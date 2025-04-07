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AB'nin Trump'ın tarifelerine karşı misilleme planı ortaya çıktı: İlk hedef ABD'nin teknoloji devleri!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ile yaptığı ticarete ilişkin yaptığı açıklamalar sonrası 2 Nisan'da ticaret savaşı başlattı. Trump yönetimi Avrupa Birliği'ne (AB) yüzde 20 tarife getirdi. ABD medyası Avrupa Birliği liderlerinin Trump'la müzakere etmek istediğini yazarken bir plana bağlı kalacaklarını ifade etti. AB'nin ilk hamlesini bu hafta yapacağı belirtilirken Avrupa'nın Google gibi ABD'li teknoloji devlerini zorlayacak tedbirler alması bekleniyor.

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Giriş Tarihi :07 Nisan 2025 , 16:47 Güncelleme Tarihi :07 Nisan 2025 , 17:32
AB’nin Trump’ın tarifelerine karşı misilleme planı ortaya çıktı: İlk hedef ABD’nin teknoloji devleri!

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Avrupa Birliği yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilan ettiği tarifeye karşı misilleme yapmaya hazırlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilan ettiği karşılıklılık esaslı tarifelerle birlikte ABD'nin ticaret partnerlerine olan dış ticaret açığının önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.

ABD Başkanı Trump, karşılıklı tarifeleri açıkladı. (AA)ABD Başkanı Trump, karşılıklı tarifeleri açıkladı. (AA)


ABD'DE DIŞ TİCARET AÇIĞI 130,7 MİLYAR DOLARLA REKOR SEVİYEDE
ABD'nin dış ticaret açığı, ocak ayında 130,7 milyar dolarla rekor seviyeye yükselmişti.

Son açıklanan verilere göre ABD'nin şubat ayında Avrupa Birliği'ne (AB) karşı verdiği mal ticareti açığı 30,9 milyar dolar olurken, Çin'e 26,6 milyar dolar mal ticareti açığı verildi.

Ticaret (AP)Ticaret (AP)

AVRUPA BİRLİĞİ'NE YÜZDE 20
Geçen hafta Trump'ın imzaladığı kararname kapsamında, ABD'nin birçok ticaret partnerinden ithal edilen mallara yüzde 10 ile yüzde 50 arasında değişen oranlarda tarife uygulanmaya başlandı. Buna göre, Trump yönetimi Avrupa Birliği'ne (AB) yüzde 20 tarife getirdi.

AVRUPA, TRUMP TARİFELERİNE KARŞI İLK HAMLESİNİ YAPMAYA HAZIRLANIYOR
Avrupa Birliği yetkilileri, bu hafta misilleme tarifeleri içeren bir listeyi inceleyip oylayacak ve sonrasında ne yapılacağını değerlendirecek.

New York Times gazetesinde yer alan habere göre, Trump'ın tarifeleri 27 üyeli blokta şok etkisi yarattı. Gazete Avrupa'nın Trump'a karşı ilk hamlesini bu hafta devreye alacağını yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump (AA)ABD Başkanı Donald Trump (AA)

BU SADECE BAŞLANGIÇ
15 Nisan'da yürürlüğe konulması beklenene misilleme planında yer alan listenin oylaması ise Çarşamba günü yapılacak. Tarifeler, daha önce ABD yönetimini tarafından açıklanan çelik ve alüminyum vergilerine karşılık olarak getirilecek. Kapsamın geniş olması beklenirken ön listede viskiden motosiklete, teknelerden soyaya kadar birçok ürün yer alıyor. ABD medyasında yer alan haberlere göre, AB'nin bu adımı sadece bir başlangıç.

EK ÖNLEMLER ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
AB'nin Mart ayı sonunda açıklanan otomobil tarifelerine ve geçen hafta duyurulan yüzde 20'lik genel tarife uygulamasına karşı ek önlemler üzerinde de çalıştığı ifade edildi.

Avrupa Birliği (AA)Avrupa Birliği (AA)


NEDEN KADEMELİ MİSİLLEME?
AB liderleri, bu misillemeleri kademeli olarak gerçekleştirmeyi iki nedenle tercih ediyor.

