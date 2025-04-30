Olayı dinleyen Anlı, Cemil'e tepki göstererek "Nasıl olur da 52 yaşında bir adam 16 yaşındaki bir çocuğa böyle bir şey yapar? Senin torunun yaşında, nasıl hâlâ sokaklarda gezebiliyorsun?" dedi. Anlı, Cemil'in böyle bir davranışta bulunmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayıp, "Senin ona harçlık vermen gerekirken, nasıl bu kadar ahlaksızlık yapabiliyorsun? Onu koruman gerekirken, nasıl böyle bir şey yapabiliyorsun? Rahmi Bey'in dediği gibi bunlar Allah'tan utanmaz peygamberden korkmazlar. Allah cezanı versin" diyerek öfkesini dile getirdi.