. (AA)

"YENİ ANAYASA BİR İHTİYAÇ"
Başkan Erdoğan Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayan Asya turunun ardından gazetecilere verdiği yeni anayasa mesajında, "Seçim öncesi bir yeni anayasa süreci hem siyasi partilerin hem de toplumun bu konudaki görüşlerini ortaya koyması açısından oldukça önemli olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, yeni anayasa sürecine ilişkin kritik açıklamada bulundu.

Erdoğan, yeni anayasanın her zaman gündemde olduğunu belirterek, "Türkiye'nin yeni anayasa ihtiyacı gerçeğini unutmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye'yi değişen dünyada geride bırakan, ayağına pranga olan anayasanın yenilenmesi gerektiğini anlatmaya da devam edeceğiz. Uzlaştırıcı, birleştirici, özgürlükçü, toplumun tüm kesimlerini kuşatan sivil bir anayasa temel hedeflerimizden biridir. Daha önce de söylediğimiz gibi biz bu anayasa meselesini gündem kaygısıyla değil gerçek bir ihtiyaç olduğu için gündemimizde tutuyoruz." dedi.

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Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Türkiye'nin çeşitliliği ve dinamik toplumsal yapısı göz önüne alındığında yeni bir anayasa hazırlığı, toplumun geniş kesimlerinin ihtiyaçlarını dikkate alan kapsayıcı ve adil bir çerçeve oluşturmak için kritik bir fırsat sunacaktır. Toplumun tüm kesimleri, yeni anayasayı, Türkiye'nin geleceği için bir fırsat olarak değerlendirmelidir.

Bu süreç sadece siyasi bir araç değil, aynı zamanda toplumsal barış ve dayanışma için de önemli bir adım olabilir. Halkın desteği ve katılımıyla Türkiye'nin ihtiyaçlarına yanıt veren bir anayasa taslağının oluşması bu arada mümkündür. Cumhur İttifakı olarak bu konudaki samimiyetimizi her fırsatta somut örneklerle gösterdik. Aynı hassasiyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan diğer siyasi partilerden de bekliyoruz.

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