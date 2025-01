First Lady Melania Trump’ın şapkası törene damga vurdu

First Lady Melania Trump, ilk yemin töreninde Ralph Lauren imzalı pudra mavisi, soluk takım elbise ile boy göstermiş, gülümseyen bir yüzle herkese enerji vermişti. Ancak önceki günkü törende kasvetli bir görünüm tercih etti. ABD'li tasarımcı Adam Lippes tarafından elle dikilen kalem etek, fildişi rengi ipek krep bluz ve lacivert ipek yün palto giydi. Yine ABD'li tasarımcı Eric Javits tarafından tasarlanan şapkayı da başına geçirdi. Adeta gözlerini gizledi. Modacılar, First Lady'e "tam not" vermedi!

