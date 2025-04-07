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Kandil'in niyeti "fesih" değil! PKK'lı Mustafa Karasu silah bırakmamak için İmamoğlu bahanesine sığındı: "İstanbul'daki süreç bize sabotaj"

Kandil'deki terör baronları silah bırakmamak için havanda su dövüyor. PKK elebaşı Mustafa Karasu yine şart koşup tehdit diline başvurdu. "Bazı yasalar hemen çıksın, anayasa maddesi dahi değişsin" diyen Karasu, "Adım atılmaz, verilen sözler yerine getirilmezse, biz de böyle bekleyemeyiz" dedi. Kongre için "Öcalan" şartına sığınan PKK'lı teröristin son bahanesi Ekrem İmamoğlu oldu. "İstanbul'daki süreç bize sabotaj" deyip 'Kent Uzlaşısı'na sahip çıktı. DEM Parti'nin de Kandil'le paralel olarak sabotaja giriştiği görüldü.

Giriş Tarihi :07 Nisan 2025 , 16:05 Güncelleme Tarihi :07 Nisan 2025 , 16:07
Kandil’in niyeti fesih değil! PKK’lı Mustafa Karasu silah bırakmamak için İmamoğlu bahanesine sığındı: İstanbul’daki süreç bize sabotaj

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Raf ömrü tükenen, paradigması çöken PKK ve bağlantılı terör grupları silah bırakmamak için ipe un seriyor.

27 Şubat'ta teröristbaşı Abdullah Öcalan İmralı'dan yaptığı "Tüm gruplar silah bırakmalı, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetmelidir" çağrısını görmezden gelen terör baronları silah bırakmak yerine süreci mayınlayacak eylem ve söylemler geliştiriyor.

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İMRALI'DAN GELEN ÇAĞRIDAN BUGÜNE KANDİL'İN SABOTAJLARI

5 Mart 2024'te PKK elebaşı Mustafa Karasu, "50 yıllık mücadele bir mektupla çözülmez" deyip işi yokuşa sürdü. Yine aynı gün Duran Kalkan müstear isimle sahneye çıktı.

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Kalkan, "'Nasıl olsa PKK ateşkes yaptı ve kendini feshediyor, o halde sorun çözülmüştür" denirse bir PKK gider birkaçı gelir" şeklinde tehditler savurdu.

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17 Mart 2025'te büyükbaş terörist Murat Karayılan "Bir mesajla bu iş olmaz, savaş sürerken kongre toplanmaz" dedi.

İmralı üzerinden pazarlığa girişip "anayasa" şartı koşan Karayılan, "Apo'yu duymaz, görmezlerse ikna olmazlar. Neden çağrı yapayım? Savaşta olan bir güce nasıl böyle bir şey söylenir" sözleriyle silah bırakmayacaklarını söyledi.

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Karayılan'dan sonra Cemil Bayık topa girdi.

"Anayasa ve yasalar değişmeli. Öcalan dışında kimse kongre toplayamaz" şartı koştu. Bayık, "Eğer bu adımlar atılmazsa Türkiye büyük zarar görecektir" tehdidi savurdu.



YİNE PAZARLIK YİNE TEHDİT

27 Şubat'ta İmralı'dan gelen "silahları bırakın kongrenizi toplayın" çağrısından bugüne süreci dinamitlemeye çalışan Kandil, bugün yine pazarlık ve tehdit diline başvurdu.

"ADIM ATILMAZ, VERİLEN SÖZLER YERİNE GETİRİLMEZSE, BİZ DE BÖYLE BEKLEYEMEYİZ"

PKK elebaşı Mustafa Karasu, örgütün TV'sine yaptığı açıklamada Öcalan'ın umut hakkı talebi olmamasına rağmen "Umut Hakkı" şartı koştu. İmralı'daki koşullar değişmezse PKK'nın kongre yapmayacağını söyledi.

