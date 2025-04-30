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Özgür Özel'in planı: Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'ye gömdü Mansur Yavaş'ı tasfiye sürecini başlattı

CHP'de Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından partide savaş yeni bir boyut kazandı. Genel Başkan Özgür Özel’in kamuoyuna verdiği “birleştirici” görüntünün aksine perde arkasında hem Ekrem İmamoğlu’nu hem de Mansur Yavaş’ı devre dışı bırakmaya yönelik stratejik bir hamleye giriştiği konuşuluyor. Özgür Özel’in, İmamoğlu için “Adaylıktan artık dönemez” deyip ardından siyasi yasak ihtimalini dillendirmesiyle Silivri'deki süreci kabullendiği, Mansur Yavaş’ı ise “yedek aday” göstererek yıpratma planı yürüttüğü iddia edildi. Takvim.com.tr'nin "çifte operasyon" manşetiyle gündeme getirdiği bu duruma ilişkin önemli bir tespit daha geldi: Özel açıklamalarıyla İmamoğlu'nu Silivri'ye gömdü Mansur Yavaş için ise tasfiye sürecini başlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 10:41 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 10:54
Özgür Özel’in planı: Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’ye gömdü Mansur Yavaş’ı tasfiye sürecini başlattı

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Ekrem İmamoğlu'nun devasa yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kamuoyunda "birleştirici lider" imajı verse de perde arkasında Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu'nun en büyük rakibi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan kritik bir planı devreye soktu.

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Mansur Yavaş (Takvim.com.tr Arşiv)Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Mansur Yavaş (Takvim.com.tr Arşiv)

"ÖZGÜRLEŞME" DENEMELERİ
Genel Başkan Adaylığından itibaren Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde hareket ettiği eleştirilerine maruz kalan Özgür Özel, CHP'de kontrolü ele almak için "Adaylık formülü" adı altında yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun siyasi yasaklı olabileceğini ima ederek içeriden çıkamayacağının sinyalini verdi. "Kimsenin yedeği olmam" diyen ve uzun süredir sessizliği koruyan Mansur Yavaş'ı da oyuna dahil ederek yıpratma zemini oluşturdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (27 Nisan, AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (27 Nisan, AA)

Silivri'ye yaptığı ziyarette, "Bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu kendisi bile istese adaylıktan çekilemez, sonuna kadar gidecek." diyerek en büyük "Ekremci" pozları veren Özgür Özel CHP yandaşı Fatih Altaylı'nın YouTube programında ise Ekrem İmamoğlu tutuklu kalmaya devam eder veya siyasi yasak gelirse Cumhurbaşkanı adaylarının Mansur Yavaş olabileceğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özel şu ifadeleri kullandı:

"Hızla güçlendirilmiş parlementer sistem hazırlığı yapılır o 400 kişiyle yapılır yine de sandığa konulur. Bir tarafsız Cumhurbaşkanı seçilir başbakan olarak yürütmenin başına İmamoğlu gelir. O sürece katkı sağlayan milletin gönlüne giren en önemli aktör tarafsız Cumhurbaşkanı olur bunun adı Mansur Yavaş olur olursa."

Mansur Yavaş ve Özgür Özel (AA)Mansur Yavaş ve Özgür Özel (AA)

TAKVİM.COM.TR YAZDI: "ADAYLIK FORMÜLÜ" ADI ALTINDA ÇİFTE OPERASYON
Bu açıklama; Özel'in bir yandan İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayı" apoletini söktüğünü hem de siyasi yasak üzerinden devre dışı kalabileceğini kabullendiğini ortaya koydu. Diğer yandan ise Yavaş'ı Ekremcilerin karşısına sürerek yıpratılmasına zemin hazırladığı ve "yedek oyuncu" pozisyonuna soktuğu görüldü. Takvim.com.tr CHP içinde bu söylemlerin "çifte operasyon" olarak yorumlandığını yazdı.

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EKREM'İ SİLİVRİ'YE GÖMDÜ MANSUR'U TASVİYE SÜRECİNİ BAŞLATTI
Özel'in çıkışını Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi de köşesine taşıdı.

Takvim.com.tr'nin "Çite Operasyon" manşetini doğrulayan bir yazı kaleme alan Selvi, Özel'in açıklamalarıyla İmamoğlu'nu Silivri'ye gömdüğüne dikkat çekerek, Mansur Yavaş'ı tasfiye sürecini de başlatmış olduğunu söyledi.

Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun arkasından gözyaşları dökerek onun sırtından puan topladı. Sonra Kılıçdaroğlu'nu devirdi. Ekrem İmamoğlu'nun ise Silivri Cezaevi'ne girdiği günden bu yana yaptığı eylemlerle, CHP'yi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle puan topladı ama önceki gün yaptığı açıklama ile onun da cumhurbaşkanlığı hayallerini Silivri'ye gömdü.

