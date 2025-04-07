Kandil'in niyeti "fesih" değil! PKK'lı Mustafa Karasu silah bırakmamak için İmamoğlu bahanesine sığındı: "İstanbul'daki süreç bize sabotaj"

Raf ömrü tükenen, paradigması çöken PKK ve bağlantılı terör grupları silah bırakmamak için ipe un seriyor. 27 Şubat'ta teröristbaşı Abdullah Öcalan İmralı'dan yaptığı "Tüm gruplar silah bırakmalı, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetmelidir " çağrısını görmezden gelen terör baronları silah bırakmak yerine süreci mayınlayacak eylem ve söylemler geliştiriyor.





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5 Mart 2024'te PKK elebaşı Mustafa Karasu, "50 yıllık mücadele bir mektupla çözülmez" deyip işi yokuşa sürdü. Yine aynı gün Duran Kalkan müstear isimle sahneye çıktı.





Kalkan, "'Nasıl olsa PKK ateşkes yaptı ve kendini feshediyor, o halde sorun çözülmüştür" denirse bir PKK gider birkaçı gelir" şeklinde tehditler savurdu.



17 Mart 2025'te büyükbaş terörist Murat Karayılan "Bir mesajla bu iş olmaz, savaş sürerken kongre toplanmaz" dedi.



İmralı üzerinden pazarlığa girişip "anayasa" şartı koşan Karayılan, "Apo'yu duymaz, görmezlerse ikna olmazlar. Neden çağrı yapayım? Savaşta olan bir güce nasıl böyle bir şey söylenir" sözleriyle silah bırakmayacaklarını söyledi.

Karayılan'dan sonra Cemil Bayık topa girdi.



"Anayasa ve yasalar değişmeli. Öcalan dışında kimse kongre toplayamaz" şartı koştu. Bayık, "Eğer bu adımlar atılmazsa Türkiye büyük zarar görecektir" tehdidi savurdu.