Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek telefon kayıtları! Nevzat Bahtiyar yalan mı söylüyor?

"BEKLENTİMİZ YARGILAMALARIN SERİ HALDE YÜRÜTÜLMESİ" Enes Güran'ın avukatı Mahir Akbilek, "Kamuoyunda 'Narin davası' olarak bilinen yargılamada yerel mahkeme kararını vermiş ve istinaf ayrıntılı dilekçelerimizle birlikte konu bölge adliye mahkemesine intikal etmiş durumdayken yargılama esnasında tevzi mahiyetli özellikle taleplerimizin çoğunlukla reddedilmiş olması, soruşturmanın olması gerektiği gibi hukuk kurallarına uygun bir şekilde derinleştirilmemesi sebebiyle hakikate ulaşmaya yardımcı olması gayesiyle sanıkların cep telefonlarının imajlarından elde edilecek verilere erişilerek alanında uzman bilirkişiler tarafından anlaşılır metin ve grafiklere dönüşülmesini sağlama gayesiyle yaptığımız çalışma nihayete ermiştir. Elde edilen verilerin bir kısmı kamuoyu ile de paylaşıldı. Bugün itibarı ile bu raporu kül halinde ekleriyle birlikte yine açıklayıcı mahiyette bir dilekçe yedeğinde yetkili mahal olan Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne ibraz edeceğiz. Beklentimiz yargılamaların özellikle seri halde yürütülmesi ve bu esnada yerel mahkemenin özellikle sanıklardan Nevzat Bahtiyar'ın çelişkileri doğrudan anlaşılabilen dosyada mevcut diğer maddi delillerle örtüşmeyen, yekdiğerini dışlayan açıklamalarının temele alınması suretiyle oluşturulan kararın bize göre usul ve maddi hukukumuza aykırılıklarının bu şekilde bir teknolojik ve bilimsel delil ile açıklığa kavuşması suretiyle maddi gerçeğe ulaşmaktır" dedi.

"NARİN DAVASI, HEPİMİZİN İÇİNİ YAKAN BİR DAVADIR" Hazırlanan rapor neticesinde Güran ailesi ile ilgili iddiaların çürütüldüğünü belirten Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu ise "Narin davası hepimizin içini yakan ve hakikate ulaşma arzusunda bulunduğumuz bir davadır. Hakikate ve adalete ulaşma gayesiyle sanıkların telefon imaj kayıtları üzerinde uzman bilirkişi incelemesi yapılmıştır. Yapılan inceleme anlamlı bir rapor haline dönüştürülmüş. Biz bu incelemeden elde ettiğimiz sonuçlara göre ve yorumlarımıza göre Nevzat Bahtiyar'ın aşama aşama verdiği beyanların hakikate uymadığı ve savunmasının çöktüğü sonucuna ulaşmış bulunmaktayız. Keza ilk derece mahkemesinin karara kısmen esas aldığı daraltılmış baz raporuyla ilgili Türkiye'nin en yetkin bilirkişilerinden uzman raporu aldık."

"Alınan bu uzman raporunda vardığımız sonuç şudur; noktasal tespitin mümkün olamayacağı anlık canlı takipte dahi 500 metre ile 2 kilometre arasında yanılma olabileceği, bu şekilde konum tespitinin mümkün olamayacağı sonucuna varılmıştır. Elde ettiğimiz bu uzmanlık görüşünü takdiri ve değerlendirilmesi için yetkili olan Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne rapor ve ekleri sunuldu. Biz hakikatin aydınlatılması için mücadele edeceğiz. Tutuklu müvekkillerin, tutukluluk durumunun bir an önce değerlendirilmesi için ayrıca tahliye başvurumuz olacaktır" diye konuştu.