Dürziler çatışmaya girdi İsrail Şam’a saldırdı! Tel Aviv Suriye’de mezhep çatışmasını kışkırtıyor

İsrail Suriye'de mezhep çatışmasını kışkırtmaya devam ediyor. Dürzi din adamlarının İsrail'i ziyaretinin ardından çatışmalar başladı. Dürziler Suriye güçleri ile çatışırken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz ise ortak bir açıklama yaptı ve İsrail ordusunun Şam'a hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

DÜRZİLER SURİYE GÜÇLERİNE SALDIRIYOR

Suriye'de Dürzi kışkırtmaları devam ediyor. Başkent Şam'ın güneyindeki Sahnaya semtinde, Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri ile silahlı Dürzi gruplar arasında bir çatışma daha çıktı.

Suriye güçleri ile Dürziler arasında çatışma, AA

‏11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şam merkeze yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Sahnaya'da, Dürzi gruplar, ağır silahlarla güvenlik güçlerine ateş açtı. 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Suriye hükümetinin Sahnaya'ya askeri takviye yaptığı ve güvenlik önlemlerini artırdığı belirtildi.

Suriye güçleri ile Dürziler arasında çatışma, AA

HER GÜN YENİ ÇATIŞMA

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde dün, Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri ile Dürzi toplumuna bağlı silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalarda 2 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

İSRAİL'DEN SURİYE'YE HAVA SALDIRISI

Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz, ortak açıklama yaparak İsrail ordusunun Suriye'nin Şam ilinde Dürzi bir topluluğa saldırı hazırlığında olan silahlı bir gruba hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı, The Times of Israel

1967'DEN BU YANA İLK! DÜRZİLERDEN İSRAİL'E ZİYARET

Suriye'deki Dürzi topluluğundan din adamları ve kanaat önderlerinin de aralarında bulunduğu 682 kişiyi taşıyan 14 otobüs geçtiğimiz günlerde Golan Tepeleri'ndeki Mecdal Şems Sınır Kapısı üzerinden İsrail'e giriş yapmıştı.

Netanyahu, Suriye'deki Dürzi nüfusu yanına çekme çabaları kapsamında 650 Dürzi din adamının ise Celile'deki Şuayb Peygamberin kabrinin bulunduğuna inanılan alanı ziyaret ettiğini açıklamıştı.

Suriyeli Dürzilerden İsrail'e ziyaret, AA

Başbakan Netanyahu, Dürzilerin kutladığı Nebi Şuayb Bayramı'nda 650 Dürzi din adamının 1967'den beri ilk kez Suriye'den İsrail'e giriş yaptığını belirtti.

Suriye'deki Dürzilerle "giderek derinleşen bağlarının" bulunduğunu öne süren Netanyahu, Dürzi topluluğuyla aradaki bağlara yatırım yapmaya ve derinleştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

İsrail basını, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın 600'ün üzerinde Dürzi'nin gelişini onayladığını ve İsrail'in Dürzi din adamlarına gece konaklamaları için izin vereceğini yazmıştı.

Suriyeli Dürzilerden İsrail'e ziyaret, AA

BAAS DÜŞTÜ İSRAİL DÜRZİLERİ KIŞKIRTMAYA BAŞLADI

İsrail, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkedeki Dürzilere yönelik kışkırtmalarda bulunmaya başlamıştı.

Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak ülkenin güneyinin silahsızlandırılması çağrısı yapan ve tampon bölgede işgalin kalıcı olacağı mesajı veren İsrail, bölgedeki Dürzi nüfusu da yanına çekmeye çalışıyor.

Bu kapsamda İsrail'deki Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, Suriye yönetiminin Dürzilere zarar vermek istediğini öne sürerek, İsrail ordusuna Dürzileri Şam yönetimine karşı koruma emri verildiğini ve gereken "her şeyi yapma" konusunda kararlı olduklarını duyurmuştu.

İsrail, mart ayı ortasında Suriye'den yaklaşık 100 din adamının dini amaçlarla İsrail'e bir günlük girişine izin vermişti.