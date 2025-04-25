Başkan Erdoğan 63. kuruluş yıl dönümünde Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya’yı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda Anayasa Mahkemesinin 63. kuruluş yıl dönümü programına katıldı. (AA)



ÖZKAYA KONUŞMA YAPTI

Kabulün ardından başlayan program Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya konuşma yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda Anayasa Mahkemesinin 63. kuruluş yıl dönümü programına katıldı. (AA)

DEM PARTİ'DEN KATILIM

Katılımcılar arasında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın da olması dikkatlerden kaçmadı.

Program sonunda fotoğraf çektirildi. (AA)

"YENİ ANAYASA BİR İHTİYAÇ"

Başkan Erdoğan Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayan Asya turunun ardından gazetecilere verdiği yeni anayasa mesajında, "Seçim öncesi bir yeni anayasa süreci hem siyasi partilerin hem de toplumun bu konudaki görüşlerini ortaya koyması açısından oldukça önemli olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, yeni anayasa sürecine ilişkin kritik açıklamada bulundu.

Erdoğan, yeni anayasanın her zaman gündemde olduğunu belirterek, "Türkiye'nin yeni anayasa ihtiyacı gerçeğini unutmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye'yi değişen dünyada geride bırakan, ayağına pranga olan anayasanın yenilenmesi gerektiğini anlatmaya da devam edeceğiz. Uzlaştırıcı, birleştirici, özgürlükçü, toplumun tüm kesimlerini kuşatan sivil bir anayasa temel hedeflerimizden biridir. Daha önce de söylediğimiz gibi biz bu anayasa meselesini gündem kaygısıyla değil gerçek bir ihtiyaç olduğu için gündemimizde tutuyoruz." dedi.