BM 79. Genel Kurulu'nda konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas "Mescid-i Aksa Müslümanlarındır. Gazze'de savaş bittiğinde neye ihtiyaç varsa sağlanacak" dedi.

Abbas'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Birleşmiş Milletler'de üye olanların duruşu değişti ve hepsi Filistin'in yanında yer alıyor ve özgür Filistin devletini ve tam üyeliğimizi destekliyorlar. Ve diğer halklar nasıl devletlerini kurup üye olduysalar bizim de üyeliğimizi destekliyorlar. Ben Filistin halkı adına teşekkür ediyorum hepinize bu halka ve adalete desteğinizden dolayı. Ve hepinizi davet ediyorum bu kararların, uluslararası kararların uygulanmasını ve herkes kendi sorumluluğunu kabul etsin. Ve daha fazlasını istemiyoruz biz.

MİTİNG DÜZENLEYEN HALKLARA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Bu soykırıma karşı yapılan bütün mitingleri destekliyorum. Bütün dünyada Filistin halkına destek gösterileri yapıldı. Özellikle Amerikan halkı. Evet, Amerikan halkı mitingler düzenlediler ve İsrail'e karşı çıktılar. Avrupa devletlerine, Avrupa halklarına teşekkür ediyoruz.

SAVAŞIN DURMASI GEREKİYOR

Filistin halkı sizin duruşunuzu unutmayacaktır ve hepinizi onurla anacağız ve halkımızın özgürlüğünü destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Son dönemde bir sonraki günle ilgili çok konuşma yapıldı. Bir sonraki gün ne yapacağız? Bir sonraki günkü politikamız ne olacak? Ve diyorum ki bir sonraki gün Gazze'de savaşın bitmesi gerekiyor. Ve ben kendi görüşümüzü size söyleyeceğim. Ve hemen yapılması gereken bunu size söylüyorum. İster kabul edin, ister düzeltin, ister değiştirin. Biz hazırız buna. Öncelikle hemen ve kesintisiz olarak saldırıların durması ve bu terörist İsrail'in bize saldırılarının durması gerekiyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas (A Haber ekran görüntüsü)

GAZZE'DE ŞU AN HER ŞEYE İHTİYAÇ VAR

İki, insani yardımların bir an önce Filistin'e ulaşması ve yeterli miktarda su ve diğer yiyecekler, hiçbir şey kalmadı Gazze'de, her şeye ihtiyaç var şu anda ve özellikle Gazze'nin her bölgesine ulaşmalı. Üç, İsrail'in tamamen Gazze'den çekilmesi ve bölgemizi tamamen terk etmesi, bu yedi kilometre olan bu alanın çıkması, bir santimetresinde dahi bir İsrail Asya'nın kalmaması istiyoruz. Zorla göç ettirilmeler var Gazze'nin içinde veya Gazze'nin dışında, bunun durdurulması ve göçenlerin de geriye gelmesi.

'BİZ SAVAŞ AÇMIYORUZ'

Netanyahu'nun amacı, bütün Filistin halkının göçmesi. İşte onların Mısır'a, bizim de Ürdün'e göçmemizi istiyor. Biz kabul etmiyoruz. Filistin halkı kabul etmiyor bunu. Ben Ürdün'e ve Mısır'a teşekkür ediyorum ama onlar dediler ki, asla kabul etmeyeceğiz toplu göçü, Filistin'den göç edilmesini. Diğerleri de, Birleşmiş Milletler güçlerinin desteklenmesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler gücü orada mutlaka olmalıdır. O göçenlerin geriye gelmesi için ve İsrail'in de özür dilemesi lazım ve Birleşmiş Milletler güçlerinin görevlerini yapmalarına yardımcı olmaları lazım. Bizi koruyun. Biz İsrail'e karşı savaşmıyoruz zaten. Savaşmaya imkanımız da yok. Savaş açmıyoruz. Savaş açmak da istemiyoruz. Ama en azından evlatlarımız korunsun, hanımlarımız korunsun. Ve Filistin devleti Batı şeriada tam hakim olmalı. Ve özellikle refah sınır kapısının açık tutulması, Filistin ile Mısır arasında, bizimle Mısır arasında bu refah kapısının açık olması lazım. Yedinci isteğimiz özellikle ulusal ıslah ve milli reform istiyoruz. Biz kapsamlı bir reform istiyoruz.

Hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da. Fazlasını istemiyoruz, eksiğini de istemiyoruz. Seçimlerin tekrar yapılabilmesi için zemin hazırlanması, biz hazırdık ama İsrail bunu kabul etmedi ve bize izin vermedi seçim yapılması için. Eğer izin olursa, bu ortam oluşursa biz seçim yapılması taraftarıyız, seçimlerin sonuçlarında hepimiz kabul edeceğiz.

AYŞENUR EZGİ EYGİ AÇIKLAMASI

İsrail'in şehit ettiği Ayşenur'un duruşunu Filistin unutmayacak.

Ayrıntılar geliyor...