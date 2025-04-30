Özgür Özel’in planı: Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’ye gömdü Mansur Yavaş’ı tasfiye sürecini başlattı

"ÖZGÜRLEŞME" DENEMELERİ Genel Başkan Adaylığından itibaren Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde hareket ettiği eleştirilerine maruz kalan Özgür Özel, CHP'de kontrolü ele almak için "Adaylık formülü" adı altında yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun siyasi yasaklı olabileceğini ima ederek içeriden çıkamayacağının sinyalini verdi. "Kimsenin yedeği olmam" diyen ve uzun süredir sessizliği koruyan Mansur Yavaş'ı da oyuna dahil ederek yıpratma zemini oluşturdu.

Ekrem İmamoğlu 'nun devasa yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel , kamuoyunda "birleştirici lider" imajı verse de perde arkasında Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu'nun en büyük rakibi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 'ı hedef alan kritik bir planı devreye soktu.

Cumhuriyet Halk Partisi yolsuzluk ve şaibe iddialarıyla sallanırken bir yandan da iç çekişme tüm hızıyla devam ediyor.

Silivri'ye yaptığı ziyarette, "Bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu kendisi bile istese adaylıktan çekilemez, sonuna kadar gidecek." diyerek en büyük "Ekremci" pozları veren Özgür Özel CHP yandaşı Fatih Altaylı'nın YouTube programında ise Ekrem İmamoğlu tutuklu kalmaya devam eder veya siyasi yasak gelirse Cumhurbaşkanı adaylarının Mansur Yavaş olabileceğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özel şu ifadeleri kullandı:

"Hızla güçlendirilmiş parlementer sistem hazırlığı yapılır o 400 kişiyle yapılır yine de sandığa konulur. Bir tarafsız Cumhurbaşkanı seçilir başbakan olarak yürütmenin başına İmamoğlu gelir. O sürece katkı sağlayan milletin gönlüne giren en önemli aktör tarafsız Cumhurbaşkanı olur bunun adı Mansur Yavaş olur olursa."

Mansur Yavaş ve Özgür Özel (AA)

TAKVİM.COM.TR YAZDI: "ADAYLIK FORMÜLÜ" ADI ALTINDA ÇİFTE OPERASYON

Bu açıklama; Özel'in bir yandan İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayı" apoletini söktüğünü hem de siyasi yasak üzerinden devre dışı kalabileceğini kabullendiğini ortaya koydu. Diğer yandan ise Yavaş'ı Ekremcilerin karşısına sürerek yıpratılmasına zemin hazırladığı ve "yedek oyuncu" pozisyonuna soktuğu görüldü. Takvim.com.tr CHP içinde bu söylemlerin "çifte operasyon" olarak yorumlandığını yazdı.

EKREM'İ SİLİVRİ'YE GÖMDÜ MANSUR'U TASVİYE SÜRECİNİ BAŞLATTI

Özel'in çıkışını Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi de köşesine taşıdı.

Takvim.com.tr'nin "Çite Operasyon" manşetini doğrulayan bir yazı kaleme alan Selvi, Özel'in açıklamalarıyla İmamoğlu'nu Silivri'ye gömdüğüne dikkat çekerek, Mansur Yavaş'ı tasfiye sürecini de başlatmış olduğunu söyledi.