İlk olarak Beyaz Saray'dan gelen duyuruları değerlendiren AB'li yetkililer, ABD'ye en fazla zararı verirken Avrupalı tüketici ve şirketlere minimum zarar verecek bir plan hazırlamak istiyor.

HEDEF MÜZAKERE KAPISINI AÇIK TUTMAK
İkinci olarak, tepkilerini aşamalı hale getirerek Trump yönetimine müzakere masasına oturması için zaman tanımayı amaçlıyorlar. Nihai hedef hala tam kapsamlı bir ticaret savaşından kaçınacak bir anlaşmaya varmak.

AB Ticaret Komiseri Maros Sefcovic (Reuters)AB Ticaret Komiseri Maros Sefcovic (Reuters)

AB Ticaret Komiseri Maros Sefcovic, cuma gecesi Amerikalı mevkidaşlarıyla yaptığı "açık sözlü" iki saatlik toplantının ardından sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Sefcovic, AB'nin müzakerelere bağlı olduğunu ama aynı zamanda çıkarlarını savunmaya hazır olduğunu bildirdi.

RİSKLER OLDUKÇA YÜKSEK
Avrupa Birliği, ABD'nin en önemli ticaret ortaklarından biri. ABD ise, Avrupa malları için açık ara en büyük ihracat pazarı. Bu yakın ilişki göz önüne alındığında, Amerikan tarifelerine karşılık vermek Avrupa için de sancılı bir süreç olacak.

ÜRÜNLERİN FİYATLARI ARTACAK
Tarifeye tabi malların fiyatları yükselecek. Bu, Avrupa şirketleri ve tüketicileri için de ek maliyet anlamına gelecek. Avrupalı yetkililer, tırmanan bir ticaret savaşının Atlantik'in iki yakası için de acı verici olabileceğinin farkında. Bu sebeple liste revize edilirken yetkililer, kıta genelinden gelen geri bildirimleri dikkate almak istedi. Listeye ilk başta dahil edilen viski tarifelerinin 31 Mart'ta yürürlüğe girmesi planlanıyordu, ancak Trump'ın buna karşılık Avrupa'dan gelen tüm alkollü içkilere yüzde 200 vergi koyma tehdidinde bulunması üzerine bu tarih ertelendi. Böyle bir adım, Fransız ve İtalyan şarap üreticileri için yıkıcı olabilirdi. Gecikme, özellikle Fransa'dan gelen yetkililerin, viskiyi hedef almanın ve ardından Amerikan alkollü içkilere misilleme yapılmasının yanlış bir adım olacağı yönündeki önerileri sonrası geldi.

ABD Başkanı Trump (REUTERS)ABD Başkanı Trump (REUTERS)

ÜLKELERİN ÖNCELİKLERİ FARKLI
Bu olay, tarifelere karşı sert ve birleşik bir cephe oluşturmanın zorluklarını da gözler önüne serdi. Kıta genelinde ülkelerin ekonomik öncelikleri farklı ve ABD'ye karşılık verme konusundaki istekleri de değişken olduğu görülüyor.

MELONİ TEMKİNLİ
Kuzey Avrupa ülkeleri, AB'nin güçlü bir yanıt vermesi gerektiğinde ısrarcı görünürken İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalya'nın ABD ile AB arasında seçim yapmak zorunda bırakılmasının "çocukça" olduğunu söyleyerek sert misillemelere karşı temkinli bir yaklaşım benimsedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni (AA)İtalya Başbakanı Giorgia Meloni (AA)

ENERJİ İLE YAKINLAŞMA ÇABASI
AB yetkilileri, başta bu ticaret çatışmasından tamamen kaçınmayı umuyordu. Geçen sonbahar ve bu yılın başında, daha fazla Amerikan sıvılaştırılmış doğal gazı satın alma gibi teşvikler sunarak Amerikalı muhataplarını bir çatışmadan uzak tutmayı amaçladılar.

