Siyonistlerde Roma hazımsızlığı! Meloni’ye tepki: İsrail’e hayır, Erdoğan’a evet

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin daveti üzerine yaptığı Roma ziyareti İsrail'i rahatsız etti. Dünya basını Başkan Erdoğan ile Meloni'nin 11 alanda anlaşmaya imza attığı zirveyi dakika dakika takip ederken İsrail ise adeta "Biz niye çağrılmıyoruz" diyerek İtalya'ya yakındı.

"İSRAİL'E HAYIR, ERDOĞAN'A EVET"

The Times of Israel'de Giovanni Giacalone imzalı köşe yazısında "Meloni'nin savunmadaki çifte standardı: İsrail'e hayır, Erdoğan'a evet" başlığı kullanıldı.

The Tİmes of Israel, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ROMA ZİYARETİ İSRAİL'DE HAZIMSIZLIK YAPTI

İtalya ve Türkiye'nin 2030'a kadar 32.7 milyar dolarlık ticareti hedeflediğini belirten The Times of Israel, "Bugün İtalya, Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde birinci, Avrupa'da ise ikinci ticaret ortağıdır. Neden ilginç? Çünkü Ekim 2024'te bir Senato toplantısında Meloni, o zamanlar İtalyan gazetesi Sole24Ore tarafından bildirildiği üzere, İtalya'nın İsrail'e silah tedarikini engellemede Avrupa ortakları arasında en kısıtlayıcı ülke olduğunu övündü." İfadelerini kullandı ve Meloni'nin şu sözlerini hatırlattı:

Gazze'de operasyonların başlamasının ardından hükümet derhal tüm yeni ihracat lisanslarını askıya aldı. 7 Ekim'den sonra imzalanan tüm anlaşmalar uygulanmadı. Daha önce yetkilendirilen lisansların hepsi Farnesina'daki yetkili makam tarafından vaka bazında analiz ediliyor... İtalya'nın tüm yeni lisanslar için tam blok pozisyonunun, ortaklarımız olan Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık tarafından uygulanandan çok daha kısıtlayıcı olduğunu belirtmek istiyorum: bu ortaklar vaka bazında yeni lisanslar için de faaliyet göstermeye devam ediyor, her şeyi engelledik.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, AA

İTALYA İSRAİL'E SİLAH GÖNDERMEME KARARI ALMIŞTI

The Times of Israel, İtalyan Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin ise "Ekim'den bu yana İsrail'e daha fazla silah göndermeme kararı aldık, bu nedenle bu konuyu tartışmaya gerek yok." sözlerini hatırlattı.

İsrail gazetesi, Meloni'nin Başkan Erdoğan'ı davet edip İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu etmemesine ise açıkça tepki gösterdi.