Kandil'in niyeti "fesih" değil! PKK'lı Mustafa Karasu silah bırakmamak için İmamoğlu bahanesine sığındı: "İstanbul'daki süreç bize sabotaj"

Raf ömrü tükenen, paradigması çöken PKK ve bağlantılı terör grupları silah bırakmamak için ipe un seriyor.
27 Şubat'ta teröristbaşı Abdullah Öcalan İmralı'dan yaptığı "Tüm gruplar silah bırakmalı, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetmelidir" çağrısını görmezden gelen terör baronları silah bırakmak yerine süreci mayınlayacak eylem ve söylemler geliştiriyor.
İMRALI'DAN GELEN ÇAĞRIDAN BUGÜNE KANDİL'İN SABOTAJLARI
5 Mart 2024'te PKK elebaşı Mustafa Karasu, "50 yıllık mücadele bir mektupla çözülmez" deyip işi yokuşa sürdü. Yine aynı gün Duran Kalkan müstear isimle sahneye çıktı.
Kalkan, "'Nasıl olsa PKK ateşkes yaptı ve kendini feshediyor, o halde sorun çözülmüştür" denirse bir PKK gider birkaçı gelir" şeklinde tehditler savurdu.
17 Mart 2025'te büyükbaş terörist Murat Karayılan "Bir mesajla bu iş olmaz, savaş sürerken kongre toplanmaz" dedi.
İmralı üzerinden pazarlığa girişip "anayasa" şartı koşan Karayılan, "Apo'yu duymaz, görmezlerse ikna olmazlar. Neden çağrı yapayım? Savaşta olan bir güce nasıl böyle bir şey söylenir" sözleriyle silah bırakmayacaklarını söyledi.
Karayılan'dan sonra Cemil Bayık topa girdi.
"Anayasa ve yasalar değişmeli. Öcalan dışında kimse kongre toplayamaz" şartı koştu. Bayık, "Eğer bu adımlar atılmazsa Türkiye büyük zarar görecektir" tehdidi savurdu.
YİNE PAZARLIK YİNE TEHDİT
27 Şubat'ta İmralı'dan gelen "silahları bırakın kongrenizi toplayın" çağrısından bugüne süreci dinamitlemeye çalışan Kandil, bugün yine pazarlık ve tehdit diline başvurdu.
"ADIM ATILMAZ, VERİLEN SÖZLER YERİNE GETİRİLMEZSE, BİZ DE BÖYLE BEKLEYEMEYİZ"
PKK elebaşı Mustafa Karasu, örgütün TV'sine yaptığı açıklamada Öcalan'ın umut hakkı talebi olmamasına rağmen "Umut Hakkı" şartı koştu. İmralı'daki koşullar değişmezse PKK'nın kongre yapmayacağını söyledi.
"ANAYASA" ŞARTI KOŞTU
"Adım atılmaz, verilen sözler yerine getirilmezse, biz de böyle bekleyemeyiz" şeklinde tehditvari sözler sarf eden Karasu "anayasa" şartı koştu:
Bu açıdan "mevzuat" diye bir şey yok. İsteseler hemen yaparlar. Hangi mevzuat engel olacak? Ama şu var. Önderlik de Hareketimiz de hep söylüyor. Demokratik alanda da bunun dile getirildiği oluyor. Bazı yasaların hemen çıkması lazım. Biz de söylemiştik, muhalefet de söylemişti: Meclise getirsinler, meclis karar versin. Meclis her şeyin üstündedir. Yasaları Meclis çıkarıyor. Ayrı bir Saray devleti var şu anda. Erdoğan'ın istediği yasalar çıkıyor, istemediği çıkmıyor. Bir bakıma Saray'ın dediği oluyor. Ama muhalefetin tamamına yakını, "Evet, meclise gelsin, biz destekleriz," diyor. Reddetmiyorlar. Anayasa maddesi dahi değiştirilebilir. Bütün partiler, "Sorun mecliste çözülsün" diyor.