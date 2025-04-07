AB’nin Trump’ın tarifelerine karşı misilleme planı ortaya çıktı: İlk hedef ABD’nin teknoloji devleri!

ABD Başkanı Donald Trump (AA) BU SADECE BAŞLANGIÇ

15 Nisan'da yürürlüğe konulması beklenene misilleme planında yer alan listenin oylaması ise Çarşamba günü yapılacak. Tarifeler, daha önce ABD yönetimini tarafından açıklanan çelik ve alüminyum vergilerine karşılık olarak getirilecek. Kapsamın geniş olması beklenirken ön listede viskiden motosiklete, teknelerden soyaya kadar birçok ürün yer alıyor. ABD medyasında yer alan haberlere göre, AB'nin bu adımı sadece bir başlangıç.



EK ÖNLEMLER ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

AB'nin Mart ayı sonunda açıklanan otomobil tarifelerine ve geçen hafta duyurulan yüzde 20'lik genel tarife uygulamasına karşı ek önlemler üzerinde de çalıştığı ifade edildi.

Avrupa Birliği (AA)

NEDEN KADEMELİ MİSİLLEME?

AB liderleri, bu misillemeleri kademeli olarak gerçekleştirmeyi iki nedenle tercih ediyor. İlk olarak Beyaz Saray'dan gelen duyuruları değerlendiren AB'li yetkililer, ABD'ye en fazla zararı verirken Avrupalı tüketici ve şirketlere minimum zarar verecek bir plan hazırlamak istiyor.



HEDEF MÜZAKERE KAPISINI AÇIK TUTMAK

İkinci olarak, tepkilerini aşamalı hale getirerek Trump yönetimine müzakere masasına oturması için zaman tanımayı amaçlıyorlar. Nihai hedef hala tam kapsamlı bir ticaret savaşından kaçınacak bir anlaşmaya varmak.

AB Ticaret Komiseri Maros Sefcovic (Reuters) AB Ticaret Komiseri Maros Sefcovic, cuma gecesi Amerikalı mevkidaşlarıyla yaptığı "açık sözlü" iki saatlik toplantının ardından sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Sefcovic, AB'nin müzakerelere bağlı olduğunu ama aynı zamanda çıkarlarını savunmaya hazır olduğunu bildirdi.



RİSKLER OLDUKÇA YÜKSEK

Avrupa Birliği, ABD'nin en önemli ticaret ortaklarından biri. ABD ise, Avrupa malları için açık ara en büyük ihracat pazarı. Bu yakın ilişki göz önüne alındığında, Amerikan tarifelerine karşılık vermek Avrupa için de sancılı bir süreç olacak.



ÜRÜNLERİN FİYATLARI ARTACAK

Tarifeye tabi malların fiyatları yükselecek. Bu, Avrupa şirketleri ve tüketicileri için de ek maliyet anlamına gelecek. Avrupalı yetkililer, tırmanan bir ticaret savaşının Atlantik'in iki yakası için de acı verici olabileceğinin farkında. Bu sebeple liste revize edilirken yetkililer, kıta genelinden gelen geri bildirimleri dikkate almak istedi. Listeye ilk başta dahil edilen viski tarifelerinin 31 Mart'ta yürürlüğe girmesi planlanıyordu, ancak Trump'ın buna karşılık Avrupa'dan gelen tüm alkollü içkilere yüzde 200 vergi koyma tehdidinde bulunması üzerine bu tarih ertelendi. Böyle bir adım, Fransız ve İtalyan şarap üreticileri için yıkıcı olabilirdi. Gecikme, özellikle Fransa'dan gelen yetkililerin, viskiyi hedef almanın ve ardından Amerikan alkollü içkilere misilleme yapılmasının yanlış bir adım olacağı yönündeki önerileri sonrası geldi.

ABD Başkanı Trump (REUTERS)



ÜLKELERİN ÖNCELİKLERİ FARKLI

Bu olay, tarifelere karşı sert ve birleşik bir cephe oluşturmanın zorluklarını da gözler önüne serdi. Kıta genelinde ülkelerin ekonomik öncelikleri farklı ve ABD'ye karşılık verme konusundaki istekleri de değişken olduğu görülüyor. MELONİ TEMKİNLİ

Kuzey Avrupa ülkeleri, AB'nin güçlü bir yanıt vermesi gerektiğinde ısrarcı görünürken İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalya'nın ABD ile AB arasında seçim yapmak zorunda bırakılmasının "çocukça" olduğunu söyleyerek sert misillemelere karşı temkinli bir yaklaşım benimsedi.