Özgür Özel (Fotoğraf: AA)Özgür Özel (Fotoğraf: AA)

SIRA MANSUR YAVAŞ'TA
Şimdi Mansur Yavaş'a sıra geldi. Özgür Özel değirmeninde itinayla cumhurbaşkanı adayları öğütülür moduna geçti. "Cumhurbaşkanı adayımız" dediğinin siyasi ömrü kırk gün sürüyor. Bundan sonrasını Mansur Yavaş düşünsün. Mansur Yavaş da kara kara düşünüyor olmalı ki Özgür Özel'in bu açıklamasından sonra sessizliğe büründü. En ufak bir açıklama yapmadı. Meteorolojik verilere göre yağmur yağacağını dahi duyururken, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda tweet bile atamadı.

Mansur Yavaş (Fotoğraf: AA)Mansur Yavaş (Fotoğraf: AA)

İLAN ETTİ
Özgür Özel'in "Eğer İmamoğlu bundan sonraki süreçte hâlâ içeride olmaya devam ederse seçimden sonra parlamenter sisteme geçilir. Cumhurbaşkanı Yavaş, başbakan İmamoğlu olur" açıklamasıyla birlikte Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağını ilan etti.

Özgür Özel'in bu açıklaması Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda tarihi bir dönüm noktasıdır. Bir kırılma anıdır.

İMAMOĞLU SİLİVRİ'DE
1-Özgür Özel bu konuşmasıyla Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağını ilan etmiş oldu.

2- Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı seçimine kadar Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde yatmaya devam edeceğini zımnen kabullenmiş olduğunu gösterdi.

3- Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali için yapacağı itirazlardan sonuç alamayacağı ve cumhurbaşkanı adayı olamayacağı düşüncesinde olduğunu itiraf etmiş oldu.

Oysa bu açıklamadan 24 saat önce, Ekrem İmamoğlu ile görüştükten sonra Silivri Cezaevi'nin kapısının önünde "Ekrem İmamoğlu'nun kendisi bile bu vakitten sonra cumhurbaşkanı adaylığından çekilemez" demişti. 24 saatlik sürede ne oldu?

Ekrem İmamoğlu adına "Bu seçimi kazanır" demişti.

OYUNDAN DÜŞÜRÜYOR

Aslında Özgür Özel bunun işaretini 15 Mart'ta vermişti: "İmamoğlu'nun resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday. İmamoğlu'nun yerine kimin olduğunun önemi yok."

Basket maçlarında oyuncu eksiltmek vardır. Güçlü oyuncuları oyundan düşürdüğünüz zaman maçı aldınız demektir. Özgür Özel, bu açıklaması ile Ekrem İmamoğlu'nu oyundan düşürdü. Mansur Yavaş'ı kadroya aldı. Onun akıbeti ise meçhul.

YAVAŞ'IN TASFİYE SÜRECİ
Çünkü Mansur Yavaş, Saraçhane'deki "pamuk şekeri" benzetmesi ile büyük yara almıştı. Usulüne uygun bir şekilde davet edilmediği için CHP'nin Yozgat mitingine katılmak yerine Manisa'da nikâh şahitliği yapmıştı. Ama potansiyel cumhurbaşkanı adayı olarak varlığını hissettiriyordu. Özgür Özel, onu tekrar oyuna dahil ederek Mansur Yavaş'ı tasfiye sürecini başlatmış oldu.

Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nu harcayacağını düşünüyordum da bu kadar erken olacağı benim bile aklıma gelmemişti.

Bu Özgür Özel'den korkulur.

BU PLAN İŞLEMEZ
Özgür Özel'in Mansur Yavaş cumhurbaşkanı, Ekrem İmamoğlu başbakan formülünü gerçekleştirmek için Anayasa değişikliği gerekiyor. Özgür Özel muhalefetin seçimleri yüzde 70'le kazanacağını iddia ediyor. Bu süreçte CHP biraz rüzgâr aldı ya Özgür Özel'in ayakları yerden kesildi. İyice gerçeklikten koptu.

6'lı Masa sürecinde de güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş vaat edilmişti. Millet prim vermedi. Ayrıca Mansur Yavaş, milletten 5 yıl süreyle yetki isteyecek. "Seçilirsem Anayasa'yı değiştirip sembolik cumhurbaşkanı olacağım. Yetkilerimi de Ekrem İmamoğlu'na devredeceğim. Yine de beni seçin" diye mi oy isteyecek? Mühür kimdeyse Süleyman odur. Mansur Yavaş seçilirse yetkilerini Ekrem İmamoğlu'na niye devretsin?"

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