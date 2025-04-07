AB’nin Trump’ın tarifelerine karşı misilleme planı ortaya çıktı: İlk hedef ABD’nin teknoloji devleri!

Google (AA)
Birçok Avrupalı diplomat, ticaret savaşının tırmanması durumunda teknoloji şirketlerini hedef almanın güçlü bir ihtimal olduğunu belirtti. Geçtiğimiz hafta bir Fransız yetkili ise, kamuoyuna yaptığı açıklamada çevrimiçi hizmetlerin ilk hedef olabileceğini açıkça dile getirdi.
Birçok Avrupalı diplomata göre ticaret savaşında AB'nin ilk hedefi teknoloji şirketleri olacak. Fransız bir yetkili kamuoyuna yaptığı açıklamada çevrimiçi hizmetlerin ilk hedef olabileceğini açıkça dile getirdi.
Elon Musk (AA)
NİHAİ HEDEF ABD İLE ANLAŞMA
Trump'ın yakın danışmanı Elon Musk, cumartesi günü İtalya'nın aşırı sağcı Lig Partisi ile yaptığı bir video konferans görüşmesinde, Avrupa ve Amerika'nın "sıfır tarife durumuna geçerek fiilen bir serbest ticaret bölgesi oluşturmasını" umduğunu söyledi. Avrupalı yetkililer, otomobiller ve diğer bazı ürünlerde tarifeleri düşürme konusunda istekli olduklarını daha önce göstermişti. Dolayısıyla, Amerika'nın görüşmelere açık olması durumunda, en azından bazı sektörlerde daha düşük gümrük vergileri mümkün olabilir.
KİMSE HIZLI ÇÖZÜM BEKLEMESİN
Ancak bir çözümün kısa sürede gerçekleşmesi oldukça zor görünüyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, pazar günü televizyonda verdiği bir röportajda, ticaret ortaklarıyla yaşanan sorunların "günler ya da haftalar içinde müzakere edilip çözülebilecek türden şeyler olmadığını" söyledi.
Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Avrupa Birliği'nin (AB), ABD ile yaşadığı gümrük vergisi anlaşmazlığında güçlü bir pozisyona sahip olduğunu savunarak, AB'nin ABD gümrük vergilerine birlikte yanıt vermesi çağrısında bulundu.
Habeck, Lüksemburg'da 27 AB üyesi ülkenin ticaret bakanlarının katılacağı toplantı öncesi yaptığı açıklamada, ATrump'ın yeni özel gümrük tarifelerini değerlendirdi.
AB'nin, ABD ile yaşadığı gümrük vergisi anlaşmazlığında güçlü bir pozisyona sahip olduğunu savunan Habeck, AB'nin ABD gümrük vergilerine birlikte yanıt vermesi çağrısında bulundu.
Habeck, AB'nin birlik içinde hareket edip, Trump tarafından bölünmeye izin vermezse güçlü bir konumda olacağına işaret ederek, "Borsalar halihazırda çökmüş durumda ve hasar daha da büyük olabilir. Bu nedenle açık, kararlı ve ihtiyatlı bir şekilde hareket etmek önemlidir. Bu da güçlü bir konumda olduğumuzun farkına varmak anlamına gelir. Amerika ise zayıf bir konumda." ifadelerini kullandı.
Habeck, "ABD'ye karşı eğer her ülke ayrı ayrı hareket eder ve buradaki kırmızı şarapla, oradaki viski ve çam fıstığıyla ilgili bir sorunla vakit geçirirse, o zaman çabalarımızın hepsi boşa gidecektir." değerlendirmesinde bulundu.