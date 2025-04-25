CHP’deki şaibeli kurultay davaları birleştirildi!

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan davalar birleştirildi.
21. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İÇİN DELEGELER MAHKEMEY BAŞVURMUŞTU
CHP kurultay delegeleri Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için mahkemeye başvurdu. Delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen'in, Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dilekçede, Cumhuriyet Halk Partisinin tarihi boyunca hukukun üstünlüğüne, şeffaflığa ve demokrasiye bağlılığıyla Türk siyasal hayatında önemli bir rol üstlendiği belirtildi.
Dilekçede, şunlara yer verildi:
"6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultay, bu ilkelere aykırı şekilde gerçekleştirilmiş ve parti içi iradeyi gasbeden yöntemlerle şekillendirilmiştir. Bu sebeple söz konusu kurultayın iptali için yargı yoluna başvurulmuştur. 4-5 Kasım 2023'te olağan kurultay başta olmak üzere, CHP İstanbul İl Kongresi gibi süreçler, akçeli ilişkiler, hukuka aykırı uygulamalar ve demokratik iradeyi sakatlayan müdahalelerle gölgelenmiştir. Bu kurultaylarda alınan kararlar yok hükmündedir. Bu yokluk hali üzerine inşa edilen 6 Nisan 2025 tarihli Olağanüstü Kurultay da baştan sona hükümsüzdür."
21 Mart 2025'te alınan olağanüstü kurultay kararının hukuken geçersiz olduğu savunulan dilekçede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 4-5 Kasım 2023'teki kurultayda "şaibeli" bir şekilde genel başkan ilan edildiği ve yetkisiz olduğu öne sürüldü.
Dilekçede, kurultayda meşruiyeti tartışmalı bir şekilde seçilmiş olan doğal delegelerin fiilen engellenen adaylık süreçleri, delegelere yapılan baskılar ve oylamaların gizliliğine gölge düşüren uygulamaların olağanüstü kurultay sürecinin demokratik meşruiyetini tamamen ortadan kaldırdığı ifade edildi.
Dilekçede, şunlar kaydedildi:
"Parti tarihimizde ilk kez bu kadar düşük aday başvurusu gerçekleşmiş, delegelere dayatılan listeler ve gözetlenen oy kullanımı, siyasi hayatımızda kara bir leke olarak yerini almıştır. İstanbul İl Kongresi'nde seçilen delegelerin hukuki geçerliliği olmamasına rağmen, bu kişiler kurultayda oy kullanmıştır. Bizler, hukukun üstünlüğüne, parti içi demokrasinin yaşatılmasına ve Cumhuriyet Halk Partisinin kendi geleneklerine olan sadakatine inanan kişiler olarak, bu hukuksuz sürece karşı sessiz kalmayacağız. Bu sebeple, 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultay'ın iptali için dava açmış bulunmaktayız. Amacımız, partimizi yeniden hukuk zeminine çekmek, meşruiyetin ve adaletin sesi olmak ve Cumhuriyet Halk Partisini tarihine ve kurucularına yakışır şekilde temsil etmektir."
Dilekçede, 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayın iptaline yönelik davanın bu dosyayla birleştirilmesi istendi.
CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nın yok hükmünde olduğu ve mutlak butlanla sakatlandığı öne sürülen dilekçede, CHP 38. Olağan Kurultayı sonucu seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi üyelerinin ve de Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları talep edildi.
Dilekçede, "4-5 Kasım 2023 tarihli CHP 38. Olağan Kurultayı mutlak butlanla sakatlanmış ve yok hükmünde bulunduğundan mevzuat ve hukukun bir gereği olarak 38. Olağan Kurultay öncesi görevde bulunan Parti Genel Başkanı ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görev yetkileri geri döneceğinden 4-5 Kasım tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki Parti Meclisi ve önceki Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevlerine iadesi talep olunur." ifadelerine yer verildi.
Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu (AA)
İFADELER ALINIYOR
Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında, Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, eski CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten ve Gazeteci Şaban Sevinç "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.
Şüpheli Erkan Aydın, savcılıktaki ifadesinde, 3 dönem CHP'den milletvekili olduğunu, şu an Osmangazi Belediye Başkanı olarak görev yaptığını anlattı.
38. Olağan Kurultay'dan önce Bursa'da basın mensuplarının da olduğu Özgür Özel'in aday tanıtım toplantısına katıldığı belirten Aydın, toplantıya Özel'le birlikte gelen milletvekilleri ve meclis üyelerinin, Özel'in başkan olması için propaganda konuşması yaptıklarını anlattı.
Aydın, "Milletvekili Veli Ağbaba tarafından 'Özgür Özel genel başkan seçilsin, siz de onu destekleyin. ilçe başkanı olup da görevinden istifa edecek arkadaşlar belediye başkanı olarak ilan edilecektir. Tüm masrafları biz karşılayacağız." şeklindeki tanık beyanının gerçeği yansıtmadığını belirterek, Ağbaba'nın konuşmasını duymadığını öne sürdü.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delege olduğunu belirten Aydın, "Kurultayda Özgür Özel'e oy karşılığı siyasi ve maddi menfaat temini içeren herhangi bir teklif ve menfaat söz konusu olmamıştır. Bana böyle bir teklifle de gelinmedi. Diğer beyanlarla ilgili herhangi bir bilgim ve görgüm yoktur. Kurultayda maddi ve siyasi menfaat içerir herhangi bir şey görmedim ve duymadım." ifadesini kullandı.