AVRUPA'NIN HEDEFİ ABD'NİN BÜYÜK TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
New York Times bu stratejinin başarısız olduğunu yazarken haberde şu ifadelere yer verdi:

"Bunun yerine, Washington beklenenden çok daha agresif bir tutum sergiledi; bu durum, birçok analist ve yetkiliyi şaşırttı. Sonuç olarak, Avrupalı politika yapıcılar hızlıca bir plan oluşturma telaşına girdi. Dikkat çekici olan nokta ise, Avrupa liderlerinin Amerikan hizmet ihracatını hedef almayı ve özellikle Avrupa Birliği'nde büyük iş yapan Google gibi büyük teknoloji şirketlerini değerlendirmeleri."

Google (AA)Google (AA)

Birçok Avrupalı diplomat, ticaret savaşının tırmanması durumunda teknoloji şirketlerini hedef almanın güçlü bir ihtimal olduğunu belirtti. Geçtiğimiz hafta bir Fransız yetkili ise, kamuoyuna yaptığı açıklamada çevrimiçi hizmetlerin ilk hedef olabileceğini açıkça dile getirdi.

Birçok Avrupalı diplomata göre ticaret savaşında AB'nin ilk hedefi teknoloji şirketleri olacak. Fransız bir yetkili kamuoyuna yaptığı açıklamada çevrimiçi hizmetlerin ilk hedef olabileceğini açıkça dile getirdi.

Elon Musk (AA)Elon Musk (AA)

NİHAİ HEDEF ABD İLE ANLAŞMA
Trump'ın yakın danışmanı Elon Musk, cumartesi günü İtalya'nın aşırı sağcı Lig Partisi ile yaptığı bir video konferans görüşmesinde, Avrupa ve Amerika'nın "sıfır tarife durumuna geçerek fiilen bir serbest ticaret bölgesi oluşturmasını" umduğunu söyledi. Avrupalı yetkililer, otomobiller ve diğer bazı ürünlerde tarifeleri düşürme konusunda istekli olduklarını daha önce göstermişti. Dolayısıyla, Amerika'nın görüşmelere açık olması durumunda, en azından bazı sektörlerde daha düşük gümrük vergileri mümkün olabilir.

KİMSE HIZLI ÇÖZÜM BEKLEMESİN
Ancak bir çözümün kısa sürede gerçekleşmesi oldukça zor görünüyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, pazar günü televizyonda verdiği bir röportajda, ticaret ortaklarıyla yaşanan sorunların "günler ya da haftalar içinde müzakere edilip çözülebilecek türden şeyler olmadığını" söyledi.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Avrupa Birliği'nin (AB), ABD ile yaşadığı gümrük vergisi anlaşmazlığında güçlü bir pozisyona sahip olduğunu savunarak, AB'nin ABD gümrük vergilerine birlikte yanıt vermesi çağrısında bulundu.

Habeck, Lüksemburg'da 27 AB üyesi ülkenin ticaret bakanlarının katılacağı toplantı öncesi yaptığı açıklamada, ATrump'ın yeni özel gümrük tarifelerini değerlendirdi.

AB'nin, ABD ile yaşadığı gümrük vergisi anlaşmazlığında güçlü bir pozisyona sahip olduğunu savunan Habeck, AB'nin ABD gümrük vergilerine birlikte yanıt vermesi çağrısında bulundu.

Habeck, AB'nin birlik içinde hareket edip, Trump tarafından bölünmeye izin vermezse güçlü bir konumda olacağına işaret ederek, "Borsalar halihazırda çökmüş durumda ve hasar daha da büyük olabilir. Bu nedenle açık, kararlı ve ihtiyatlı bir şekilde hareket etmek önemlidir. Bu da güçlü bir konumda olduğumuzun farkına varmak anlamına gelir. Amerika ise zayıf bir konumda." ifadelerini kullandı.

Habeck, "ABD'ye karşı eğer her ülke ayrı ayrı hareket eder ve buradaki kırmızı şarapla, oradaki viski ve çam fıstığıyla ilgili bir sorunla vakit geçirirse, o zaman çabalarımızın hepsi boşa gidecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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