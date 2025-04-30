16 yaşında istismar edildi! Dilan Bakır 4 aylık bebeği ile sırra kadem bastı! Müge Anlı detaylar karşısında şoke oldu
16 yaşındaki Dilan Bakır bir süre önce 4 aylık oğlu Demirhan ile sırra kadem bastı. Kızından haber alamayan acılı anne Emriye, Anlı'ya yalvararak Dilan'ı bulmasını istedi. Acılı anne 52 yaşındaki Cemil Topçu'nın kızını kaçırmış olabileceğini iddia etti. Emriye Hanım, Topçu'nun kızı Dilan'ı istismar ederek 16 yaşında hamile bıraktığını da açıkladı. Olayın detaylarını açıklayan Anlı, "Allah cezanı versin" diyerek utanmaz adama tepki gösterdi.
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Müge Anlı'da işlenen Dilan Bakır olayı gündeme bomba gibi düştü. 16 yaşındaki Bakır, 4 aylık bebeği ile ortadan kayboldu. Bakır'ın acılı annesi Emriye, kızının kaçırılmış olabileceğinden şüphelendiğini açıkladı.
10 GÜNDÜR HABER YOK Anne, gözyaşları içinde kızından 10 gündür haber alamadığını ifade ederek, "Yalvarırım, Müge abla, bulun! Kızım daha çok küçük, 4 aylık bebeğiyle birlikte kaçırdı. Lütfen yardımcı olun!" dedi.
BEBEĞİ KABUL ETMEDİ
Emriye Hanım, kızını 52 yaşındaki
Cemil Topçu isimli şahsın hamile bıraktığını iddia ederek, olaya ilişkin yargı sürecinin devam ettiğini söyledi. Topçu'nun geçmişte iki evlilik yaptığı ve torunları olduğu öğrenilirken, utanmaz adamın 4 aylık çocuğunu mahkeme önünde kabul etmediği ve DNA testi talep ettiği bilgisine ulaşıldı.
KIZIMI 16 YAŞINDA İSTİSMAR ETTİ
Olay gününü anlatan anne Emriye,
"Kızım o gün bir arkadaşı ile parkta buluşmak üzere evden çıktı. Duygu isimli arkadaşı bebeği görmek istemiş. Benim kızım 16 yaşında Cemil tarafından istismara uğradı. Kızımı çalıştırmıyordum. Bebeğine ve ona bakıyordum. O adamdan şikayetçi oldum. Mahkememiz devam ediyor. Benim yavruma bunları yaparken utanmadın mı?" ifadelerini kullandı.
Olayı dinleyen Anlı, Cemil'e tepki göstererek
"Nasıl olur da 52 yaşında bir adam 16 yaşındaki bir çocuğa böyle bir şey yapar? Senin torunun yaşında, nasıl hâlâ sokaklarda gezebiliyorsun?" dedi. Anlı, Cemil'in böyle bir davranışta bulunmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayıp, "Senin ona harçlık vermen gerekirken, nasıl bu kadar ahlaksızlık yapabiliyorsun? Onu koruman gerekirken, nasıl böyle bir şey yapabiliyorsun? Rahmi Bey'in dediği gibi bunlar Allah'tan utanmaz peygamberden korkmazlar. Allah cezanı versin" diyerek öfkesini dile getirdi.