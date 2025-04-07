Devlet Bahçeli’den Başkan Erdoğan’ı hedef alan CHP’li Özel’e sert tepki: Darbe meraklısı bir zavallı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , yaptığı açıklamada CHP 'li Özgür Özel 'i topa tuttu. Başkan Erdoğan'ı hedef alan iftiralara sert bir dille cevap veren Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımıza cunta başı iftirası tam anlamıyla akıl tutulması, zeka yoksunluğu, sağduyu yoksulluğu, gerçeğin ve milli iradenin aydınlığına tahammül edemeyen potansiyel darbe meraklısı bir zavallının hezeyanıdır. CHP, yasa dışı marjinal grupların sözcüsü durumuna düşmüş, Türkiye düşmanlarının gözcüsü durumuna düşmüştür" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)

Bahçeli'nin açıklaması şöyle:

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı siyaset ve demokrasi hayatımıza taze ve yeni bir nefes vermek yerine kara leke olarak geçmiştir.

Siyasi bozgunculuk, Türkiye karşıtlığından mülhem söylem ve eylem bulanıklığı bu partinin yönetim kademesine A'dan Z'ye kanser hücresi gibi nüfuz etmiştir.

CHP Genel Başkanı'nın nefret saçan dili, son derece çarpık ve dağınık üslubu ülkemiz ve milletimiz adına esef verici olduğu kadar demokrasi kültürünü zehirleyecek boyutlara sancılı şekilde ulaşmıştır.

Türkiye böylesi kirli, kifayetsiz ve kindar bir muhalefet anlayışına, üstelik iliklerine kadar gayri milli ve faşizan özellikleri barındıran icazetli bir siyasi yapıya elbette mahkum ve müstahak değildir.

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı baştan ayağa aşikar olan kuşkulu ve kumandalı bir senaryo kapsamında, muhtemelen de ülkemiz aleyhine plan yapan iç ve dış mihrakların tazyik, tertip ve tesiriyle gerçekleşmiştir.