"ANAYASA" ŞARTI KOŞTU

"Adım atılmaz, verilen sözler yerine getirilmezse, biz de böyle bekleyemeyiz" şeklinde tehditvari sözler sarf eden Karasu "anayasa" şartı koştu:

Bu açıdan "mevzuat" diye bir şey yok. İsteseler hemen yaparlar. Hangi mevzuat engel olacak? Ama şu var. Önderlik de Hareketimiz de hep söylüyor. Demokratik alanda da bunun dile getirildiği oluyor. Bazı yasaların hemen çıkması lazım. Biz de söylemiştik, muhalefet de söylemişti: Meclise getirsinler, meclis karar versin. Meclis her şeyin üstündedir. Yasaları Meclis çıkarıyor. Ayrı bir Saray devleti var şu anda. Erdoğan'ın istediği yasalar çıkıyor, istemediği çıkmıyor. Bir bakıma Saray'ın dediği oluyor. Ama muhalefetin tamamına yakını, "Evet, meclise gelsin, biz destekleriz," diyor. Reddetmiyorlar. Anayasa maddesi dahi değiştirilebilir. Bütün partiler, "Sorun mecliste çözülsün" diyor.




Mustafa Karasu, "Savaş tüm hızıyla sürerken, saldırılar devam ederken nasıl kongre olacak? Olmaz" dedi. "Şartlar sağlansa bile belki fesih kararı çıkar" şeklinde muğlak beyan verip çamura yattı.

Teröristbaşı şu ifadeleri kullandı:

Demek ki PKK'nın feshedilmesini istemiyorlar. Yoksa kongre yapılmasını sağlayacaklar ve Önder Apo katılacak. Öyle olunca belki feshedilebilirdi. Olabilir. Biz de bu konuda "Kongre kararıyla feshedelim" diye itiraz etmiyoruz. Önderlik katılır, PKK kongresi toplanır. Silahlı mücadele bırakılabilir. Ama bunları yapacak koşullar gerekiyor.

PKK'NIN SON BAHANESİ: İMAMOĞLU TUTUKLANDI NASIL SİLAH BIRAKIRIZ?

Karasu son olarak Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını bahane edip bir kez daha silah bırakmamak için işi yokuşa sürdü.

PKK'lı terörist, "İstanbul'daki bu uygulama, bizim geliştirmeye çalıştığımız, önderliğin geliştirmeye çalıştığı sürece bir sabotajdır. Kuşkuları artırmaktır" dedi.




İmamoğlu'na açık açık destek veren elebaşı şöyle konuştu:

Ekrem İmamoğlu ve diğerlerine yapılan tamamen demokrasi dışı, hukuksuz, yargıyı sopa gibi kullanan, muhalefeti ezmeye, tasfiye etmeye yönelik bir durumdur.

İstanbul'da yaşananlara dair de Kürtlerin tutumu net. O uygulama haksızdır, antidemokratiktir. Yargı sopasıyla yapılıyor. Ekrem İmamoğlu da öyle içeri alındı. Kim inanır? Hangi Kürt inanır? Türkiye'de inanan çıkar mı bilmem ama bir tek Kürt inanmaz.

Bu konuda Kürtlerin tavrı çok nettir. Herkes de biliyor ki haksızdır, mücadele de haklıdır. Bu yönüyle İstanbul'daki bu uygulama, bizim geliştirmeye çalıştığımız, önderliğin geliştirmeye çalıştığı sürece bir sabotajdır. Kuşkuları artırmaktır. Muhalefet haklı olarak, "Bunlar nasıl Kürt sorununu çözecek?" diyor. Kimse de buna haksız diyemez.

İBB'ye yönelik başlatılan "Kent Uzlaşısı" soruşturmasına tepki gösteren PKK'lı Karasu,"Kent uzlaşısı, ne olmuş yani? DEM PARTİ ile CHP anlaşma yapmış, uzlaşmış; olabilir"dedi.





DEM'DEN KANDİL'LE PARALEL SABOTAJ

DEM Parti'den pazarlığa tutuşan Kandil'le paralel bir açıklama geldi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Kongrenin nasıl yapılacağına dair hiçbir adım yok. Güvenliği, hukuku, kongrenin yapılma koşullarının konuşulması, kongreye Öcalan'ın nasıl katılacağı, hangi iletişimle orada bulunacağı... Bunlarla ilgili hiçbir şey konuşulmuyor" sözleriyle sabotaj yaptı.



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